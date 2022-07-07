Гороскоп на сегодня, 7 июля 2022 года, для всех знаков зодиака

01:06, 07 июл 2022

День, когда нужно быть готовым отбросить предрассудки, нарушить традиции, постараться добиться своего с помощью нетривиальных методов. Успеха добиваются экспериментаторы, и чем смелее их начинания, тем блистательнее победы. Люди, предпочитающие надежность и безопасность, наблюдают за происходящим из укрытия. Кто-то делает это с искренним интересом, а кто-то – со скрытой завистью.







Несколько выше среднего «уровень эгоизма» - это можно заметить хотя бы потому, что сегодня почти все говорят о себе больше, чем о других. Следствием этой тенденции являются ссоры, в особенности многочисленные в нестабильных союзах.



Овен

Пришло время действовать, воплощать в жизнь старые замыслы. Овны правильно выбирают союзников, даже если располагают минимумом информации, с первого взгляда понимают, с кем можно иметь дело, а от кого лучше держаться подальше. Возможны денежные поступления, удачные покупки и инвестиции.



Телец

Кажется, что ничего особенного не происходит, на деле же вы постепенно продвигаетесь вперед, приближаясь к достижению самой важной своей цели. Главное – не сходить с выбранного пути, что бы ни говорили и ни советовали окружающие. Хорошо заниматься любыми делами, требующими сосредоточенности и концентрации внимания – от сложного рукоделия до игры в шахматы.



Близнецы

Трудно сохранять спокойствие, и в этом нет ничего удивительного: слишком многое идет не так. События развиваются слишком быстро, не давая вам возможности скорректировать планы и должным образом воплотить их в жизнь. Нежелательно принимать важные решения, в первую очередь – касающиеся какой-то совместной деятельности.



Рак

Вы выйдете победителем из любого спора и добьетесь своего, даже если это будет нелегко. День связан с прогрессом в наиболее важных для вас делах. Не сходите с избранного пути, что бы ни говорили окружающие: вы двигаетесь в правильном направлении, и скоро это станет очевидно всем.



Лев

Уделите должное внимание свежим идеям, откройте простор для творчества. Старайтесь действовать энергично, удача придет в разные сферы жизни. Порадует материальная ситуация: возможна премия или дополнительный доход. Чувство взаимопонимания улучшит подход к деловым партнерам и коллегам.





Дева

Возможно получение интересных новостей, важной информации, которая повлияет на ваши планы, заставит скорректировать их. Достижение некоторых целей придется отложить, но вы едва ли расстроитесь: ведь появляются свежие идеи, и они вам по душе. Плодотворно проходят деловые переговоры, в том числе с новыми партнерами.



Весы

Держите близких в курсе своих планов, не отказывайтесь от помощи: этот день больше подходит для командной игры, чем для самостоятельной работы. Хорошо заниматься делами, требующими творческого подхода. Ваш оригинальный взгляд на многие вещи будет очень кстати. А вот оформление документов и встречи с представителями государственных организаций лучше отложить.



Скорпион

Спокойный, но плодотворный день – из тех, которые остаются в памяти благодаря не событиям, а достигнутым результатам. Несмотря на возможные неприятные известия, вы сможете наладить и укрепить отношения с окружающими, улучшить свое материальное положение.



Стрелец

Спокойный день. В первой его половине возможно получение приятных известий, ценной информации. Это время хорошо подходит для общения с друзьями и единомышленниками, обсуждения любых актуальных вопросов. Удается найти новых союзников, людей, которые еще не раз помогут вам в преодолении трудностей. Хорошо складываются отношения с женщинами, в особенности – старшими родственницами.



Козерог

Главный недостаток этого дня заключается в том, что вы склонны уделять больше внимания своим капризам и мимолетным желаниям, чем проблемам, требующим решения. Чем быстрее вы перестроитесь, тем итоги дня будут лучше, а ваши достижения – грандиознее.



Водолей

Снижена деловая активность, очень велик соблазн отложить решение всех профессиональных задач на неопределенный срок или поручить кому-нибудь другому. Но трудиться нужно самостоятельно (или, по крайней мере, глаз не спускать со своих помощников), только в этом случае удастся добиться успеха.









Рыбы

Чем меньше вы осведомлены о делах окружающих, тем лучше проходит этот день. Уважения, которое вы проявляете к чужим личным границам, оказывается достаточно, чтобы избежать конфликтов. Возможно получение интересных деловых предложений, которые стоит принять без долгих размышлений. Некоторые представители знака найдут дополнительный источник доходов.

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