Гороскоп на сегодня, 11 июня 2022 года, для всех знаков зодиака

07:30, 11 июн 2022

Непросто найти общий язык с окружающими. Сегодня мало кто хочет идти на компромиссы или жертвовать своими интересами ради чужого благополучия. Зато многие готовы критиковать всех вокруг и предъявлять претензии. Конфликты вспыхивают чаще обычного, нужно быть очень миролюбивым и терпеливым, чтобы избежать их.







Эмоциональный фон дня будет очень напряженным, это может плохо сказаться на самочувствии самых впечатлительных людей. Постарайтесь избегать перегрузок, найдите время для отдыха. Небольшие поездки, смена обстановки помогут настроиться на более позитивный лад.



Овен

На этот день можно и нужно назначать встречи с людьми, на которых вы хотите произвести хорошее впечатление: это наверняка удастся. Хорошо проявлять деловую инициативу, вносить на рассмотрение свои идеи; вы получите поддержку даже от тех людей, которые обычно не одобряют ваши начинания. В середине дня будет возможность завязать полезные в деловом отношении знакомства.



Телец

Очень благоприятный день для любых занятий, способствующих расширению кругозора и повышению квалификации. Быстро усваивается новая информация, применение ей вы находите немедленно. У предпринимателей будет возможность расширить свое дело, наемные сотрудники смогут завоевать доверие руководства, а в перспективе – подняться по карьерной лестнице.



Близнецы

Настроение переменчиво, вы кидаетесь из одной крайности в другую, порой сами не знаете, чего захотите в следующий момент. Но при этом откровенных глупостей вы не делаете – интуиция не позволяет; а если она и ошибается, то только в мелочах. Хотя вы относитесь к своим профессиональным обязанностям несколько легкомысленнее, чем обычно, руководство вами довольно: все равно вы трудитесь куда плодотворнее остальных.



Рак

В делах вам очень везет, и вы ловко этим пользуетесь. Возможно получение очень заманчивых предложений от людей, с которыми вы уже не раз сотрудничали; в этот раз удастся добиться очень выгодных условий. Хорошо заключать сделки, связанные с недвижимостью, договариваться о переезде.



Лев

Размеренное, спокойное течение дня не может скрыть от вас главного: начинание, на которое вы возлагали большие надежды, увы, обречено на неудачу. Сотрудничество, любая совместная деятельность сопряжены с огромным количеством проблем, решение которых вам не всегда по плечу. К счастью, рядом есть человек, который готов прийти вам на помощь, и ему можно доверить даже самые сокровенные свои мысли.





Дева

Складываются благоприятные обстоятельства для решения проблем и задач, которые не на шутку беспокоили вас в прошлом. Открываются новые возможности; стоит подумать о том, как их использовать. Никакой необходимости в спешке нет.



Весы

Деньги вы тратите в высшей степени разумно, покупки делаете удачные. Состояние финансовых дел может неожиданно улучшиться, вы получите в свое распоряжение сумму, о которой раньше могли только мечтать. Возможно заключение выгодных сделок или получение заманчивых предложений о работе.



Скорпион

Этот день едва ли ознаменуется какими-то значительными событиями, зато будет связан с появлением новых идей, неожиданными открытиями. Можно строить долгосрочные планы – вы наверняка найдете способ их реализовать. Аккуратность, внимание к деталям помогают избежать ошибок в работе, что особенно важно при составлении отчетов и оформлении документов.



Стрелец

Вовремя поступает информация, которую вы сможете использовать в своих интересах. Полученные в этот день сведения дадут вам колоссальное преимущество над конкурентами, позволят оставить соперников далеко позади. Вы можете не опасаться завистников и недоброжелателей – сегодня ни те, ни другие не в силах вам навредить.



Козерог

Вам будет нелегко. Этот день связан с огромным количеством недоразумений, но этим дело не ограничивается – будут и по-настоящему серьезные проблемы. Только от вас зависит, сможете ли вы сними справиться. Нужно собраться, сосредоточиться, отбросить лишнее; если вы поддадитесь эмоциям, то сами себя затянете в мрачный водоворот.



Водолей

День пройдет неплохо, если вы сами не наделаете ошибок по невнимательности и неосмотрительности. Нежелательно работать с важными документами, распоряжаться большими деньгами (особенно чужими), подписывать долгосрочные договоры. Зато для работы, связанной с общением, день подходит просто прекрасно. Вы способны завоевать симпатию любого, даже самого непреклонного человека.









Рыбы

Снижен жизненный потенциал, вы устаете быстрее обычного, поэтому старайтесь разумно расходовать силы. Сложные, утомительные дела лучше отложить или поручить кому-нибудь другому; желающие помочь вам наверняка найдутся. Важные вопросы профессионального характера рекомендуется решать во второй половине дня.

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