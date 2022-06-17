Гороскоп на сегодня, 17 июня 2022 года, для всех знаков зодиака

07:30, 17 июн 2022

События этого дня трудно оценить однозначно: у происходящего есть и хорошая, и плохая сторона. Старайтесь смотреть на вещи позитивно, не расстраиваться из-за неудач и упущенных возможностей. При таком подходе вам легче будет извлечь пользу из сложившейся ситуации, а также понять, как следует действовать.







День благоприятен для творческих людей, а также для тех, кто в последнее время старался найти достойное применение своим способностям и талантам. Можно найти единомышленников и вместе с ними заняться новым интересным проектом.



Овен

Сегодня вы сможете добиться отличных результатов едва ли не в каждом деле, за которое возьметесь. Неподдельный энтузиазм и настойчивость помогают преодолевать преграды, находить новых союзников, завоевывать симпатии влиятельных людей. Возможно получение интересных деловых предложений, связанных с переездом или сменой области деятельности.



Телец

Очень важно беречь себя, внимательно относиться к своему здоровью: существует вероятность недомоганий, простуды, обострения хронических заболеваний. Особенно осторожны должны быть те, кто совершает в этот день долгие поездки, путешествует по неизученным маршрутам. Еще одна сфера жизни, которая сегодня находится под влиянием негативных тенденций — финансы. Воздержитесь от необдуманных расходов и не позволяйте другим людям распоряжаться вашими деньгами.



Близнецы

Подходящий день для отдыха и развлечений, посещения светских мероприятий. Вы без труда завоюете всеобщие симпатии, станете душой любой компании. Есть шанс найти путь к сердцу человека, который вам давно небезразличен. Близкие порадуют приятными сюрпризами, неожиданными подарками.



Рак

День сложный. Не удается правильно оценить сложившуюся ситуацию, многие представители знака совершают ошибки, исправить которые будет непросто. Могут возникнуть проблемы в учебе. Нежелательно сдавать устные экзамены, встречаться с влиятельными особами, проходить собеседования. Кроме того, рекомендуется отказаться от любых контактов с малознакомыми людьми.



Лев

Удачный день, обещающий много интересных встреч и приятных впечатлений. Активно взаимодействуя с окружающими, вы легко добиваетесь поставленных целей. Возрастает сексуальная привлекательность представителей знака, некоторые из них будут даже утомлены повышенным вниманием к своей особе.





Дева

Вы стараетесь скрыть свои чувства, но ни к чему хорошему это не приводит. Уж лучше говорить откровенно – это, по крайней мере, поможет избежать путаницы и недопонимания. Подходящий день для заботы о близких, оказания помощи тем, кто по каким-то причинам зависит от вас. Делайте подарки тем, кого любите.



Весы

Этот день как нельзя лучше подходит для того, чтобы произвести на кого-нибудь хорошее впечатление. Поэтому встречайтесь с людьми, которым хотите понравиться, не отказывайтесь от посещения светских мероприятий, отправляйтесь на романтическое свидание. За словом в карман вы не лезете, все ваши замечания уместны и своевременны, интересны по форме и парадоксальны по содержанию – неудивительно, что вас слушают, затаив дыхание.



Скорпион

День связан с глубокими и серьезными переживаниями, не исключены и настоящие эмоциональные потрясения. Между тем, ситуация требует хладнокровия и взвешенных решений. Скорпионам будет нелегко взять себя в руки, но если это все же удастся сделать, результаты не заставят себя ждать.



Стрелец

День легкий и приятный, все складывается наилучшим образом — вы можете позволить себе плыть по течению. Обстоятельства складываются очень удачно, вы оказываетесь в нужный момент в нужном месте, производите хорошее впечатление на людей, которые могут многое для вас делать.



Козерог

На большие успехи едва ли можно рассчитывать, а вот скромные достижения вполне вероятны. Не пытайтесь перевернуть мир, решить все свои проблемы сразу: сегодня действовать нужно очень терпеливо и аккуратно, особенно если вы имеете дело с людьми чувствительными, ранимыми и эмоциональными.



Водолей

Вас ждет сложный день, так что стоит собраться с силами. Возможны конфликты с руководством и коллегами, некоторые представители знака примут это особенно близко к сердцу и задумаются о смене работы. Пока не нужно предпринимать решительных действий, лучше немного подождать. Велика вероятность напрасных расходов, финансовых потерь.









Рыбы

День подведения итогов, оценки результатов. Вы не увлекаетесь самокритикой, и правильно делаете: во многих сложных ситуациях вы выбрали единственно верную линию поведения, и сейчас стоит вознаградить себя за это. Займитесь любимым делом, повидайтесь с человеком, по которому скучали – словом, сделайте то, что поднимет вам настроение.

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