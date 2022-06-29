Гороскоп на сегодня, 29 июня 2022 года, для всех знаков зодиака

07:30, 29 июн 2022

Постарайтесь не нервничать с утра. Начинается день напряженно, многое идет не так, как хотелось бы. Но это не повод огорчаться и сдаваться. Ситуацию можно изменить к лучшему, и чуть позже это вам обязательно удастся! Старайтесь не повторять ошибок, допущенных раньше, помнить о полученном опыте – сегодня он вам наверняка пригодится.







Вторая половина дня будет спокойнее и приятнее первой. Это время подходит для общения, особенно в неформальной, комфортной обстановке. Хорошо пройдут и дружеские свидания, и романтические встречи.



Овен

День связан с ростом жизненного тонуса. У вас так много энергии, что остро встает вопрос о том, как же ее следует использовать. Близкие люди могут нуждаться в вашей помощи, но едва ли попросят об этом открыто – придется догадываться самостоятельно, а вы не слишком наблюдательны и не всегда правильно понимаете намеки. Так что обиды и взаимное недовольство не исключены.



Телец

Неплохой день для работы. Вы настроены по-деловому, трудности вас не пугают. Настойчивость и высокий жизненный потенциал позволяют справляться с целым рядом сложных задач, не испытывая при этом усталости. Вечером у вас будет достаточно сил, чтобы блеснуть на светском мероприятии и разбить пару-тройку сердец.



Близнецы

Не все идет просто и гладко. В этот день возникает много сложных, неоднозначных ситуаций, из них не сразу удается найти выход. Положение осложняется тем, что рассчитывать вы можете только на свои силы. Даже советы, которые вы получаете сегодня, по большей части плохи.



Рак

Вы сами создаете себе трудности, и сами же героически их преодолеваете. День проходит очень интересно, но довольно бестолково, много усилий тратится напрасно. Могут подвести давние союзники, люди, на которых вы рассчитывали, не смогут сдержать свои обещания, но едва ли вы будете сильно переживать по этому поводу.



Лев

Вам предстоит сделать многое, не исключено, что придется задержаться на работе. С руководством вы отлично ладите, есть шанс найти покровителей из числа влиятельных людей. Вы находите общий язык со всеми, с кем приходится иметь дело. Не исключен флирт на работе или даже настоящий служебный роман.





Дева

Первую половину дня стоит провести праздно, по возможности отложив все сложные дела. Сосредоточиться будет трудно, вероятность ошибок высока; а вот позже вы вполне сможете справиться и с текущими проблемами, и с какими-то необычными и важными задачами.



Весы

Этот день может быть связан с началом нового важного этапа в вашей профессиональной жизни. Пригодится все, чему вы успели научиться; даже случайно полученным знаниям удается найти достойное применение. Не бойтесь браться за проекты, которые кажутся сложными, и не сомневайтесь, что у окружающих есть основания оценивать вас очень высоко и доверять вам.



Скорпион

У многих представителей знака появится повод задуматься о смене работы – уж очень заманчивые поступают предложения. Старайтесь избегать схваток с конкурентами, сегодня у вас мало шансов выйти победителем. На деловых переговорах будьте осторожны: не исключено, что вас попытаются поймать на слове.



Стрелец

Перед вами стоят серьезные задачи, для решения которых потребуется помощь надежных людей. Дважды просить не придется – вы окружены союзниками, готовыми ради вас на многое. Вы совершаете благородные поступки; они не остаются незамеченными, более того – привлекают столько внимания, что вы чувствуете себя неловко.



Козерог

Будет нелегко, временами – очень, но вы преодолеете все трудности, причем благодаря не только собственной настойчивости, но и друзьям, которые вовремя придут на помощь. Отношения, важные для вас, становятся более прочными и доверительными, укрепляются деловые связи. Вы уверены, что в трудный момент союзники вас не бросят, и это действительно так.



Водолей

Этот день далеко не так плох, как может показаться. Да, кое-какие проблемы возникают, но решаете вы их быстро и почти не прикладывая усилий. Возможны новые знакомства, которые окажутся перспективными как в деловом, так и в личном отношении. Не бойтесь открыто высказывать свое мнение по актуальным вопросам, даже если оно не совпадает с точкой зрения окружающих: развитие событий покажет, что именно вы и были правы.









Рыбы

Не позволяйте несимпатичным людям испортить вам настроение. Вывести вас из равновесия нетрудно, а вот восстановление гармонии оказывается нелегким делом. Некоторые Рыбы сами придумывают себе проблемы, но большинство представителей знака преодолевает (и успешно!) вполне реальные трудности.

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