Гороскоп на сегодня, 26 июня 2022 года, для всех знаков зодиака

07:30, 26 июн 2022

Этот день отлично подходит для любых переговоров и конструктивных диалогов. Желающим наладить отношения с окружающими, помириться после ссоры, договориться об общих планах, стоит попытаться сделать это именно сегодня. Большая, чем обычно, открытость сегодня свойственна даже тем, кто обычно сосредоточен на собственной персоне и почти не реагирует на происходящее вокруг.







Вероятность конфликтов минимальна, но возможно ощущение внутренней дисгармонии, недовольства собой, своим прошлым и настоящим. Будущее представляется неясным, и это у многих вызывает стресс.



Овен

Найдите в себе силы преодолеть внутренние конфликты, справиться со своими эмоциями. Могут возникать разногласия с близкими родственниками, однако значительными они едва ли будут. Не исключена и ссора со старым другом; применение будет быстрым, но все же неприятный осадок останется.



Телец

Не теряйте настойчивости и самообладания, ведь благодаря им вы сможете смягчить негативные характеристики дня. Старайтесь найти компромисс в отношениях с деловыми партнерами, однако лучше отложить принятие важных решений на более благоприятное время.



Близнецы

Могут огорчать мелкие неприятности, некоторых представителей знака совершенно выбивают из колеи недоразумения, на которые они в другое время не обратили бы внимания. Зато серьезные проблемы, беспокоившие вас в последнее время, постепенно решаются, и к концу дня многие Близнецы сбросят тяжкий груз и вздохнут с облегчением.



Рак

Хотя на пути возникают трудности, вы добиваетесь того, к чему стремитесь. Помогает в этом не только настойчивость, но и интуиция — именно благодаря ей вы оказываетесь в нужное время в нужном месте. Возможны незначительные денежные поступления, которые окажутся очень своевременными.



Лев

На деловых встречах вы чувствуете себя очень комфортно, ловко направляете диалог в нужное вам русло и легко добиваетесь своего. Приветствуется самостоятельность в принятии решений, касающихся финансов и имущества. Возможно заключение сделок, которые окружающим покажутся невыгодными и даже глупыми, но вам принесут немалую прибыль.





Дева

Этот день принесет важные победы, если вы сосредоточитесь на чем-то одном и не будете кидаться из одной крайности в другую. Вас ждут встречи с интересными людьми, многообещающие знакомства. Круг делового общения стремительно расширяется, но этим дело не ограничивается – возможны и захватывающие романтические истории.



Весы

Удачи возможны, но рассчитывать на то, что важные победы будут легкими, к сожалению, не приходится. Так что готовьтесь много работать, выполнять не только свои, но и чужие обязанности. Возможность показать себя и завоевать симпатии окружающих представится во второй половине дня.



Скорпион

Хотя вы работаете значительно больше обычного, успехи ваши скромны. Это кажется особенно обидным, когда вы начинаете сравнивать их с достижениями тех, кто явно не перетруждается. Не стоит в этот день проводить важные переговоры, особенно с теми, с кем вы раньше не имели дела. Все расходы и покупки лучше отложить до второй половины дня.



Стрелец

День едва ли будет связан со значительными событиями и кардинальными переменами. Он проходит спокойно и легко, позволяя представителям знака отдохнуть, восстановить силы, приятно провести время в хорошей компании. Денежные поступления маловероятны, но и серьезные расходы Стрельцам не грозят, так что о финансах можно не беспокоиться.



Козерог

Этот день приносит массу разговоров. Общение может быть как приятным, так и раздражающим: все зависит от того, удастся ли вам найти тему для обсуждения, которая, с одной стороны, интересовала бы всех, а с другой – ни для кого не была болезненной. Почему этим должны заниматься именно вы? Потому что больше никто не наделен тактичностью, дипломатичностью и социальной интуицией в такой степени.



Водолей

Нужна осторожность в первой половине дня. В это время вам будет трудно поладить с окружающими: вы слишком подозрительны и недоверчивы, люди это чувствуют. Достаточно любого недоразумения, чтобы вы утратили душевное равновесие; порой вас охватывает такое волнение, что вы просто не можете заниматься делами.









Рыбы

Не стоит рассчитывать на легкие успехи и победы: куда выше вероятность трудностей, недоразумений и проблем. Многие Рыбы оказываются жертвами манипуляторов, поскольку просто не находят в себе сил противостоять их влиянию. Вас очень легко загнать в ловушку, и недоброжелатели этим пользуются.

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