Гороскоп на сегодня, 5 июля 2022 года, для всех знаков зодиака

07:30, 05 июл 2022

День скорее неудачный, напряженный и сложный. Возникают разногласия даже у людей, искренне желающих друг другу добра, возможны конфликты с проверенными временем союзниками. Для любых проблемных отношений этот день и вовсе станет проверкой на прочность; многие связи могут быть разорваны вследствие чьего-то опрометчивого поступка.







Чем важнее вопросы, которые вы решаете, тем более консервативные методы следует выбирать. Для рискованных экспериментов день не подходит категорически, они точно не приведут ни к чему хорошему.



Овен

Спокойствие и уверенность в своих силах помогают справляться с профессиональными трудностями. Прогресс в делах маловероятен, зато возможно появление интересных идей, которые вы вскоре сможете реализовать. Прислушивайтесь к советам опытных людей: возможно, вы получите очень толковые и полезные рекомендации.



Телец

Отличный день для отдыха и развлечений. Эмоциональный фон благоприятен, у вас хорошее настроение, вы находите возможность порадовать родственников, развеселить друзей, помочь тем, кто в этом нуждается. Однако для того, чтобы заниматься чем-то полезным, этот день не подходит: вы не доводите начатое до конца, забываете о делах, которые запланировали.



Близнецы

Постарайтесь справиться со своими эмоциями. Если вы удержите их под контролем (а это будет нелегко), то сможете добиться прогресса во многих делах. Работать лучше самостоятельно – любые попытки сотрудничества окажутся неудачными из-за многочисленных разногласий, конфликтов, бестолковых споров. Техника чаще обычного выходит из строя, из-за этого возможны и мелкие травмы.



Рак

Этот день как нельзя лучше подходит для решения финансовых вопросов. Вам удается настроиться на деловой лад, ничего не упустить из виду, правильно оценить риски. То, что вы достигнете успеха, очевидно всем, и многие пытаются (напрасно) следовать вашему примеру. Не торопитесь давать советы, даже если вас будут очень просить о них: если что-то пойдет не так, на вас попытаются возложить ответственность за неудачу. Можно делать крупные покупки.



Лев

Вы добьетесь значительного прогресса в делах и укрепите свои профессиональные позиции, если откажетесь от споров с руководством. Соблазн вступить в дискуссию очень велик, ведь вы уверены в своей правоте и не сомневаетесь, что к вашему мнению прислушаются. Однако порывы такого рода следует сдерживать – хотя бы потому, что они явно противоречат здравому смыслу.





Дева

Вы крайне нетерпеливы, любая незначительная задержка может вывести вас из равновесия. Больше всего достается от вас тем, кто осмеливается опоздать на назначенные встречи – вы никакие причины не считаете уважительными. Непросто поладить и с теми, кто любой ценой старается продемонстрировать свою оригинальность и уникальность; таких особ вы безжалостно высмеиваете.



Весы

То, как сложится этот день, во многом зависит от линии поведения, которую вы выберете. Избегайте любых проявлений агрессивности, старайтесь в любой ситуации быть настолько тактичными и деликатными, насколько это возможно. На работе происходит много интересного, но не всегда события удается оценить правильно; не торопитесь с выводами, дайте себе время как следует все обдумать.



Скорпион

День не слишком насыщенный событиями, зато многообещающий. Вы можете быть уверены в том, что скоро добьетесь всего, к чему стремились; пришло время для решительного рывка. Неплохо было бы заручиться поддержкой сильных и влиятельных людей.



Стрелец

Этот день обещает большие успехи тем, кто возьмется за серьезное и важное дело. Вы принимаете оригинальные решения, удивляете окружающих нестандартным подходом к сложным ситуациям. Ярко проявляются лидерские качества представителей знака, вы находите новых сторонников и союзников.



Козерог

Неудачный день. Вы склонны вести себя вызывающе, позволяете себе резкие высказывания, в том числе – в адрес влиятельных людей. Часто вспыхивают ссоры, конфликты могут принимать затяжной характер. Нежелательно принимать важные решения, касающиеся финансов: правильно распорядиться деньгами едва ли удастся. Покупки будут неудачными.



Водолей

Удачный день, события которого вы без труда сможете использовать в своих интересах. Можно строить сложные планы (и коварные интриги, если в них есть необходимость) – вам удается учесть все, предусмотреть все варианты развития событий. Очень хорошо складывается этот день для Водолеев, занятых общественной деятельностью – у таких представителей знака будет шанс укрепить свой авторитет.









Рыбы

Благоприятный день для интеллектуального труда, представители знака блестяще справляются с решением сложных задач. Удается вовремя вспомнить нужную информацию и найти ей достойное применение. Можно начинать переговоры, искать новых союзников; ваши идеи получат поддержку.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram