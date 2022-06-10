Гороскоп на сегодня, 10 июня 2022 года, для всех знаков зодиака

07:30, 10 июн 2022

Можно браться за какие-то важные дела, но только в том случае, если вы готовы быть внимательными, аккуратными и терпеливыми. Не стоит рассчитывать на то, что нужного результата удастся достичь быстро. Если вы не умеете и не любите ждать, ограничьтесь решением текущих задач. Начав какой-то масштабный проект сегодня, вы рискуете быстро утратить к нему интерес и отказаться от задуманного.







Родителям будет трудно поладить с детьми: они капризничают больше, чем обычно, чаще спорят с родителями и обижаются. Однако найти общий язык все же удастся, если взрослые сохранят самообладание.



Овен

Хочется — и получается — командовать, руководить, отдавать распоряжения. Беда лишь в том, что для успеха этого недостаточно: придется и самим поработать. Сегодня многие представители знака обнаружат, что не только способны на трудовые подвиги, но и получают от них некоторое удовольствие. Особенно приятным это открытие будет для тех, кто в последнее время сомневался в том, что выбрал для себя правильную стезю: становится очевидным, что у вас есть шансы преуспеть в любой сфере.



Телец

Первая половина дня проходит неплохо. Это время подходит и для того, чтобы взяться за новые дела, и для того, чтобы довести до конца старые. Задачи, требующие решения, непросты, но вы справитесь с ними благодаря вмешательству старых друзей, проверенных союзников. Деловое чутье очень остро, любые бизнес-решения, которые вы принимаете в этот день, правильны.



Близнецы

Значительная часть этого беспокойного дня будет посвящена заботам и решению семейных проблем. Но не погружайтесь в рутину с головой, постарайтесь найти время для занятий, которые вам действительно по вкусу. Встречи с друзьями, прогулки не только поднимают настроение, но и помогают почувствовать себя лучше.



Рак

Преобладает влияние позитивных тенденций, вы добиваетесь успеха едва ли не во всем, за что беретесь. Недавние недоброжелатели, а также люди, до последнего времени не проявлявшие интереса к вашим делам, начинают вас поддерживать, предлагают реальную помощь. Деловые встречи и переговоры лучше планировать на начало дня, а оставшееся время посвятить самостоятельной работе, которой вы будете заниматься с удовольствием и интересом.



Лев

День приносит новую информацию, которая вскоре окажется очень важной для вас. Меняются планы на будущее, потому что именно сейчас вы понимаете, что и как следует делать, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. Не бойтесь действовать решительно: звезды на вашей стороне, и у вас все получится.





Дева

Вам предстоит встретиться с какой-то неприятной особой, возможно, сильно вас обидевшей. Как бы вы ни старались свести общение к минимуму, сейчас это невозможно: бок о бок с этим человеком вам придется провести довольно много времени, так что запаситесь терпением.



Весы

Возможны трудности в работе, разногласия с коллегами. Появляются новые обязанности, справиться с которыми оказывается нелегко, и многие представители знака начинают сомневаться в том, что занимаются своим делом, приступают к поискам нового места. Спешить с решениями не нужно, но обдумать сложившуюся ситуацию стоит.



Скорпион

Вам очень хочется привлечь к себе внимание. Обидно, что ваши победы и достижения остаются незамеченными, а кого-то другого хвалят за сущие пустяки. Однако лучше держаться в тени, идеальный момент для выхода их сумрака еще не наступил.



Стрелец

Будет довольно сложно сосредоточиться на работе: домашние дела и личные проблемы выходят на первый план. К профессиональным обязанностям вы относитесь с заметной прохладцей, что едва ли понравится вашему руководству. Не исключен серьезный конфликт, последствия которого будут еще долго давать о себе знать.



Козерог

Не стоит ломиться в закрытую дверь – рядом наверняка есть еще одна, открытая специально для вас. Козероги, всегда имеющие запасной план действий (а это вообще свойственно представителям знака), сегодня будут в выигрыше: им не придется тратить время на размышления, если что-то пойдет не так.



Водолей

Что-то идет не так, но вы никак не можете разобраться, что именно. Многочисленные вопросы, которые вы задаете, раздражают окружающих. На ваши просьбы значительно чаще, чем обычно, отвечают отказом, и вы чувствуете себя обиженными, обделенными вниманием. Порой это становится причиной ссор с самыми близкими людьми.









Рыбы

Подходящий день для того, чтобы навести порядок в делах, воплотить в жизнь давно задуманное. Не беда, что союзники не торопятся предложить помощь: у вас и так все получится, более того – свобода действий поможет быстрее достичь поставленных целей. Руководство, высокопоставленные люди заметят ваш профессионализм и не замедлят сделать интересные предложения.

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