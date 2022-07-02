Гороскоп на сегодня, 2 июля 2022 года, для всех знаков зодиака

07:30, 02 июл 2022

Это едва ли не самый сложный и напряженный день недели. Он связан с серьезными проблемами, непредвиденными событиями, которые заставят изменить планы, а также серьезными разногласиями между людьми, еще совсем недавно искренне поддерживавшими друг друга. Компромиссы почти никого не интересуют: желающих настоять на своем гораздо больше, чем тех, кто хочет сохранить мир.







Желательно отказаться от рискованных затей, воздержаться от длительных и утомительных поездок. Переутомление и стресс могут стать причиной недомоганий, спровоцировать обострения хронических заболеваний. Особенно внимательными к своему здоровью должны быть люди пожилого возраста.



Овен

Вы отлично ладите с людьми – даже с теми, с кем вам раньше не удавалось найти общего языка. Прекрасно понимая тех, с кем имеете дело, вы помогаете им достичь поставленных целей, но и о себе не забываете. День благоприятен для общения с людьми, прибывшими издалека. У бизнесменов будет шанс выйти на международный рынок. Возможны значительные денежные поступления.



Телец

Осторожнее с нововведениями: день для них отнюдь не самый подходящий, хотя соблазн попробовать что-то необычное очень велик. Люди, обещающие вам помощь и поддержку, едва ли сдержат слово, так что в самый неподходящий момент вы окажетесь наедине с собственными нереализованными идеями. Вероятно разочарование в деловых партнерах или коллегах противоположного пола.



Близнецы

Сложный и утомительный день. Решение даже самых простых задач отнимает гораздо больше времени, чем обычно. Трудности возникают и в деловых, и в личных отношениях; вы ссоритесь даже с людьми, к которым питаете самую искреннюю симпатию. В надежде поладить с руководством или произвести благоприятное впечатление на влиятельных людей Близнецы без устали демонстрируют свои достоинства, но ни к чему хорошему это все же не приводит.



Рак

Непременно найдите себе интересное дело: оно позволит не только хорошо провести время, но и обнаружить в себе таланты, о которых ни вы, ни окружающие раньше не догадывались. День подходит для общения с людьми, у которых можно чему-то научиться, а также с теми, кто хотя бы отчасти разделяет ваши деловые интересы — от таких особ вы получите полезную информацию.



Лев

Сам по себе этот день неплох, однако велика вероятность досадных ошибок, которые будут иметь серьезные последствия. Поэтому вы должны быть осторожными и предусмотрительными с самого утра – и до позднего вечера. Хорошо также, если рядом будет человек, способный удержать вас от опрометчивого поступка.





Дева

Вас ждет благоприятный и интересный день, обещающий грандиозные успехи именно в том деле, которое представляется вам наиболее важным. Возможно получение интересных предложений и приглашений. Не отказывайтесь от посещения светских мероприятий – на одном из них вы сможете завязать знакомство, которое изменит вашу жизнь.



Весы

Нежелательно принимать решения, касающиеся денег и долгосрочного сотрудничества – вы рискуете связать себя обязательствами, которые будет трудно выполнить. Необходимо тщательно выбирать союзников, поскольку желающих воспользоваться вашей доверчивостью сегодня будет предостаточно.



Скорпион

День начинается удачно, для многих представителей знака первая его половина будет связана со значительными профессиональными успехами. Возможны приятные встречи, в том числе — с человеком, к которому вы когда-то были очень привязаны. Есть шанс восстановить отношения, если у вас возникнет такое желание.



Стрелец

Ваша фантазия не знает границ. Сегодня представители знака придумают много нового и интересного; тем, кто рядом с ними, скучать не придется. Очень ярко проявляется ваша способность удивлять окружающих. Пока конкуренты пытаются проанализировать ваши поступки, вы добиваетесь поставленных целей и еще чего-нибудь хорошего.



Козерог

День неоднозначен, потому что несет в себе как позитив, так и негатив. С одной стороны, вы будете чувствовать себя воодушевленным и способным на романтические подвиги. С другой – ожидаются конфликты и разногласия с родителями, которые потребуют внимания и пожелают, чтобы все было так, как им того хочется. Отстаивать свои взгляды окажется делом не из легких, потому что на это попросту не найдется сил.



Водолей

День благоприятный и удачный для представителей знака, которые способны сосредоточиться на решении уже существующих проблем и не думать о тех, которым предстоит появиться в отдаленном будущем. Сейчас внимания требуют текущие дела; время строить планы придет позже. Не исключены разногласия с руководством, но до конфликта дело не дойдет.









Рыбы

Не самый благоприятный день, однообразный и скучноватый. Вам трудно найти общий язык с окружающими. Происходит переоценка ценностей, вы теряете интерес ко многим вещам, ранее занимавшим ваше воображение. Постарайтесь поскорее найти новую точку приложения усилий: есть шанс преуспеть на избранном поприще уже сегодня.

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