Гороскоп на сегодня, 23 июня 2022 года, для всех знаков зодиака

08:17, 23 июн 2022

День складывается весьма удачно и подходит для самых разных дел. Однако нужно помнить, что сегодня для успеха необходимо разумное планирование – без него будет очень трудно правильно распределить и силы, и время. Возможно осуществление совместных проектов. Объединиться для достижения общей цели удается даже людям, которые уже не раз напрасно пытались найти общий язык.







День подходит для поездок, экскурсий, посещения экзотических увеселительных заведений и получения нового опыта. Для многих этот день будет связан с незабываемой романтической встречей, которая не положит начала серьезным отношениям, но произведет сильнейшее впечатление.



Овен

Благоприятный день для любой творческой деятельности, занятий спортом, отдыха на свежем воздухе. Вы бодры и веселы, рядом с вами никому не удастся заскучать. Даже если не будет никакого достойного повода, вы устроите настоящий праздник для близких, поднимете настроение тем, кто загрустил, вернете веру в любовь тому, что отчаялся найти свою «половинку».



Телец

Непростой, но плодотворный день. Не рассчитывайте на легкие победы: достичь поставленных целей удастся лишь ценой больших усилий, особенно если дело касается работы и карьеры. Ваши решения и поступки помогут завоевать уважение окружающих, ваш авторитет станет более прочным. Это не понравится давним недругам и завистникам: они предпримут немало попыток (к счастью, безуспешных) навредить вам.



Близнецы

Вы легко находите общий язык с окружающими и ловко манипулируете людьми, если в этом возникает необходимость. Вам удаются разнообразные хитрости, ловкая интрига поможет преодолеть преграду, долго мешавшую добиться цели. Возможны значительные денежные поступления.



Рак

Этот день не назовешь прекрасным и безоблачным, но он гораздо лучше, удачнее и приятнее предыдущего. Настроение улучшается с каждым часом, и едва ли его что-то испортит. Возможны приятные встречи, в том числе неожиданные, визиты людей, по которым вы успели соскучиться.



Лев

Первая половина дня складывается очень удачно. Она обещает интересные встречи, успех в делах, денежные поступления. Даже с самыми сложными делами вы справляетесь быстро, решения принимаете правильные, никому не позволяете сбить вас с пути. Этот день хорошо подходит для общения с женщинами — они поделятся полезной информацией и дадут толковые советы.





Дева

Пришло время потрудиться. Сегодня вы готовы работать в поте лица, и усилия ваши приносят достойные плоды. Возможно, придется прибегнуть к помощи человека, которому вы сами не раз отказывали в поддержке. Поначалу вы будете чувствовать себя неловко, но вскоре поймете, что сегодня ваше сотрудничество выгодно обоим.



Весы

Этот день рекомендуется использовать для достижения ранее поставленных целей. С новыми планами лучше не торопиться – они только кажутся заманчивыми и легко реализуемыми. Возможны споры с руководством; у вас есть шанс одержать верх в дискуссиях, но проигравший может затаить зло.



Скорпион

День очень беспокойный, но вам это по вкусу. Чем больше событий происходит, тем больше удовольствия вы получаете. К любым переменам вы относитесь хорошо, не боитесь, что они ухудшат вашу жизнь. Такой оптимизм привлекает окружающих и заражает их; в течение всего дня вы будете окружены приятными и веселыми людьми.



Стрелец

Как бы хороши ни были ваши идеи, вы не встречаете понимания и поддержки окружающих. Не тратьте время на споры и уговоры, начинайте реализовывать свои замыслы самостоятельно: после первых успехов помощники и союзники подтянутся. Старайтесь не ограничивать свою фантазию; то, что сегодня кажется совершенно невероятным, вскоре будет реализовано.



Козерог

Прежде чем действовать, убедитесь, что вы идете безопасным путем. Это время не подходит для легкомысленных шагов. Под угрозой могут оказаться долгосрочные проекты, бизнес. Единственное спасение – ваше личное обаяние, уверенность и способность к аргументации.



Водолей

Грандиозных успехов день не принесет, но впечатление оставит приятное. Настроение у вас хорошее, вы не упускаете возможности повеселиться, хорошо провести время. Окружающим кажется легкомысленным ваше отношение ко многим вопросам, на самом же деле вы просто предпочитаете не замечать того, что не заслуживает внимания.









Рыбы

Появляется возможность навести порядок в личных отношениях, расставить нужные акценты. Старайтесь действовать осторожно, избегать лишней жесткости и жестокости. Помните, что путь мирных переговоров только кажется долгим: на самом же деле, именно по нему следует идти, чтобы добраться до цели.

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