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Гороскоп на сегодня, 18 июня 2022 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 18 июня 2022 года, для всех знаков зодиака

07:30, 18 июн 2022

День не назовешь выдающимся: он просто хороший, подходящий для реализации планов, завершения работы над ранее начатыми проектами. Многие (даже самые легкомысленные), сегодня настроены на деловой лад, причем сказывается это даже на личных отношениях: в них появляются оттенки корысти, более или менее замаскированной.

Интересно, что именно в этот день наиболее высока вероятность знакомств, которые в будущем приведут к бракам по расчету. Нужно быть готовым к тому, что романтические порывы не будут оценены по достоинству и даже могут подвергнуться самой суровой критике. Зато реальная помощь, в том числе и финансовая, всячески приветствуется.

Овен
День не так уж плох, но все портит напряженность эмоционального фона. Именно из-за нее вы более обычного склонны к раздражительности, быстрее устаете от общения с людьми. В середине дня возможно ощущение тревоги, которое буквально свяжет руки: трудно будет сосредоточиться на чем-то, кроме собственных переживаний. Это увеличивает вероятность ошибок.

Телец
Вы оказались в сложной неоднозначной ситуации, найти выход из которой не так-то просто. Представителей знака искушают и соблазняют, но Тельцы проявляют непреклонность, хотя это дается им с большим трудом. Вы не снисходительны ни к своим слабостям, ни к чужим – последнее делает общение с вами неприятным для многих.

Близнецы
Вы плодотворно трудитесь и других призываете к тому же, даете поручения, решаете организационные вопросы. Ярко проявляются лидерские качества представителей знака, Близнецы способны вести за собой даже тех, кого и с места-то не сдвинешь. Подходящий день для участия в профессиональных мероприятиях, посещения конференций и семинаров.

Рак
С деловой точки зрения это день не самый благоприятный и многообещающий: на серьезные успехи в работе рассчитывать не приходится. Зато у вас есть шанс познакомиться с людьми, которые вскоре помогут вам подняться по карьерной лестнице. Нежелательно заключать сделки: есть риск стать жертвой мошенничества, потерять крупную сумму.

Лев
День необдуманных поступков, решительных действий, подлинный мотив которых не ясен даже самим представителям знака. Все дело в том, что Львов ведет интуиция, а здравый смысл за ней просто не поспевает. Результаты ваших поступков будут неожиданными, но все же приятными.


Дева
День будет удачным для тех, кто не ленится обдумывать каждый свой шаг и знает, как важна предусмотрительность при решении любых вопросов. Ваше обаяние сыграет не последнюю роль в ходе деловых переговоров, но полагаться только на него не следует: к любой встрече, запланированной на этот день, лучше готовиться со всей серьезностью.

Весы
Подходящий день для решения многих проблем, как профессиональных, так и личных. Деликатность, гибкость, безупречное чувство такта помогают ладить с людьми, а благодаря богатой фантазии вы легко находите выход из любой ситуации. Возможны разногласия с коллегами, но до открытого конфликта дело не дойдет.

Скорпион
Этот день складывается не так просто, как хотелось бы: приходится поломать голову, чтобы найти выход из неоднозначной ситуации, найти общий язык с людьми, которые вам не слишком симпатичны. Некоторые представители знака вынуждены кардинально изменить планы, чтобы не обидеть близких и друзей.

Стрелец
Вы слишком близко к сердцу принимаете любые неудачи – даже те, на которые вовсе не стоило бы обращать внимание. В ваш адрес звучит больше критики, чем обычно, и вас это изрядно огорчает. Радует то, что у вас будет возможность исправить свои ошибки, загладить свою вину перед теми, кого вы невольно обидели.

Козерог
Дружелюбие, открытость, готовность помочь — эти черты вашего характера сегодня проявляются особенно ярко, и люди к вам тянутся. Однако часто окружающих привлекает лишь возможность воспользоваться вашей добротой, и вы можете стать жертвой чьих-то ловких манипуляций, если не будете разборчивы в контактах.

Водолей
Начнется день с новостей, которые заставят поволноваться, и серьезных переживаний. Возможны какие-то неприятные происшествия, многие представители знака совершают досадные промахи. Однако со временем влияние позитивных тенденций усиливается и дела идут на лад. Удается преодолеть давние разногласия с близкими, наладить отношения в семье.



Рыбы
Сложный день. Только Рыбы, умеющие держать себя в руках и «выключать» эмоции, когда они неуместны, могут добиться успеха. Возможны разногласия с деловыми партнерами, причем конструктивная дискуссия легко может перерасти в затяжной конфликт. Не исключены финансовые проблемы.

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Источник: my-calend.ru
Теги: Гороскоп на сегодня
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