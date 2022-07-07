Гороскоп на сегодня, 8 июля 2022 года, для всех знаков зодиака

23:13, 07 июл 2022

День сложный, но шансы добиться успеха все же есть. Для того чтобы одержать верх над обстоятельствами, придется рисковать, многое ставить на карту. Тем, кто предпочитает осмотрительность и осторожность во всем, придется довольствоваться малым.







В поведении многих людей происходят серьезные перемены, часто ставящие окружающих в тупик. Так, легкомысленные проявляют редкую предусмотрительность, ленивые с неподдельным энтузиазмом берутся за сложные дела, а расторопные, напротив, упускают интересные возможности. Поскольку «бессердечные» легко влюбляются, а романтики ведут себя на редкость прагматично, личные отношения тоже преподнесут немало сюрпризов.



Овен

Спокойный плодотворный день. Сосредоточившись на важном, вы многого добьетесь; главное – не позволять никому отвлекать вас и сбивать с выбранного пути. Возможны мелкие разногласия с коллегами и руководством, но вы сможете доказать свою правоту, и в результате ваши позиции станут более прочными. Вероятны денежные поступления, в том числе крупные.



Телец

День благоприятен. Удается успешно довести до конца какие-то ранее начатые дела, многие представители знака получают ответы на тревожившие их вопросы. Даже если поступающая информация вам не по вкусу, вы находите ей применение. Возможны какие-то перемены в жизни семьи, постарайтесь отнестись к нововведениям без предубеждения.



Близнецы

Начинается день напряженно. Первая его половина – время ссор и конфликтов, многие представители знака задумаются о том, чтобы разорвать отношения, еще совсем недавно приносившие им радость. Решения, которые вы принимаете, нельзя назвать обдуманными; слишком сильно влияние эмоций, слишком часто вы идете на поводу у своих желаний, выдаете желаемое за действительное.



Рак

С окружающими вы ладите просто отлично, об их намерениях, желаниях и ожиданиях догадываетесь молниеносно, чужими слабостями пользуетесь умело. Но ни в коем случае не хитрите – вас выведут на чистую воду, и это станет началом действительно больших неприятностей.



Лев

Очень трудно сосредоточиться на практических вопросах и повседневных делах, ваши мысли то и дело устремляются в самые далекие дали. Вы с удовольствием беседуете на отвлеченные темы, а на деловых встречах постоянно отвлекаетесь, говорите неубедительно, не можете подобрать нужных аргументов. Работать желательно самостоятельно, ограничившись лишь необходимыми контактами с коллегами.





Дева

День очень благоприятен для работы. Доходы представителей знака возрастают, и для этого не приходится прикладывать больших усилий. Не всегда удается сразу найти решение актуальных проблем, но после недолгих раздумий вы поймете, как следует действовать. От делового предложения, которое вы получите сегодня, лучше не отказываться: оно достойно внимания.



Весы

Многое получается хорошо, удается достичь отличных результатов, не прилагая больших усилий. Подходящий день для активного отдыха, занятий спортом, участия в соревнованиях. Появляется шанс восстановить какие-то ранее прерванные отношения, вы находите общий язык с людьми, с которыми раньше не ладили.



Скорпион

Вам придется пойти на весьма нетривиальные поступки, чтобы достичь успеха. Однако речь в данном случае идет не о намеренной экстравагантности, а о единственно верном решении, которое оказывается чрезвычайно оригинальным. Поэтому едва ли кто-то будет удивлен или шокирован вашими действиями; скорее они вызовут восхищение и одобрение.



Стрелец

День благоприятный. Вы будете особенно удачливы, сможете добиться общественного внимания и уважения и продемонстрировать лучшие качества своего характера: смелость, решительность и дружелюбие. Кроме всего прочего, день подходит для занятий творческой деятельностью, так как в этот день необычайно активизируется и ваша фантазия.



Козерог

Не самый простой день. Проблемы вы по большей части создаете себе сами, и нетрудно понять, почему – уж слишком неприятными делами вам приходится заниматься, уж со слишком несимпатичными особами вы вынуждены иметь дело. К тому же возникают разногласия с единомышленниками, на компромиссы вы идете крайне неохотно.



Водолей

Первая половина дня – время, когда вы быстро и успешно загоняете себя в ловушку эмоций. Поторопитесь освободиться: если вы останетесь там надолго, то и последующие часы пройдут не лучшим образом. А ведь звезды приготовили вам приятные сюрпризы и интересные возможности, которыми стоит воспользоваться.









Рыбы

День не самый легкий, однако плодотворный и интересный. Можно рассчитывать на успех практически в любых делах, за которые вы беретесь. Не упустите шанс повысить свой профессиональный уровень; все, чему вы учитесь сегодня, вам вскоре пригодится. Благодаря выдержке и настойчивости вы одерживаете верх над конкурентами.

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