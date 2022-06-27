Гороскоп на сегодня, 27 июня 2022 года, для всех знаков зодиака

07:30, 27 июн 2022

День оказывается довольно напряженным, потому что число желающих выяснить отношения и сообщить миру о накопившихся обидах возрастает с каждым часом. День нельзя назвать плодотворным, но вместо того, чтобы с удовольствием бездельничать, люди ссорятся и тратят энергию на поиск виноватых в том, что ничего не получается.







Во многих семьях возможен разлад, причем зачинщики беспорядков искренне уверены в своей правоте и хотят только одного – чтобы всем жилось лучше. Помните, что в этот день вмешиваться в чужие дела нежелательно, а если делать это необходимо, то действовать следует предельно тактично и деликатно.



Овен

К трудностям, возникающим в этот день, относитесь спокойно: ситуация вскоре начнет меняться к лучшему, нужно лишь дождаться этого момента. Некоторых Овнов события этого дня очень порадуют; представителям знака становится ясно, как добиться поставленных целей, появляются и люди, которые в этом помогут.



Телец

В этот день вы успеете многое, если будете действовать последовательно, не станете кидаться от одной задачи к другой. Очень полезна самодисциплина во всех ее проявлениях. Первая половина дня требует особой собранности и сосредоточенности, во второй же можно будет немного расслабиться, отдохнуть.



Близнецы

Финансовая картина неблагоприятна, возможны незапланированные расходы, потери. Не стоит рассчитывать на то, что в этот день вам вернут старые долги или выплатят какие-то компенсации. Профессиональные успехи возможны, но для их достижения придется приложить немало сил.



Рак

Возрастает раздражительность, трудно сохранять спокойствие, если что-то идет не так. А что-нибудь не так в этот сложный день обязательной пойдет. Раки-руководители слишком увлекаются критикой подчиненных, это приводит к конфликтам, мешает работе. Представители знака склонны говорить все, что думают, не задумываясь о возможных последствиях такой откровенности. Отмечается и влияние позитивных тенденций: творческий потенциал высок, вам удается находить оригинальные и простые способы решения многих проблем.



Лев

Очень насыщенный день: дел будет много, проблем еще больше. Вас не оставляют в покое ни на минуту, всем требуется ваша помощь, поддержка, совет, и никто не задумывается о том, что запасы ваших физических и душевных сил небезграничны. Особенно сложное время – середина дня. Есть опасность острого конфликта, нервного срыва.





Дева

Возможны неожиданные успехи, многие вопросы удастся решить просто благодаря везению. Интуиция очень остра, именно благодаря ей вы часто оказываетесь в нужное время в нужном месте. Можно заключать сделки, в том числе крупные. Возможны значительные денежные поступления.



Весы

Противоречивый день. Вы настроены оптимистично, за дела беретесь с энтузиазмом, серьезных ошибок не допускаете – но все равно все идет как-то не так и не туда. Не исключены финансовые трудности, главная причина которых в том, что ожидали вы многого, а получили мало. Возможны проблемы на работе, однако можно не сомневаться в том, что в ближайшее время они будут преодолены.



Скорпион

Едва ли удастся добиться значительных успехов в делах: слишком много преград возникает на вашем пути. Зато плодотворно походят деловые переговоры, удается найти общий язык с потенциальными партнерами; начало взаимовыгодного сотрудничества не заставит себя ждать. День будет благоприятным для Скорпионов, чья деятельность связана с шоу-бизнесом и торговлей произведениями искусства.



Стрелец

Домашних дел будет так много, что ради них придется пожертвовать какими-то профессиональными обязанностями. Мысли о семейных проблемах будут преследовать вас и на работе, мешая сосредоточиться. Непоправимых ошибок вы все равно не допустите, но досадные промахи не исключены. Вы плохо справляетесь с рутинной работой, зато проявляете себя наилучшим образом, когда требуются фантазия и находчивость.



Козерог

Влияние негативных тенденций по-прежнему сильно, одно хорошо – на проблемы вы реагируете более спокойно, сохраняете хладнокровие, и даже даете толковые советы окружающим. Кстати, имейте в виду: вас совсем не нужно прислушиваться к чужим рекомендациям, лучше действовать в соответствии с подсказками собственной интуиции.



Водолей

Благоприятный день для разнообразных экспериментов, творческих поисков, а также смены обстановки. Вам нравится все, что выходит за пределы обыденности, и порой, увлекшись свежей идеей, вы забываете об осторожности. Но вам везет, и с серьезными неприятностями вы не сталкивались. Очень хорошо складываются отношения в трудовом коллективе, вероятен прогресс в деловых переговорах.









Рыбы

Ничего особенного день не обещает – он проходит спокойно и ровно, позволяя сосредоточиться на делах, которые давно вызывают у вас интерес. Несколько снижен жизненный потенциал, поберегите себя, сократите нагрузки. Нежелательна утомительная физическая работа во второй половине дня.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram