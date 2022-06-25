Гороскоп на сегодня, 25 июня 2022 года, для всех знаков зодиака

07:30, 25 июн 2022

День довольно сложный. Первая половина его связана с получением известия, которое заставит изменить рабочие планы, отказаться от многообещающих проектов. Сохранение существующих деловых связей оказывается сложной задачей: противоречий становится все больше, а людей, хотя бы теоретически допускающих возможность компромисса, - меньше.







К сожалению, не исключены и разногласия в личной жизни. Очень трудно будет достичь взаимопонимания с членами семьи; представители разных поколений, люди с разным мировоззрением не желают идти на уступки друг другу.



Овен

Вас ждет неудача в деле, которое вы рассчитывали легко и непринужденно довести до конца. Вы менее изобретательны и находчивы, чем обычно. А вот нехарактерное для вас стремление идти проторенным путем становится все сильнее, и во второй половине дня вы даже очень хорошие свои идеи будете готовы отбросить, отдав предпочтение чужим.



Телец

Наступил благоприятный момент для того, чтобы реализовать профессиональные замыслы, которые вы долго вынашивали. Рядом есть люди, готовые дать хорошие советы и прийти на помощь, да и влиятельные особы вас поддерживают. Оправданный риск приносит достойные плоды.



Близнецы

Не откладывайте дела: чем раньше вы за них возьметесь, тем больше успеете и меньше устанете. В первой половине дня хорошо проходят деловые переговоры, можно обсудить с начальством вопросы, касающиеся вашей заработной платы и развития карьеры. Не исключено, что именно эта беседа заставит вас отказаться от мыслей о поиске новой работы.



Рак

Довольно сложно будет расставить точки над «i» там, где вы считаете нужным – вы находитесь под влиянием человека, настроенного по отношению к вам не самым дружественным образом. Эмоциональный фон нестабилен, ваше настроение часто меняется, и даже вы не всегда понимаете, какими причинами вызваны колебания.



Лев

Этот день не назовешь выдающимся, хотя свои плюсы у него есть. Например, день хорошо подходит для встреч с людьми, которых вы давно не видели; даже после самой долгой разлуки вы легко найдете общий язык. Весьма благоприятна финансовая картина, возможны денежные поступления.





Дева

Очень важно настроиться на серьезный и позитивный лад. Не ждите, пока окружающие решат за вас ваши проблемы – действуйте самостоятельно, не рассчитывая на одобрение, поощрение и поддержку. Многие представители знака рискуют упустить нечто важное просто потому, что будут недостаточно трудолюбивы и внимательны.



Весы

Это день свободного, вдохновенного творчества, необычных, но безусловно приятных идей. Если в последнее время вы задумывались о том, чтобы изменить что-то в своей жизни, сегодня можно начинать действовать: первые успехи и вдохновляющие результаты не заставляют себя ждать. Очень хорошо в этот день обсуждать в неформальной обстановке вопросы, касающиеся работы и коммерческой деятельности.



Скорпион

День обещает успехи в делах: вы трудитесь с удовольствием, аккуратны, к деталям внимательны, если в этом есть необходимость, и даете волю фантазии, когда представляется такая возможность. Очень кстати оказывается и умение ладить с окружающими: они охотно помогают вам во всем.



Стрелец

Вы полны оптимизма и энергии, с энтузиазмом беретесь за любое дело. Для многих представителей знака день будет связан с новыми открытиями, получением ценной информации. Стрельцы начинают строить новые планы, удивляют окружающих своим серьезным отношением ко многим вопросам. Однако это не мешает представителям знака получать удовольствие от светских развлечений, общения с друзьями.



Козерог

Вы знаете, что нужно сделать – отбросить эмоции, побороть лень, заняться тем, что давно требует внимания. Да только все это не очень получается. Во-первых, очень трудно «включиться» в работу, приступить к делу. Во-вторых, вас постоянно отвлекают. В-третьих, вы не слишком хорошо себя чувствуете (или используете это как предлог, чтобы уклониться от работы). В результате день получается обычным, «никаким» — а мог бы быть очень удачным!



Водолей

На этот день лучше не планировать ничего важного. Вам трудно сосредоточиться, не всегда удается выбрать верную линию поведения. Многие представители знака судят о людях слишком поспешно, уделяют внимание тем, кто совсем его не заслуживает. Возможны финансовые потери, есть риск стать жертвой мошенничества.









Рыбы

Информация, которую вы получите в этот день, вскоре окажется полезной. Можно заниматься сложными делами; какой бы неоднозначной ни была ситуация, вам удается связать концы с концами, разобраться, что к чему. Вы быстро решаете любые профессиональные и финансовые вопросы, получаете заманчивые деловые предложения.

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