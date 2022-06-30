Гороскоп на сегодня, 30 июня 2022 года, для всех знаков зодиака

07:30, 30 июн 2022

Благоприятный день для общения. В деловых отношениях, даже таких, которые прежде носили исключительно формальный характер, могут появиться дружеские и даже романтические нотки. Возможны приятные знакомства. Людям, которые нравятся друг другу, будет легко достичь взаимопонимания и договориться обо всем. С профессиональной точки зрения день сложится удачно для всех, чья работа требует творческого подхода.







Важно не посвящать слишком много времени неприятным воспоминаниям, не думать о прошлом больше, чем о настоящем. Прежде чем делиться с кем-то своими проблемами, убедитесь, что собеседнику можно доверять.



Овен

Вы настроены не слишком серьезно, и порой допускаете ошибки именно из-за этого. Легкомысленное отношение к профессиональным обязанностям не по душе руководству, из-за этого могут возникать сложные ситуации, но конфликтов удастся избежать – в критический момент вы проявите себя наилучшим образом, и вам простят все прошлые промахи.



Телец

Благоприятный день с точки романтических отношений. Нечто, начинающееся как мимолетное увлечение, ни к чему не обязывающий флирт, вскоре станет серьезной любовной историей, если вы дадите волю своим чувствам. Интуиция не подводит, вы быстро понимаете, с кем стоит иметь дело, а с кем – нет.



Близнецы

Подходящий день для начала сотрудничества, реализации совместных проектов. Благодаря общим делам даже люди, раньше поддерживавшие ваших недругов, проникаются к вам симпатией. Этот день подходит для начала изучения иностранных языков, подготовки к поездкам за рубеж.



Рак

Не давайте волю своей фантазии, иначе она уведет вас слишком далеко от реальности, а сейчас очень важно видеть вещи в реальном свете, а не смотреть на них сквозь розовые очки. Пришло время принимать важные решения, от которых может зависеть ваше профессиональное будущее. Не всем понятно, почему вы действуете так, а не иначе, но тратить время на объяснения сейчас никак нельзя.



Лев

Очень благоприятный день с деловой точки зрения. Вы добиваетесь профессиональных успехов, почти не прикладывая для этого усилий. Стоит проявить инициативу в делах: ваши идеи, даже самые смелые, получат поддержку. Возможны денежные поступления, в том числе значительные. С покупками лучше не торопиться, едва ли они будут удачными.





Дева

Вы очень чувствительны к любым внешним воздействиям, легко попадаете под чужое влияние. Между тем, именно сегодня следует принимать важные решения самостоятельно, руководствуясь здравым смыслом, а не чужими советами. Удается решить финансовые и имущественные вопросы, возможны денежные поступления и удачные сделки. Можно покупать автомобили и другие транспортные средства.



Весы

Очень удачный день. Во-первых, он обещает грандиозные успехи в работе и рост доходов. Воспользуйтесь благоприятным моментом, чтобы обсудить с руководством свои профессиональные перспективы и вопросы, касающиеся зарплаты. Хорошо проходят деловые встречи, разнообразные презентации и семинары, рекламные акции.



Скорпион

Этот день, а в особенности – первая его половина, не слишком благоприятен для вас. Решение многих важных вопросов откладывается на неопределенный срок, и это вас очень огорчает. Затягиваются деловые переговоры, вы начинаете нервничать, а потому допускаете ошибки.



Стрелец

Неплохой день для заключения сделок. Можно также делать покупки, в том числе крупные. Вообще, любые вопросы, связанные с финансами, в этот день вы решаете правильно и своевременно. Окружающие замечают это и обращаются к вам за советами – к сожалению, ваши рекомендации не стоят того, чтобы им следовать.



Козерог

Союзники и единомышленники готовы многое для вас сделать, но решать самые сложные задачи и разбираться с самыми запутанными делами вам все равно придется самостоятельно. Пригодятся накопленный жизненный опыт и природная практичность; благодаря им вы будете трудиться гораздо плодотворнее, чем представители других знаков.



Водолей

Нейтральный день. То, как будут развиваться события, в большей степени зависит от вас и ваших поступков, а не от влияния планетарных аспектов. Хорошо бы заняться чем-то новым, расширяющим кругозор: то, что вы узнаете сегодня, вскоре вам пригодится. Неплохой день и для начала учебы, но лишь при условии, что вы сможете найти наставника, заслуживающего доверия.









Рыбы

Можно принимать важные решения, но не стоит спешить с их реализацией. Воздержитесь от заключения крупных сделок, не покупайте дорогих вещей. Вообще, для решения финансовых вопросов это не самый благоприятный день. На встречах с влиятельными людьми ведите себя предельно корректно, не допускайте фамильярностей, соблюдайте все правила этикета – это поможет произвести хорошее впечатление.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram