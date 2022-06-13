Гороскоп на сегодня, 13 июня 2022 года, для всех знаков зодиака

07:30, 13 июн 2022

Первая половина дня будет насыщенной и интересной. Это подходящее время для общения с самыми разными людьми: легко будет найти общий язык, договориться о совместных действиях. Вероятны хорошие новости, касающиеся работы. Многие задачи, над которыми пришлось размышлять не одну неделю, сейчас решаются легко. Очень полезным будет жизненный опыт. Если вы прежде допускали ошибки и сделали из них правильные выводы, то теперь не совершите промахов.







Вторая половина дня будет более спокойной. Она подходит скорее для отдыха, чем для решительных действий. Желательно позаботиться о здоровье, провести профилактические процедуры.



Овен

Вами очень легко манипулировать. Вы так легко верите в то, что вам нравится, что некоторые просто не могут этим не воспользоваться. Порой интуиция подсказывает вам, что стоило бы быть осторожнее, но вы не считаете нужным прислушиваться. Очень велика вероятность неудач в коммерческой деятельности. Рекомендуется воздержаться от заключения сделок.



Телец

Подходящий день для обсуждения вопросов, касающихся денег, работы, карьеры. Вы находите единомышленников, союзников и даже покровителей, которые будут помогать вам совершенно бескорыстно. В ваш адрес звучит немало комплиментов, и это неудивительно – вы отлично выглядите, ведете себя естественно и непринужденно, к каждому находите подход.



Близнецы

Неоднозначный день. С одной стороны, он обещает успехи в работе, прогресс в важных делах, с другой – приносит разочарования и сомнения, которые мешают вам чувствовать себя счастливыми, смотреть в будущее с оптимизмом. Нежелательно принимать важные решения самостоятельно: обсуждение их с единомышленниками будет очень полезным и продуктивным.



Рак

Спокойный день, позволяющий решить многие задачи и реализовать ранее составленные планы. Вы хорошо понимаете, что и зачем делаете, а потому ошибок практически не допускаете. Хорошо учиться новому, причем осваивать можно не только прикладные дисциплины, но и столь отвлеченные предметы, как, например, философия. Любознательность и любопытство, свойственные Ракам сегодня, помогают представителям знака получить массу полезной информации.



Лев

Снижены деловая активность и работоспособность, вы с удовольствием бездельничаете, и никто вам в этом особенно не мешает. Близкие охотно проводят время в вашем обществе, поскольку вам удается развеселить их, создать вокруг себя приятную эмоциональную атмосферу.





Дева

День хорошо подойдет для работы и творчества. Дадут знать о себе ваши замечательные аналитические способности, которые позволят четко оценить обстановку. Девы будут работать, засучив рукава, что в скором времени поможет им добиться значительного успеха в карьере.



Весы

Постарайтесь максимально эффективно использовать первую половину дня – это время подходит для решения любых вопросов, обещает успешное завершение всех дел, за которые вы возьметесь. Многие Весы обнаруживают у себя неожиданные таланты и склонности, находят помощников и единомышленников.



Скорпион

День обещает успехи в работе, а вот с точки зрения личных отношений он едва ли будет особенно удачным. Эмоциональный фон нестабилен, настроение меняется резко и без видимых причин, окружающим очень трудно понять, что с вами происходит. Жизненный потенциал снижен, есть опасность обострения хронических заболеваний.



Стрелец

Любознательность и желание получать новые знания будут помогать реализовываться. В общении вы открыты и полны расположения, так что можно уделить время общению. Возможно, придется срочно куда-то ехать, или сильные эмоции вызовет неожиданная ситуация. Соблюдайте разумную осторожность при общении с незнакомцами.



Козерог

Один из сложнейших дней недели. О себе напоминает сразу несколько давно возникших проблем – и все они требуют немедленного решения. Возможны профессиональные неудачи, некоторые Козероги начинают сомневаться в том, что вообще когда-нибудь достигнут поставленных целей. К счастью, рядом есть человек, благодаря которому вы вновь поверите в себя.



Водолей

Решения, которые вы принимаете, отличаются оригинальностью и смелостью, а потому не сразу получают поддержку. Однако вы не сдаетесь – и правильно делаете; ваши шансы добиться успеха очень высоки. Благоприятный день для небольших перемен в профессиональной сфере, начала нового дела, которое позволит вам в полной мере проявить свои способности. Не ленитесь, не поддавайтесь соблазнам – только ваши собственные слабости могут помешать реализовать задуманное.









Рыбы

Первая половина дня проходит спокойно и приятно, хотя и не приносит больших успехов. Вы просто получаете удовольствие от того, что делаете, обсуждаете с интересными людьми вопросы, которые вас волнуют, пользуетесь любой возможностью научиться чему-то новому и расширить кругозор.

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