Гороскоп на сегодня, 12 июня 2022 года, для всех знаков зодиака

07:30, 12 июн 2022

Первая половина дня будет сложной. Это время противоречивых эмоций, которые крайне сложно держать под контролем. Даже люди обычно сдержанные и уравновешенные едва владеют собой. Многие склонны поступать в соответствии с собственными интересами, мало интересуясь тем, что думают об этом окружающие – это приводит к серьезным конфликтам, которые будет нелегко урегулировать.







Вторая половина дня проходит более спокойно: здравый смысл и разумная осторожность берут верх над чувствами, и в деловых, и в личных отношениях удается достичь гармонии. Единственное, что омрачает благоприятную в целом картину – это слишком высокие требования, которые мы предъявляем к себе и окружающим.



Овен

Этот день пройдет неплохо, если вы воздержитесь от необдуманных поступков и будете действовать в соответствии с ранее составленным планом. Импровизации оказываются неудачными и ведут не к решению старых проблем, а к появлению новых. Важные дела лучше планировать на первую половину дня, поскольку в последующие часы самочувствие ухудшится и сосредоточиться будет значительно труднее.



Телец

Не теряйте уверенности в успехе своих начинаний. Даже если не все получается сразу, это вовсе не значит, что вас постигнет неудача. Требуется немного настойчивости и находчивости, чтобы справиться с влиянием негативных тенденций. А еще можно воспользоваться какими-то старыми связями или просто обратиться за помощью к влиятельным людям. Скорее всего, вам не откажут.



Близнецы

В этот день вам предстоит принять несколько непростых решений, а времени на раздумья будет не так уж много. Но вы знаете, чего хотите, и не позволяете никому вами манипулировать – так что вероятность сделать ошибку невелика. День подходит для заключения сделок и решения финансовых вопросов.



Рак

Вам хочется сделать этот день ярким и незабываемым, получить максимум позитивных эмоций – и вы ни в чем себе не отказываете. К счастью, сейчас вы можете позволить себе расходы, в том числе крупные, поэтому серьезной угрозы для бюджета нет. Критические замечания окружающих вы пропускаете мимо ушей, хотя к некоторым рекомендациям стоило бы прислушаться.



Лев

Удачный день, очень интересный и плодотворный. Есть много дел, которыми нужно заняться, и достаточно сил, чтобы справиться со всем, с чем нужно справиться. Возможны удачные покупки; очень хорошо этот день подходит для приобретения сложной современной техники. На работе ярко проявляются ваши лидерские качества, и в связи с этим возможно получение новых предложений.





Дева

Сегодня вам очень везет. Этим можно воспользоваться, чтобы решить какую-то сложную задачу, с которой долго не удавалось справиться. Возможно получение денег, причем не исключено, что сумма будет гораздо больше, чем вы ожидали. Все инвестиции и покупки удачны.



Весы

Будет трудно, но вы сохраните душевное равновесие, не поддадитесь унынию. Возможно получение неприятных известий или информации, которая заставит беспокоиться. Стоит посоветоваться со старыми друзьями или близкими родственниками: они помогут принять правильное решение.



Скорпион

День связан с колоссальным приливом жизненной энергии – ее будет настолько много, что вы получите редкую возможность воздействовать на других людей. Можно браться за совершенно новые для вас дела, даже сложные: все отлично получается, вы добиваетесь наилучших результатов.



Стрелец

Подходящий день для решения любых проблем: вы сосредоточенны и серьезны, суждения ваши взвешены, поступки – обдуманны. Есть шанс справиться с делами, которые оказались не по силам окружающим. Вы не торопитесь доверять новым знакомым, и правильно делаете: велика вероятность, что они вас невольно подведут.



Козерог

Вас отличают решительность, целеустремленность, уверенность в успехе. Отличные качества, но без находчивости вы сегодня едва ли чего-то добьетесь. Приходится прибегать к нетривиальным методам, идти окольными путями, а порой и хитрить. Последнее вам особенно не по душе.



Водолей

Этот день хорошо подходит для романтических свиданий, а также для общения с людьми, которые вызывают у вас самые нежные чувства. Вас посещают отличные идеи, после их реализации ваша жизнь начнет меняться к лучшему. Можно покупать красивые, необычные вещи — они долго будут вас радовать.









Рыбы

Несмотря на многочисленные трудности, которые приносит этот день, вы сохраняете оптимизм и отличное расположение духа. У окружающих это вызывает уважение – и не только: не исключено, что человек, раньше не баловавший вас своим вниманием, захочет познакомиться поближе. Хотя у вас немало собственных дел, вы находите время для помощи окружающим; кое-кто может попытаться злоупотребить вашей добротой и будет страшно огорчен, когда попытки эти потерпят неудачу.

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