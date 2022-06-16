Гороскоп на сегодня, 16 июня 2022 года, для всех знаков зодиака

07:30, 16 июн 2022

Не будьте слишком упрямы; возможно, сегодня достичь поставленной цели не удастся, но это не повод пренебрегать открывающимися возможностями и пробовать свои силы на новом поприще. Творческий подход к делам принесет замечательные плоды, смелые эксперименты окажутся удачными, а оригинальные идеи не останутся незамеченными. Прекрасный день для учебы и исследовательской деятельности, вероятны удачи у тех, кто ищет новые методы решения типичных проблем.







Благоприятный день для общения, дружеских и романтических встреч. Некоторая опасность таится в присущем многим легкомыслии, готовности давать обещания, выполнение которых может оказаться очень непростым делом. Прислушивайтесь к мнению близких; опыт представителей старшего поколения может оказаться очень полезным.



Овен

Подходящий день для публичных выступлений, посещения светских мероприятий. Вам удается произвести самое благоприятное впечатление на окружающих, продемонстрировать свои сильные стороны, завоевать симпатии влиятельных особ. Важно, чтобы от успехов не закружилась голова — есть опасность потерять самообладание и наделать глупостей.



Телец

Не самый легкий, но вполне плодотворный день. Вы не расстраиваетесь из-за возникших проблем, а сосредотачиваетесь на поиске их решения. Даже в сложной ситуации эмоции не возьмут верх над здравым смыслом, вы сохраните хладнокровие, что пойдет на пользу не только вам, но и окружающим.



Близнецы

Начинается день легко и приятно, вам везет во многих делах. Вы интуитивно чувствуете, за что стоит взяться, а что лучше отложить или поручить кому-то другому – это помогает оптимально использовать время и силы. Оптимизм прибавляет вам привлекательности, сегодня к вам тянутся даже те, кто раньше предпочитал держаться подальше. День подходит для коммерческой деятельности, заключения сделок.



Рак

Вы действуете быстро, и правильно делаете, сейчас терять время нельзя. Удается найти применение своим знаниям и талантам. К решению возникающих проблем вы подходите творчески, это способствует успеху. Знакомые и друзья могут обратиться к вам за помощью – не отвечайте отказом, ничего невозможного от вас не потребуется.



Лев

В этот день вы получите интересную информацию или сделаете важное открытие. Есть шанс научиться чему-то новому и немедленно найти применение своим навыкам. Главная ваша задача сегодня – сохранить хорошее настроение и оптимистический взгляд на вещи. Если вы поддадитесь унынию, могут возникнуть трудности.





Дева

Подходящий день для важных встреч как делового, так и личного характера. Вы нравитесь тем, с кем имеете дело впервые, и производите хорошее впечатление даже на тех, кто раньше не испытывал к вам симпатии. Благоприятный день для профессиональных начинаний, выхода на новую работу.



Весы

Первая половина дня очень благоприятна, у вас многое получается. Вероятны приятные известия, возможна встреча с человеком, который вам дорог. Но постепенно влияние позитивных тенденций идет на спад, вы чувствуете себя все менее и менее комфортно, вас одолевают мрачные мысли. Все это окрашивает вторую половину дня в довольно неприятные тона.



Скорпион

Нет такой преграды, которую вы сегодня не смогли бы преодолеть или обойти. Изобретательность ваша не знает границ, да и энергия неисчерпаема – именно поэтому вы способны добиться всего, чего захотите. Легко завязываются знакомства. Отношения, начинающиеся в этот день, едва ли продлятся долго, но все же подарят массу позитивных эмоций.



Стрелец

Неблагоприятный день. Будьте осторожны и внимательны к мелочам – это поможет избежать потерь. Мелкие домашние недоразумения портят настроение, а в некоторых случаях даже становятся причиной ссор с близкими. Вы жаждете похвалы и добрых слов, но слышите преимущественно критику в свой адрес.



Козерог

Это важный день; многое будет зависеть от того, какое решение вы примете, к кому обратитесь за помощью и поддержкой. Поэтому необходима разборчивость в контактах; старайтесь держаться как можно дальше от людей ненадежных, даже если они обещают, что в этот раз не подведут вас. Нежелательно давать в долг, позволять кому-то пользоваться вашими ценными вещами.



Водолей

Не спешите. Чем больше вы раздумываете над каждым шагом, чем больше факторов учитываете прежде, чем принять какое-то решение, тем лучше. В деловой и коммерческой сфере желательно иметь дело с людьми, которых вы хорошо знаете. Не торопитесь завязывать новые знакомства, вам будет непросто составить правильное представление о людях. Нежелательно начинать любые романтические отношения, от флирта на работе лучше воздержаться.









Рыбы

Нестабилен и сложен эмоциональный фон, и речь идет не только о перепадах настроения, но и о более серьезных проблемах. Вы испытываете негативные эмоции, но не можете найти их истинную причину, а потому «назначаете» виноватыми всех, кто оказывается поблизости. Пострадать могут очень дорогие вам люди!

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