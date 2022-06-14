Гороскоп на сегодня, 14 июня 2022 года, для всех знаков зодиака

07:30, 14 июн 2022

Первая половина дня будет интересной и насыщенной. Это время хорошо подходит для общения: можно обсуждать любые вопросы, в том числе самые деликатные; удастся найти решения, которые устроят всех. Стоит сосредоточиться на том, что действительно важно, а на все остальное можно просто не обращать внимания. При этом важно избегать перегрузок, поскольку они могут плохо сказаться на самочувствии.







Во второй половине дня особенно важно прислушиваться к подсказкам интуиции. Узнать что-то наверняка будет трудно, о многом придется догадываться. Сохранять спокойствие нелегко, даже самые уравновешенные люди склонны беспокоиться из-за пустяков.



Овен

Удастся исправить старые промахи и ошибки и укрепить свои позиции как профессионала. Возможны прибыль, продвижение по карьерной лестнице. Очень удачно реализовывать новые планы, а для дел, которые раньше казались трудновыполнимыми, найдутся простые решения. Можно испытать некоторый дискомфорт от усталости в конце дня.



Телец

Этот день обещает Тельцам грандиозные профессиональные успехи, некоторые представители знака смогут подняться на несколько ступеней карьерной лестнице. Не забудьте отблагодарить людей, которые вам помогали – это необходимо для дальнейшего плодотворного сотрудничества. Хороший день для проведения рекламных кампаний. Можно участвовать в светских мероприятиях, удачно проходят публичные выступления.



Близнецы

Много времени отнимают разговоры, которые только на первый взгляд кажутся бессмысленными: между делом вы получаете важную информацию, находите новых союзников для реализации ваших замыслов. День подходит для посещения конференций и семинаров, а также других мероприятий, где можно завязать полезные в профессиональном отношении знакомства.



Рак

Начать день стоит с общения с женщинами, уже не раз вам помогавшими – сейчас они снова могут сделать для вас много хорошего, стоит только попросить. Подходит это время также для участия в каких-то совместных проектах и проведения переговоров; вы очень обаятельны, и это помогает добиться нужного результата.



Лев

Обратите внимание на свои отношения с родственниками, позаботьтесь о близких. Дела личные и семейные сегодня выходят на первый план. Некоторые Львы с головой погрузятся в домашние заботы, забыв на время и о хобби, и о развлечениях. Отправляясь в поездки, имейте в виду, что они займут больше времени, чем ожидалось.





Дева

День складывается довольно удачно. Достаточно вашего желания, чтобы урегулировать какие-то давние разногласия или восстановить отношения, прерванные не по вашей вине. Однако не стоит слишком увлекаться прошлым – ничуть не хуже день подходит для того, чтобы строить планы на будущее и ставить новые цели.



Весы

Эмоциональный фон дня неблагоприятен. Что бы ни происходило в течение дня, вы чувствуете себя недовольными, а порой и обманутыми. Поступки близких вас разочаровывают. Когда вы пытаетесь давать советы, их никто не слушает. Многие дела, которыми вы занялись бы с удовольствием, приходится поручать другим, а собственное время тратить на то, что кажется катастрофически скучным. Желательно сосредоточиться на том, что действительно важно: так будет легче забыть о неприятных мелочах.



Скорпион

День связан с появлением новых интересов и жизненных целей. Ваши планы становятся все масштабнее, и к концу дня вы всерьез задумаетесь о том, не пришло ли время кардинально изменить мир. День подходит для публичных выступлений, участия в конференциях и семинарах. Вы будете в центре внимания, и это окажется не только приятным, но и полезным.



Стрелец

Насыщенный, напряженный и очень неоднозначный день. Вы честно пытаетесь воплотить в жизнь какие-то давние планы, но то и дело сталкиваетесь с неожиданностями, и в результате занимаетесь совсем не тем, чем рассчитывали. Но импровизации оказываются удачными, а достигнутый с их помощью результат – выдающимся.



Козерог

День очень интересный. Он не просто открывает новые возможности, а буквально принуждает вас действовать, даже если вы пока морально к этому не готовы. Так что соберитесь и проявите решительность – дело того стоит. Не давите на окружающих, но и им не позволяйте вмешиваться в вашу жизнь; семейные советы и обсуждение общих планов лучше перенести на другой день.



Водолей

Этот удачный день обещает представителям знака большие успехи. Причем, что особенно приятно, вы часто будете одерживать победы, не прилагая для этого никаких усилий. Прибыльными оказываются дела, за которые вы взялись из чистого любопытства. Будьте разборчивы в профессиональных контактах, помните, что допустим лишь оправданный риск.









Рыбы

На пути возникает очень много препятствий, преодоление которых – непростая задача. Для многих представителей знака этот день будет связан с профессиональными проблемами, появление которых давно можно было (но почему-то не хотелось) предсказать. Крайне трудно найти общий язык с руководством, особенно представителям знака, находящимся в подчинении у женщин.

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