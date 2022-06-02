Гороскоп на сегодня, 2 июня 2022 года, для всех знаков зодиака

07:30, 02 июн 2022

Насыщенный и плодотворный день. Смело беритесь за сложные и важные дела: шансы успешно справиться с ними очень велики. Также можно довести до конца то, что было начато раньше или исправить старые ошибки. Самое важное тут – это уверенность в своих силах, отсутствие сомнений в успехе.







Очень хорош этот день для знакомств: вы быстро понимаете, кто близок вам по духу, а кто нет, кому можно доверять, а от кого лучше держаться подальше. Не исключено начало романтических историй. Они будут гораздо серьезнее, чем покажется на первый взгляд.



Овен

В этот день вам придется смириться со вторыми ролями – нужно оставаться в тени, чтобы защитить себя от нападок недоброжелателей. Старайтесь не рисковать, не подставляться под удар. Деловые переговоры требуют крайней осторожности. Старайтесь не давать необдуманных обещаний.



Телец

День складывается несколько удачнее, чем вы ожидали, преподносит приятные сюрпризы. Возможны новые открытия, получение информации, которая поможет в решении профессиональных и личных проблем. Не может не радовать прогресс в деловых отношениях – связи становятся все более прочными.



Близнецы

С утра энергии будет совсем мало, возможно легкое недомогание. Но не стоит из-за этого отменять намеченное. Ваше состояние, скорее всего, вызвано нежеланием что-то делать или попросту ленью. Чтобы день сложился удачно, не планируйте ничего существенного на утро. Дайте себе возможность поспать лишний часок, но зато потом вы все наверстаете.



Рак

Это спокойный день, подходящий для того, чтобы заниматься привычными делами, решать текущие вопросы. Не стоит рассчитывать на головокружительные успехи, но можно рассчитывать на справедливую награду за ранее проделанную работу. Конкурентная борьба будет напряженной, одержать в ней верх будет непросто. Полезной и своевременной окажется поддержка влиятельного человека.



Лев

Благоприятный день для решения деловых вопросов, какими бы сложными они ни были. Удается найти общий язык с оппонентами, есть шанс привлечь на свою сторону людей, которые раньше поддерживали ваших недоброжелателей. Можно подписывать договоры, вам удается диктовать свои условия.





Дева

Трудно придется тем, кто запланировал на этот день многое: даже простые дела отнимают больше времени, чем можно было ожидать. Люди, которым вы назначили встречи, опаздывают, да и вам нелегко быть пунктуальными. Старайтесь не нервничать по этому поводу — всего, к чему стремитесь, вы добьетесь, пусть и чуть позже, чем предполагали.



Весы

День неблагоприятен с финансовой точки зрения. Покупки едва ли будут удачными, не стоит рассчитывать на то, что заключенные сделки принесут прибыль. Неожиданно возникшие проблемы помешают реализации профессиональных замыслов. Между партнерами могут возникнуть разногласия, которые помешают выгодному сотрудничеству. Нужно максимально ответственно подходить к выполнению любых профессиональных обязанностей, поскольку любая ваша оплошность непременно будет замечена влиятельными людьми.



Скорпион

Вы настолько сосредоточены на решении финансовых и имущественных проблем, что ничего другого просто не замечаете. Между тем, сейчас у вас есть шанс подняться по карьерной лестнице – что и позволило бы в ближайшем будущем несколько увеличить доходы. Правда, для этого придется проявить чуть больше трудолюбия, уступчивости и сговорчивости, чем обычно.



Стрелец

День приносит массу волнений, в первой его половине вам будет очень трудно сохранять даже видимость спокойствия. Все дело в том, что сложившаяся ситуация крайне неоднозначна, вы же склонны (и в этом ваша ошибка!) видеть ее в самом мрачном свете. Где ваш обычный оптимизм? Отыщите его немедленно, и все наладится.



Козерог

Проявляйте настойчивость и упорство – именно эти качества сегодня помогают добиться успеха. Возможны серьезные разногласия на работе, споры с коллегами и руководством. Отстаивайте свою точку зрения: она верна, и вскоре окружающие будут вынуждены признать это.



Водолей

Стоит приложить усилия, чтобы избежать ссор на работе и дома: если они все же возникнут, восстановить отношения будет очень трудно, и неприятный осадок останется у всех. В первой половине дня вам будет особенно трудно справиться с негативными эмоциями; если не хотите наговорить лишнего, сведите контакты к минимуму, займитесь делом, которое способно вас успокоить.









Рыбы

День полон неожиданностей и сюрпризов. Сохранять спокойствие трудно, но необходимо – без него вам трудно будет принять правильные решения. Вам удается быстро переключиться с одного дела на другое, что дает огромное преимущество над недоброжелателями и конкурентами.

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