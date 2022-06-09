Гороскоп на сегодня, 9 июня 2022 года, для всех знаков зодиака

07:30, 09 июн 2022

В начале дня могут происходить удивительные и странные события. Это время, когда многое идет не по плану, приходится приспосабливаться к новым обстоятельствам и преодолевать преграды, но результат стоит усилий. Трудно будет людям, привыкшим быстро получать желаемое, поскольку события развиваются довольно медленно.







Вторая половина дня будет более простой и плодотворной. Становится ясно, на чем нужно сосредоточиться, что предпринять, чтобы добиться успеха. Это подходящее время для того, чтобы строить и обсуждать планы, говорить с близкими о будущем.



Овен

Сегодня вы не раз удивите окружающих уступчивостью и сговорчивостью. Именно эти качества способствуют успеху, а вы проявляете их как раз там, где требуется. Удастся завоевать расположение влиятельных особ, заручиться поддержкой руководства. Порадует день и Овнов-бизнесменов, которые смогут заключить выгодные сделки. Возможно прекращение длительной вражды, примирение после ссоры. Даже давние недоброжелатели меняют гнев на милость.



Телец

День сложится удачно, если вы не будете проявлять чрезмерную снисходительность к своим слабостям. Не стоит также слишком увлекаться саморекламой: есть риск попасть в смешное положение. Сдержанность, корректность, спокойная настойчивость на деловых переговорах помогут добиться успеха, а вот ультиматумы не приведут ни к чему хорошему.



Близнецы

Давние недоброжелатели могут напомнить о себе, но конфликта удастся избежать, если вы не поддадитесь на их провокации. Критикуют вас сегодня чаще, чем обычно, но вы не обижаетесь и не расстраиваетесь, а находите здравое зерно во всех замечаниях — и они оказываются вам полезны. Во второй половине дня вероятны незапланированные поездки, которые сложатся очень удачно.



Рак

Подходящий день для проявления инициативы и начала новых дел, в том числе сложных. Вы правильно оцениваете свои силы, не беретесь за то, что вам не по плечу, и не стесняетесь обращаться за помощью к тем, кто может вас выручить. Ваша привлекательность возрастает с каждым часом и никого не оставляет равнодушным; вероятность начала новых романов в этот день очень высока.



Лев

Неплохой день. А уж если не планировать на него ничего важного, сложного и ответственного, так просто замечательный. Настроение у вас несколько легкомысленное, зато изобретательность достигает невероятных высот, когда дело касается развлечений и организации досуга. Будет много разговоров, в основном приятных. Вы услышите о себе много хорошего.





Дева

Вокруг вас могут происходить самые нелепые и труднообъяснимые события, но вы сохраните спокойствие и уверенность в своих силах. На окружающих (в первую очередь, на тех, кто видит вас впервые) это произведет неизгладимое впечатление. У вас могут появиться новые союзники, покровители, поклонники – все это люди, которые оказались не в силах противостоять обаянию вашей сильной и незаурядной личности.



Весы

Деловая активность несколько ниже, чем обычно, вы работаете медленно и не так плодотворно, как в другие дни. Коллеги, руководство, партнеры пытаются вдохновить или хотя бы поторопить вас, но вызывают у вас только раздражение. Вы то и дело провоцируете конфликты, но сами же и урегулируете их раньше, чем они принимают серьезный характер.



Скорпион

Вы с удовольствием вмешиваетесь в чужие дела (разумеется, руководствуясь наилучшими побуждениями), но не торопитесь навести порядок в собственных. Возникающие проблемы поначалу кажутся неразрешимыми, вы просто не знаете, как к ним подступиться; но пройдет совсем немного времени, и вы поймете, как следует действовать. Главное – не упустить благоприятный момент, о наступлении которого вам непременно сообщит интуиция.



Стрелец

Не давайте воли плохому настроению – если вы пойдете у него на поводу, возникнут нешуточные проблемы. Могут возникнуть серьезные проблемы на работе; справиться с ними будет проще, если вы не станете вести пустых разговоров, не будете ввязываться в споры коллег и вести дискуссии с руководством.



Козерог

Влияние позитивных тенденция становится более слабым, вам становится труднее справляться с решением повседневных задач, да и на происходящие события не всегда удается реагировать правильно. Вам не помешала бы поддержка мудрого и знающего человека.



Водолей

Сегодня представители знака особенно ленивы — им не хочется ничего предпринимать, зато желание отложить дела будет очень сильным. Водолеи с удовольствием потакают своим слабостям, забывая о чувстве мере. Впрочем, особого вреда сегодня в этом не будет.









Рыбы

Подходящий день для творчества. Ваши таланты находят неожиданное применение; дело, которым вы занимались из чистого интереса, начинает приносить прибыль. Очень хорошо проходят деловые переговоры, партнеры готовы согласиться на ваши условия. Возможны приятные известия, касающиеся финансов.

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