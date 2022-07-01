Гороскоп на сегодня, 1 июля 2022 года, для всех знаков зодиака

07:30, 01 июл 2022

Этот день перед многими откроет широкие профессиональные перспективы. Он обещает быть очень благоприятным для людей амбициозных и целеустремленных, готовых трудиться в поте лица и вести постоянную борьбу с конкурентами. Но напряжение будет высоким, и натуры более слабые уже к середине дня почувствуют, что силы их на исходе. Важно вовремя взять паузу, ненадолго отойти в сторону, чтобы восстановить силы.







К сожалению, нельзя сказать, что этот день благоприятен с точки зрения личных отношений. Ссорятся даже люди, испытывающие самые искренние симпатии друг к другу. Не стоит говорить всего, что приходит в голову: мнение свое вы измените, а вот близкие долго еще будут помнить обиду.



Овен

Сосредоточьтесь на самых важных делах – их желательно довести до конца как можно скорее. Многое зависит от способности к конструктивному сотрудничеству, разумному компромиссу. Если вы будете отстаивать свое мнение жестко и агрессивно, то так и не добьетесь того, к чему стремитесь. Рекомендуется отказаться от экспериментов, отдать предпочтение проверенным методам.



Телец

Творческий потенциал очень высок. Это позволяет находить оригинальные способы решения многих проблем, но иногда приводит и к неприятностям: воображение и фантазия могут завести вас слишком далеко. Тельцы доверяют своей интуиции даже больше, чем следовало бы; горькая пилюля здравого смысла была бы очень кстати.



Близнецы

Вы очень внимательны к мелочам, слишком внимательны – настолько, что пустяк вроде не на месте стоящей тарелки может вывести вас из себя. Надо ли говорить, что такое настроение ничуть не способствует приятному и бесконфликтному общению с окружающими? Вы и сами понимаете, что порой перегибаете палку, но, к сожалению, понимаете слишком поздно, уже после того, как начнется ссора.



Рак

Благоприятным будет самое начало дня, в это время можно сделать немало полезного и нужного. Постепенно ваша деловая активность снижается, начатые проекты вызывают все меньший интерес, общение все чаще утомляет, даже если вы имеете дело с людьми, которым искренне симпатизируете.



Лев

День хоть и не выдающийся, но вполне удачный во многих отношениях. Появляется возможность решить проблемы, беспокоившие вас в последнее время, или получить ответы на какие-то важные для вас вопросы – правда, для этого придется вести себя не так, как вы привыкли, пробовать новые методы. Экспериментируйте смело – у вас все получится.





Дева

Сосредоточьтесь на актуальных делах, гоните из головы посторонние мысли: если вы будете отвлекаться, то едва ли преуспеете. Поездки складываются неудачно, к тому же отнимают больше времени, чем вы ожидали; радует лишь одно: даже если вы куда-то опоздаете, к серьезным проблемам это не приведет.



Весы

Неплохой день для обсуждения каких-то рабочих вопросов в неформальной обстановке, встречи с людьми, разделяющими ваши деловые интересы. У многих Весов появляются новые бизнес-планы, воплощение которых в жизнь принесет немалую прибыль. Благоприятный день для покупок, в том числе крупных.



Скорпион

Этот день связан с появлением новых перспектив и возможностей, которые покажутся очень заманчивыми. Опасность же состоит в том, что вы слишком доверчивы и легко можете пойти за человеком, от которого следовало бы держаться подальше. Многие Скорпионы склонны рисковать деньгами, причем как своими, так и чужими.



Стрелец

Противоречивый день. Вы не можете пожаловаться на отсутствие успехов и достижений, но все же что-то вас беспокоит, появляется неприятное ощущение, что вы ходите по тонкому льду, и вот-вот произойдет нечто неприятное, а то и катастрофическое. К реальному положению дел это не имеет никакого отношения: все дело в неблагоприятном эмоциональном фоне.



Козерог

Благоприятный день, наилучшим образом подходящий и для серьезных дел, и для важных встреч. Вы полны сил, вам многое по плечу – нужно только сосредоточиться и решить, чем именно вы хотите заняться. Первая половина дня хороша для общения, а вот во второй предпочтительны самостоятельная работа или уединенный отдых.



Водолей

Подходящий день для коммерческой деятельности. Особенно удачливы будут Водолеи, работающие в сфере услуг, а также представители знака, чья деятельность связана с недвижимостью. Динамично развиваются деловые отношения, однако разборчивость при выборе партнеров не помешает: сегодня вы склонны доверять даже тем, кого почти не знаете.









Рыбы

Вы интересуетесь всем, что происходит вокруг, активно участвуете в решении даже тех вопросов, которые не имеют к вам прямого отношения. Ваши поступки могут показаться окружающим непоследовательными и необдуманными, но вы отлично понимаете, что делаете и зачем. Не поленитесь объяснить это своим союзникам – только в этом случае удастся избежать конфликтов.

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