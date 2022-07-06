Гороскоп на сегодня, 6 июля 2022 года, для всех знаков зодиака

00:48, 06 июл 2022

День отлично подходит как для мелких покупок, так и для крупных приобретений. Эффективно и с умом деньги тратят даже те, кто в другие дни предпочел бы швырять их на ветер. Неплохой день для поездок; они оказываются не особенно захватывающими, но вполне приятными и не слишком утомительными.







Важные вопросы сегодня лучше не обсуждать, потому что люди склонны говорить не совсем то, что думают. По этой же причине день может быть связан с зарождением надежд, которым не суждено сбыться. Старайтесь смотреть на вещи реально, и вы убережете себя от разочарований.



Овен

Подходящий день для реализации каких-то смелых творческих планов. Ваши идеи могут кому-то показаться странными, но вы не сомневаетесь в том, что они хороши, и правильно делаете. Хорошо проходят встречи с друзьями, в непринужденной беседе можно обсудить то, что вас волнует, и получить ответы на все вопросы.



Телец

Можно избежать неудач, если довериться своей интуиции: она вас сегодня не подводит. Профессиональные задачи имеют более простое решение, чем кажется руководству; действуйте по-своему и все поймут, что вы были правы. Возможны денежные поступления. В некоторых случаях они окажутся больше, чем ожидалось.



Близнецы

День будет полон событий, скучать вам не придется. Массу интересных предложений получат представители творческих профессий, а также те, чья работа связана с разъездами и путешествиями. Новые знакомства и непринужденные беседы в неформальной обстановке позволят завязать деловые отношения, однако вы не должны слепо доверять обещаниям — не исключено, что развитие событий заставит партнеров изменить свои планы.



Рак

Все складывается очень удачно, везет вам даже больше, чем можно было предположить. На вашу сторону встают люди, помощь которых дорогого стоит. Влиятельные особы, которые сегодня вас поддерживают, позже станут вашими друзьями. Впрочем, не исключено и начало романа с человеком, занимающим очень высокое положение.



Лев

Вы слишком нетерпеливы, и именно поэтому делаете больше ошибок, чем обычно. К тому же недоброжелатели умело провоцируют вас, заставляют совершать один промах за другим. Только самые осторожные Львы смогут противостоять негативному влиянию.





Дева

В этот день придется успеть многое, так что заранее готовьтесь к тому, что времени на отдых у вас не останется, и принимайтесь за дела пораньше. Могут появиться новые профессиональные задачи, руководство предъявляет к вам высокие требования, а то, что представители многих других знаков уже пребывают в предпраздничном настроении и не торопятся вам на помощь, может изрядно раздражать.



Весы

Это удачный день, события которого наверняка будут вас радовать. Дел много; вы беретесь за них с энтузиазмом и интересом, нужных результатов достигаете быстро и почти без труда. Нерасторопность окружающих, ошибки, которых им не удается избежать, вас не раздражают. Способность к любой ситуации подойти конструктивно, любую дискуссию вести с достоинством, дает вам серьезное преимущество над соперниками и недругами.



Скорпион

Сложный день, но все же не безнадежно плохой. Вы должны быть очень терпеливы – умение дождаться благоприятного момента сегодня вам на руку. Еще одно качество, которое наверняка пригодится – это способность держать свои мысли и чувства при себе, ни словом, ни жестом, ни мимикой не выдавать своих переживаний. Хладнокровие, умение блефовать помогут одержать верх даже над сильным противником.



Стрелец

Хороший день для покупок, особенно одежды, обуви. Но если соберетесь в магазин, берите с собой только необходимую сумму денег. Ведь так трудно будет удержаться в рамках бюджета и не потратить все до копейки. Будьте осторожны на дороге, если вы водите машину, то выбирайте знакомые маршруты.



Козерог

Неплохой день. Если вы не будете спешить, кидаться из крайности в крайность, искушать судьбу и делать другие глупости, то он не только пройдет без потерь, но и откроет перед вами новые возможности. Прислушивайтесь к советам, но и собственную интуицию не обижайте недоверием; истина лежит где-то между тем, что думаете вы, и тем, что говорят другие.



Водолей

День начнется с неприятной новости, которая заставит вас отказаться от намеченного или серьезно скорректировать планы. Вы стараетесь сохранить хорошие отношения с окружающими, но взять нужный тон удается отнюдь не всегда; кто-то непременно на вас обидится или затаит зло. Держитесь подальше от влиятельных людей: общение с ними вам совсем ни к чему.









Рыбы

Не стоит ожидать от этого дня слишком многого: в лучшем случае он будет заурядным, в худшем – принесет неприятности. Возможны конфликты со старшими родственниками, приходится обсуждать и решать проблемы, о которых вы предпочли бы просто не вспоминать. Не исключены финансовые трудности.

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