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Гороскоп на сегодня, 20 июня 2022 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 20 июня 2022 года, для всех знаков зодиака

07:30, 20 июн 2022

Очень благоприятный день для начала дружеских или романтических отношений. Они быстро станут теплыми и доверительными, будут приносить много радости. Деловых связей это не касается: тут как раз возможны проблемы, например, взаимные претензии и завышенные ожидания.

Первая половина дня подходит для самых разных занятий, в том числе утомительных, трудных, требующих сосредоточенности. А вот во второй может потребоваться отдых, и перегрузок лучше избегать. Особенно внимательны к себе в это время должны быть люди, страдающие хроническими заболеваниями.

Овен
Неплохой день. Для достижения наилучших результатов представителям знака стоит сосредоточиться на актуальных проблемах: время для размышлений о будущем наступит несколько позже. Возможно продвижение по служебной лестнице или укрепление профессионального авторитета; чрезвычайно важно сохранить хорошие отношения с коллегами и руководством.

Телец
Трудности, возникающие в этот день, преодолеваются быстро благодаря вашей изобретательности. Но она – не единственный ваш козырь; еще одним (пожалуй, даже более важным) является способность догадываться об истинных намерениях и желаниях окружающих, одерживать верх в спорах, а при необходимости – и манипулировать людьми, заставляя их делать то, что нужно вам. В этот день вы можете позволить себе хитрить: вас не разоблачат.

Близнецы
Вы говорите слишком много того, что следовало бы держать при себе, и молчите о том, что окружающие были бы рады услышать. Порой ваше раздражение проявляется совершенно некстати, жертвами его становятся люди, исполненные доброжелательности и самых добрых намерений. Возможны разногласия со старшими родственниками, которым непонятны ваши взгляды на жизнь.

Рак
День складывается неудачно. Главная его проблема – неблагоприятный эмоциональный фон, из-за которого многие Раки становятся раздражительными, резкими в высказываниях. Даже самые деликатные представители знака порой обижают своих близких, сами того не желая. С вами трудно поладить, не исключено, что именно по этой причине вы большую часть дня поведете в одиночестве.

Лев
Этот день складывается довольно неудачно. Из-за пустяков возникают разногласия с близкими, вы не идете на уступки, даже если готовы признать их необходимость. Нежелательно заниматься утомительной физической работой – чем больше вы устаете, тем раздражительнее и нетерпимее становитесь.


Дева
Хороший день для поиска единомышленников и союзников, новых знакомств, в том числе романтических. Радует посещение светских мероприятий, участие в конференциях и семинарах. Вы встречаете людей, которые могут многому научить вас, поделиться ценной информацией, дать толковый совет. В середине дня держите свое мнение при себе – это поможет избежать пустых разговоров и споров.

Весы
День интересных возможностей. Их будет так много, что выбрать лучшую удастся не сразу. Но это не беда – время терпит, и вы вполне можете позволить себе не торопиться. Возможно продвижение по карьерной лестнице. У некоторых Весов будет шанс потеснить своего непосредственного руководителя, причем для этого достаточно будет лишь продемонстрировать свой профессионализм: все остальное влиятельные люди сделают за вас.

Скорпион
Успехи будут незначительными, но легкими — прикладывать усилия не приходится, и вы этому очень рады. Благоприятный день для общения с людьми, к которым вы неравнодушны; можно привлечь внимание и завоевать расположение особы, в которую вы тайно влюблены. Нежелательно обсуждать деловые, имущественные и финансовые вопросы.

Стрелец
Замыслы, которые появляются у вас в этот день, едва ли удастся воплотить в жизнь. Не получая поддержки от окружающих, Стрельцы огорчаются, замыкаются в себе. Могут испортиться отношения с коллегами и друзьями, которые не поймут причины ваших переживаний. Не исключены мелкие, но досадные финансовые потери.

Козерог
В этот день вам будет довольно трудно сосредоточиться на собственных делах: слишком часто вас отвлекают, дергают по пустякам. Многие представители знака ссорятся с людьми, с которыми давно сотрудничают, просто потому, что количество накопившихся мелких разногласий достигло критического уровня. Пока все происходящее – лишь буря в стакане воды, но, если вы не проявите сдержанность, могут возникнуть и настоящие проблемы.

Водолей
Избегайте поспешных решений, прислушайтесь к голосу разума. Возможно получение неожиданных известий. Мысли будут четкими как никогда, а речь убедительной. Не следует отправляться в длительную поездку, поддаваться грусти, раздражению. Откажитесь от желания поправить свое материальное положение, взяв деньги в долг.



Рыбы
Очень удачный день, причем во всех отношениях. Так что вы можете сами решать, чему посвятите его, на каких делах сосредоточитесь, а звезды просто будут вас поддерживать. Любителям шопинга рекомендуется делать крупные покупки: они окажутся исключительно удачными.

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Источник: my-calend.ru
Теги: Гороскоп на сегодня
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