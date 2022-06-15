Гороскоп на сегодня, 15 июня 2022 года, для всех знаков зодиака

07:30, 15 июн 2022

День приносит много важной информации, позволяет сделать какие-то интересные и необычные открытия. Имейте в виду, что не всегда ответы на вопросы лежат на поверхности, а очевидные решения могут оказаться неудачными. Недопустима спешка в работе, особенно – требующей аккуратности и внимания. Есть риск допустить серьезные ошибки, из-за которых проблемы возникнут и у вас, и у окружающих.







События, которые сейчас кажутся незначительными, позже могут сыграть важную роль. Вечером найдите время для того, чтобы обдумать все случившееся за день, проанализировать и сделать выводы.



Овен

Трудно правильно оценить свои силы, многие представители знака берутся за дела, с которыми просто невозможно справиться в одиночку, и при этом отказываются от помощи, которую предлагают союзники. Недоброжелатели распускают слухи и сплетни, которые могут нанести удар по вашей репутации.



Телец

Вам предстоит пройти через целый ряд испытаний. Волнения и хлопоты не напрасны, но очень утомительны – уже в середине дня вы почувствуете, что почти выбились из сил. Могут раздражать коллеги и руководители: те и другие только добавляют вам забот, как будто не замечая, что вы и так достаточно заняты.



Близнецы

День не назовешь выдающимся, но все же складывается он небезнадежно. Можно браться за новые дела, но только в том случае, если вы уверены в безоговорочной и безграничной преданности своих союзников. Полагайтесь на тех, кто уже не раз доказывал вам, что заслуживает доверия. Новые деловые знакомства завязывать нежелательно.



Рак

Этот день может принести не самые лучшие новости и не самые приятные события. Принимайте их стойко, не позволяйте унынию поселиться в вашем сердце. Влияние неблагоприятных тенденций не продлится долго; если вы опустите руки, то вскоре получите шанс что-то изменить к лучшему. Полагаться следует в первую очередь на себя: к сожалению, конструктивный диалог в этот день маловероятен, и вы едва ли сможете объяснить своим помощникам, чего от них ждете.



Лев

Непростой день. Доверяйте только тем, кого действительно хорошо знаете; сегодня очень многие будут пытаться ввести вас в заблуждение. Возможны финансовые потери, неудачные покупки. Многим Львам трудно правильно распоряжаться деньгами. Разногласия с коллегами возникают чаще обычного, но вы не принимаете их близко к сердцу, поступаете по-своему, что бы ни говорили окружающие; за это вас часто критикуют.





Дева

Порой дает о себе знать влияние негативных тенденций, но вы не сдаетесь – и правильно делаете. У вас достаточно сил, чтобы противостоять ударам судьбы. В этот день вы склонны совершать поступки, на которые раньше не могли решиться. Энергичность, целеустремленность и храбрость Дев производят сильное впечатление на окружающих. Возможны неожиданные озарения, творческие успехи.



Весы

Вы слишком много времени уделяете размышлениям о прошлом, и слишком мало думаете о настоящем. Из-за этого остаются неиспользованными весьма интересные возможности, не удается достичь успеха в профессиональной сфере. Очень трудно бороться с негативными эмоциями, под их влиянием вы совершаете поступки, о которых позже будете сожалеть.



Скорпион

Нужны осторожность и сдержанность; именно эти качества помогут вам сделать день более простым и приятным. От необдуманных поступков, которые так хочется совершить, лучше воздержаться; стоит прислушаться к советам мудрых и опытных людей. Обращаясь к окружающим за помощью, будьте готовы получить отказ и не обижайтесь на него.



Стрелец

День сложен и утомителен, сложившаяся ситуация кажется безнадежной и безвыходной, вы просто не знаете, что предпринять. Возможен конфликт с человеком, который не раз помогал вам; ему покажется, что вы не цените его услуги, не проявляете должной благодарности. Многие Стрельцы в этот день поссорятся со старшими родственниками.



Козерог

Благоприятный день, открывающий новые возможности перед теми, кто готов быстро собраться и отправиться в дорогу. Многим Козерогам, даже самым осторожным от природы, сегодня свойствен авантюризм; представители знака ищут новые пути, легко идут на риск, умело хитрят, если того требует ситуация.



Водолей

Этот день связан с определенной эмоциональной встряской, сильными ощущениями, новыми впечатлениями. Вам будет весело и интересно, настроение будет приподнятым, но к вечеру возможна усталость, состояние душевного опустошения.









Рыбы

Вам непременно повезет, и не один раз! Можно строить грандиозные планы, вам наверняка удастся воплотить их в жизнь. Вы и сами удивитесь тому, сколько полезного и интересного успеете сделать за этот день. Появляются новые цели, вы понимаете, что вскоре их достигнете.

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