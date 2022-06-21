Гороскоп на сегодня, 21 июня 2022 года, для всех знаков зодиака

07:30, 21 июн 2022

Влияние позитивных тенденций по-прежнему ощущается, но оно уже не так сильно и универсально, как накануне. День связан со снижением деловой активности, утратой интереса к ранее начатым проектам. На смену энтузиазму приходит прагматизм, люди настойчиво требуют немедленной и щедрой оплаты за любую проделанную работу или оказанную услугу.







Настойчивость, решительность и способность вовремя проявить инициативу помогают добиваться своего в личных отношениях. Возможны и новые знакомства, и восстановление ранее прерванных отношений; то и другое пойдет на пользу, если руководствоваться здравым смыслом, а не мимолетными эмоциями.



Овен

Подумайте о чем-нибудь серьезном: это не только окажется полезным, но и доставит вам удовольствие. Решая задачи, с которыми не справились другие, вы растете в собственных глазах; к середине дня ваша самоуверенность приблизится к критической точке – станет почти невыносимой для окружающих. Не давайте ей воли, если не хотите рассориться с теми, кем дорожите.



Телец

Вы очень хорошо понимаете окружающих, и они это чувствуют: несут вам свои проблемы и горести, надеясь, что вы получите помощь и поддержку. Будьте терпеливы и деликатны, иначе конфликтов не избежать. Люди, которым вы доверяли, могут попытаться манипулировать вами, пользоваться вашими слабостями.



Близнецы

Неудачный день, вам придется много времени потратить на скучные и неперспективные дела. Вы не получаете поддержки, на которую рассчитывали, и потому тратите очень много времени даже на решение несложных проблем. Возможны финансовые потери, неудачные покупки; не исключена потеря денег или ценных вещей.



Рак

Едва ли этот день будет плодотворным. Много времени отнимают пустые разговоры, неважные и неинтересные дела. Происходящее вас не радует, настроение портится; отвлечься не удается. Особенно трудно будет поладить с женщинами, которые сегодня настроены по отношению к вам особенно критично. Сплетни, которые распространяют недоброжелательницы, могут нанести удар по вашей репутации.



Лев

Строя планы на этот день, Львы должны иметь в виду, что он неблагоприятен для контактов с представителями государственных организаций и органов власти. Вероятны трудности в оформлении документов (в особенности – связанных с выездом или переводом средств за границу). Финансовая картина неблагоприятна, постарайтесь минимизировать расходы.





Дева

Все идет хорошо, но вы все равно видите события в каком-то мрачном свете, и ждете неприятностей, хотя никаких предпосылок для них нет. Так что или просто не увлекайтесь фантазиями и додумыванием, или приложите усилия, чтобы настроиться на позитив – это избавит от пустых переживаний.



Весы

Нелегко будет найти общий язык даже с теми, кого вы раньше понимали с полуслова. Многие Весы становятся нетерпеливыми и несдержанными, сердятся по пустякам, не проявляют терпения, когда это необходимо. Могут возникать разногласия с членами семьи, не исключены серьезные конфликты.



Скорпион

Вы способны на многое и не упускаете интересных возможностей, так что день этот пройдет в высшей степени плодотворно. Смело отправляйтесь на переговоры; чем важнее люди, с которыми вам предстоит общаться, тем лучше. Скорпионы – отличные дипломаты. Они диктуют свои условия, но делают это в такой форме, что никому не придет в голову сопротивляться, спорить, обижаться.



Стрелец

Нейтральный день, подходящий практически для любого дела – лишь бы вы взялись за него с умом. Можно испробовать какие-то новые методы достижения целей: они наверняка окажутся интереснее старых. Встречи желательно назначать на вторую половину дня, поскольку именно в это время вам будет легче говорить веско и убедительно.



Козерог

Нейтральный день. Очень важно сосредоточиться, серьезно отнестись к происходящему вокруг, постараться не принимать опрометчивых решений. Дальнейшее развитие событий во многом зависит от того, настолько предусмотрительны и осторожны вы будете сегодня.



Водолей

Если вы будете терпеливы и настойчивы, то можете рассчитывать на благоприятное разрешение дел. Однако не стоит делать упор на финансовую сферу, есть опасность оказаться в проигрыше, если решитесь на рискованные операции, сомнительные сделки.









Рыбы

День сложится даже удачнее, чем вы ожидали, вы добьетесь успехов, на которые и рассчитывать не могли. Возможны приятные сюрпризы, неожиданные открытия. Удается преодолеть разногласия с коллегами, наладить отношения с теми, с кем вы в последнее время не находили общего языка. Рыбы не упустят возможности укрепить свои профессиональные позиции.

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