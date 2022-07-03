Гороскоп на сегодня, 3 июля 2022 года, для всех знаков зодиака

07:30, 03 июл 2022

Активные действия окажутся как нельзя кстати сегодня. Обращайте внимание даже на небольшие возможности: если вы будете их игнорировать, то, скорее всего, упустите что-то важное. Этот день может принести подсказки, способные изменить к лучшему всю жизнь.



Вы, вероятно, останетесь довольны нынешним положением, сложившимся в сфере личных отношений. Однако избегайте поднимать темы, вызывающие споры и разногласия с друзьями или близкими людьми.







Овен

Звезды обещают устроить праздник на вашей улице. Вам очень везет, возможны встречи, предложения, совпадения, на которые вы даже рассчитывать не могли. Не упустите свой шанс, действуйте решительно, не сходите с избранного пути. Помните: чем больше настойчивости вы проявите, тем лучше будет результат.



Телец

День будет весьма насыщенным в романтическом отношении. Вас ожидают нешуточные страсти: бурное выяснение отношений и ссоры, которые при грамотном подходе и должной гибкости Тельцов приведут к чувственному и страстному примирению. Появится возможность начать все сначала, главное, не упрямиться и не настаивать на своем до последнего.



Близнецы

Нужно проявить осторожность – не исключены мелкие неприятности, досадные недоразумения. Представители знака склонны недооценивать свои возможности, а недоброжелателей считать всесильными. Именно поэтому Близнецы ничего не предпринимают, когда следовало бы действовать, упускают благоприятные возможности.



Рак

День неровный, непредсказуемый, временами сложный, но при этом открывающий новые возможности. Ваша главная задача – не поддаться унынию, если в какой-то момент все пойдет не так. Если в трудный момент вы не утратите оптимизма, то вскоре все изменится к лучшему. Во второй половине дня желательно рассчитывать только на себя, поскольку люди, охотно обещающие помощь, едва ли сдержат слово.



Лев

Подходящий день для решения организационных вопросов, упорядочивания собственной жизни, помощи окружающим. Вы легко избавляетесь от всего, что стало ненужным, не сомневаясь, что вскоре у вас появятся новые ценности – и именно так все и будет. Этот день хорошо подходит практически для любых профессиональных и творческих начинаний.





Дева

События этого дня помогут вам узнать много нового не только об окружающих, но и о самих себе. Удается разобраться в собственных желаниях и наметить цели на ближайшее будущее. Девы расстаются с иллюзиями, избавляются от негативного влияния. Ощущение внутренней свободы и уверенность в своих силах вдохновляют Дев на поступки, которые могут кардинально изменить их жизнь.



Весы

День едва ли будет особенно плодотворным, зато порадует вас массой удачных совпадений и побалует позитивными эмоциями. Он как нельзя лучше подходит для светских развлечений, посещения увеселительных заведений. Возможны ни к чему не обязывающие, но очень приятные знакомства.



Скорпион

Хотя в этот день вам часто приходится иметь дело с людьми крайне неприятными, вы не только находите общий язык с окружающими, но и ловко используете их в своих интересах. Интуиция подсказывает (и она не ошибается), что окольные пути приведут к цели гораздо быстрее, чем прямые.



Стрелец

Неподдельный энтузиазм, с которым вы беретесь за дела, позволяет добиваться успехов с завидной легкостью. Многие представители знака в этот день смогут обзавестись полезными связями, упрочить свои профессиональные позиции. Можно начинать работу над каким-то собственным проектом. Смелость и фантазия помогут вам реализовать его наилучшим образом.



Козерог

Проблем возникает много. Решать их нужно последовательно, без суеты и спешки. Полагаться вы можете только на себя: едва ли кто-то захочет прийти вам на помощь. Нежелательно посещать светские мероприятия, встречаться с высокопоставленными особами – вам трудно будет произвести хорошее впечатление.



Водолей

Этот день, хотя на первый взгляд и непростой, открывает перед вами массу интересных возможностей. Не всегда удается взять верный тон в общении с начальством, однако ваши знания, опыт и профессионализм работают на вас. Настаивая на своем, демонстрируйте спокойную уверенность в собственной правоте – тогда и окружающие в ней не усомнятся.









Рыбы

Представители знака ощущают прилив энергии и жизненных сил, с энтузиазмом берутся за сложные дела и не сдаются, если не удается сразу добиться нужного результата. Целеустремленность и настойчивость приносят свои плоды, однако ваши успехи вызывают зависть окружающих, отношения с коллегами могут испортиться надолго. Как бы вы ни старались заручиться поддержкой деловых партнеров, они дают вам понять, что готовы помочь лишь в осуществлении краткосрочных проектов.

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