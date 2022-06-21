Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Гороскоп »

Гороскоп на сегодня, 21 июня 2022 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 21 июня 2022 года, для всех знаков зодиака

07:30, 21 июн 2022

Влияние позитивных тенденций по-прежнему ощущается, но оно уже не так сильно и универсально, как накануне. День связан со снижением деловой активности, утратой интереса к ранее начатым проектам. На смену энтузиазму приходит прагматизм, люди настойчиво требуют немедленной и щедрой оплаты за любую проделанную работу или оказанную услугу.

Настойчивость, решительность и способность вовремя проявить инициативу помогают добиваться своего в личных отношениях. Возможны и новые знакомства, и восстановление ранее прерванных отношений; то и другое пойдет на пользу, если руководствоваться здравым смыслом, а не мимолетными эмоциями.

Овен
Подумайте о чем-нибудь серьезном: это не только окажется полезным, но и доставит вам удовольствие. Решая задачи, с которыми не справились другие, вы растете в собственных глазах; к середине дня ваша самоуверенность приблизится к критической точке – станет почти невыносимой для окружающих. Не давайте ей воли, если не хотите рассориться с теми, кем дорожите.

Телец
Вы очень хорошо понимаете окружающих, и они это чувствуют: несут вам свои проблемы и горести, надеясь, что вы получите помощь и поддержку. Будьте терпеливы и деликатны, иначе конфликтов не избежать. Люди, которым вы доверяли, могут попытаться манипулировать вами, пользоваться вашими слабостями.

Близнецы
Неудачный день, вам придется много времени потратить на скучные и неперспективные дела. Вы не получаете поддержки, на которую рассчитывали, и потому тратите очень много времени даже на решение несложных проблем. Возможны финансовые потери, неудачные покупки; не исключена потеря денег или ценных вещей.

Рак
Едва ли этот день будет плодотворным. Много времени отнимают пустые разговоры, неважные и неинтересные дела. Происходящее вас не радует, настроение портится; отвлечься не удается. Особенно трудно будет поладить с женщинами, которые сегодня настроены по отношению к вам особенно критично. Сплетни, которые распространяют недоброжелательницы, могут нанести удар по вашей репутации.

Лев
Строя планы на этот день, Львы должны иметь в виду, что он неблагоприятен для контактов с представителями государственных организаций и органов власти. Вероятны трудности в оформлении документов (в особенности – связанных с выездом или переводом средств за границу). Финансовая картина неблагоприятна, постарайтесь минимизировать расходы.


Дева
Все идет хорошо, но вы все равно видите события в каком-то мрачном свете, и ждете неприятностей, хотя никаких предпосылок для них нет. Так что или просто не увлекайтесь фантазиями и додумыванием, или приложите усилия, чтобы настроиться на позитив – это избавит от пустых переживаний.

Весы
Нелегко будет найти общий язык даже с теми, кого вы раньше понимали с полуслова. Многие Весы становятся нетерпеливыми и несдержанными, сердятся по пустякам, не проявляют терпения, когда это необходимо. Могут возникать разногласия с членами семьи, не исключены серьезные конфликты.

Скорпион
Вы способны на многое и не упускаете интересных возможностей, так что день этот пройдет в высшей степени плодотворно. Смело отправляйтесь на переговоры; чем важнее люди, с которыми вам предстоит общаться, тем лучше. Скорпионы – отличные дипломаты. Они диктуют свои условия, но делают это в такой форме, что никому не придет в голову сопротивляться, спорить, обижаться.

Стрелец
Нейтральный день, подходящий практически для любого дела – лишь бы вы взялись за него с умом. Можно испробовать какие-то новые методы достижения целей: они наверняка окажутся интереснее старых. Встречи желательно назначать на вторую половину дня, поскольку именно в это время вам будет легче говорить веско и убедительно.

Козерог
Нейтральный день. Очень важно сосредоточиться, серьезно отнестись к происходящему вокруг, постараться не принимать опрометчивых решений. Дальнейшее развитие событий во многом зависит от того, настолько предусмотрительны и осторожны вы будете сегодня.

Водолей
Если вы будете терпеливы и настойчивы, то можете рассчитывать на благоприятное разрешение дел. Однако не стоит делать упор на финансовую сферу, есть опасность оказаться в проигрыше, если решитесь на рискованные операции, сомнительные сделки.



Рыбы
День сложится даже удачнее, чем вы ожидали, вы добьетесь успехов, на которые и рассчитывать не могли. Возможны приятные сюрпризы, неожиданные открытия. Удается преодолеть разногласия с коллегами, наладить отношения с теми, с кем вы в последнее время не находили общего языка. Рыбы не упустят возможности укрепить свои профессиональные позиции.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: my-calend.ru
Теги: Гороскоп на сегодня
Читайте также

Гороскоп на сегодня, 20 мая 2022 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 20 мая 2022 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 1 апреля 2022 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 1 апреля 2022 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 18 января 2022 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 18 января 2022 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп на неделю с 24 июня по 30 июня 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на неделю с 24 июня по 30 июня 2019 года для всех знаков зодиака


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: