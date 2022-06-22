Гороскоп на сегодня, 22 июня 2022 года, для всех знаков зодиака

07:30, 22 июн 2022

Хорошо начинать дела, которые касаются собственного развития. Это может быть желание записаться в фитнесс-центр или начать изучать новую дисциплину. Положительным для личностного роста будет решение начать вести дневник или фиксировать интересные события из жизни, открыв страничку в Интернете.







Очень легко будет добиться взаимопонимания между представителями двух полов. Однако некоторым пригодятся навыки дипломатии для разрешения споров. Главное – сохраняйте вежливое обращение и не переходите в стадию конфликта из-за мелочей



Овен

Практически во всем, за что беретесь, вы добиваетесь успеха. Полезным оказывается умение правильно ставить задачи – желающие их решить находятся практически немедленно. Вы производите хорошее впечатление на новых знакомых, однако придется потрудиться, чтобы не разочаровать их. Возможны интересные идеи, не исключено появление новых долгосрочных планов.



Телец

Приходится заниматься делами, которые вам совсем не по душе, но даже это не портит настроения, ведь вы думаете о цели, а не о способах ее достижения. Некоторые ваши поступки вызовут осуждение окружающих, но люди, которые действительно вас любят, поймут, почему вы действовали так, а не иначе. Можно браться за новые дела, но только в том случае, если вы совершенно уверены, что они вам по силам.



Близнецы

День требует осторожности, особенно когда речь идет о каких-то важных и ответственных делах. Первая половина дня – время, когда эмоции необходимо держать под строгим контролем: дав им волю, вы непременно наделаете глупостей, о которых будете позже сожалеть. Огорчают домашние проблемы, которых сегодня возникает больше, чем обычно. Но не стоит слишком близко к сердцу принимать такого рода трудности: они легко преодолимы.



Рак

Чтобы добиться успеха, придется тщательно продумывать свои действия, обращать внимание на каждую мелочь. Отсутствие всестороннего контроля лишит вас прекрасных возможностей и приведет не только к потере прибыли, но и к ущербу для репутации. Сегодня можно положиться на партнеров и прислушаться к их советам, а подчиненные будут на редкость исполнительны.



Лев

Этот день может быть связан с грандиозными успехами, но для того, чтобы одержать победу, вам придется пойти на риск. Не ставьте на карту слишком многое (есть опасность потерять нечто ценное), и не торопитесь делиться с окружающими своими планами: самое важное сегодня делается тайно.





Дева

День складывается даже лучше, чем вы ожидали. Многих представителей знака ждут приятные сюрпризы. Хорошо проходят дружеские встречи и романтические свидания, вы часто оказываетесь в центре внимания и наслаждаетесь этим. Возрастает сексуальная привлекательность Дев.



Весы

День отличается крайне неблагоприятным эмоциональным фоном. То и дело возникают споры, разногласия, конфликтные ситуации – и исключительно по вашей вине, хотя вы и предпочли бы избежать всего вышеперечисленного. Особой осторожности требует общение с руководством, которому вы так и норовите сказать и то, что думаете, и то, чего не думаете.



Скорпион

Одержать победу будет не так трудно, как кажется поначалу. Многие дела, которыми вам предстоит заниматься в этот день, больше никому не под силу. Возрастает уверенность в себе, что делает вас еще привлекательнее в глазах окружающих. День хорошо подходит для переезда или смены места работы.



Стрелец

Планы, которые вы строили на этот день, скорее всего, придется корректировать: очень велика вероятность неожиданностей, стечения обстоятельств, которое нельзя было предусмотреть. Вы много времени проводите на людях, охотно принимаете приглашения – и правильно, день обещает удачные знакомства.



Козерог

Сдерживайте свое раздражение и желание высказать свое мнение обо всем на свете. Причиной сварливости и недовольства окружающими могут стать недомогание и усталость. Так что не напрягайтесь лишний раз и не планируйте физической работы и дальних поездок на сегодня. Лучше всего провести время в привычной обстановке, культивируя веру в себя и в лучшее будущее.



Водолей

Вам очень пригодится умение общаться, находить общий язык с самыми разными людьми. Возможны незапланированные встречи, которые откроют перед вами новые перспективы. Вы не упускаете шанс реализовать свои замыслы, не теряетесь, если предоставляется возможность сделать что-то выдающееся. Так что успехи могут быть очень значительными.









Рыбы

Удачный день. Можно взяться за что-то большое и сложное: у вас будет достаточно сил, чтобы довести дело до конца. Вероятны встречи с давними друзьями и просто со старыми знакомыми, которых вы будете рады видеть. Представится шанс восстановить какие-то ранее прерванные отношения; вы поразмыслите над тем, стоит ли делать это, и примете правильное решение.

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