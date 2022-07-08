Гороскоп на сегодня, 9 июля 2022 года, для всех знаков зодиака

22:13, 08 июл 2022

Сложной будет первая половина дня. И дело тут не столько в каких-то особенно неблагоприятных обстоятельствах, сколько в том, что любое отклонение от ранее составленного плана кажется катастрофическим. Даже люди, которые обычно смотрят на вещи очень оптимистично, сейчас могут расстраиваться из-за пустяков. Постепенно причин для волнений становится все меньше, удается сосредоточиться на делах, довести начатое до конца.







Не бойтесь что-то менять в своей жизни. Не исключено, что именно сейчас будет возможность реализовать идеи, которые прежде казались слишком смелыми и рискованными. Старайтесь не участвовать в чьих-то интригах, сомнительных авантюрах.



Овен

Происходящие события помогают настроиться на оптимистический лад, вы уверены в том, что все ваши начинания будут успешными. Налаживаются отношения с окружающими, вы находите новых друзей, единомышленников и покровителей. Не исключены и романтические увлечения.



Телец

Вы говорите то, что думаете – и сегодня это оказывается единственной правильной тактикой. Благодаря вашей открытости удается избежать недопонимания, найти выход из сложных ситуаций. Деловые переговоры проходят динамично и эффективно, удается быстро достичь нужного результата. Ваши успехи будут замечены руководством, вскоре вас наградят за приложенные усилия.



Близнецы

Этот день будет складываться удачно. Ваше обаяние очень сильно, и вы умело им пользуетесь, добиваясь своих целей. Представители знака могут рассчитывать на успех в переговорах, получение интересных предложений как делового, так и личного характера. Благоприятный день для заботы о себе, проведения косметических и оздоровительных процедур.



Рак

Вы самонадеянны и невнимательны, склонны игнорировать критические замечания и непрошенные советы, полагаться на свою интуицию там, где было бы неплохо учесть чужой опыт. Но вам везет! Даже если вы совершаете ошибки, они не имеют серьезных последствий.



Лев

Вы избегаете любого риска – и правильно делаете. Сегодня осторожность и предусмотрительность будут самыми лучшими вашими помощниками. Середина дня приносит хорошие идеи, к реализации которых нужно приступить немедленно. Полезно обдумать события прошлого – вы придете к выводам, которые удивят и вас, и окружающих.





Дева

Влияние положительных тенденций будет сильным, только в начале дня возможны некоторые трудности. Связаны они будут, в первую очередь, с вашим нежеланием заниматься тем, чем заниматься необходимо. К тому же вы очень подозрительны и часто просто не можете поверить в то, что окружающие действуют исключительно из добрых побуждений.



Весы

Первая половина этого дня – время, когда вы очень стараетесь не думать о проблемах и трудностях. Эта незамысловатая тактика, как ни странно, оказывается эффективной: ситуация меняется к лучшему, вам же не приходится прикладывать для этого никаких усилий. Правда, близкие могут осуждать ваше поведение. Постарайтесь не обижаться на критические замечания.



Скорпион

Чтобы удачно разрешить сегодняшние проблемы, надо проявить коммуникабельность, эрудицию и сообразительность. Гоните прочь сомнения, и быстро принимайте решения. Это поможет выбраться из любой ситуации. Возможно, что некто открыто покажет, что завидует вам. Вечером ждите усталости из-за всех перипетий дня.



Стрелец

Этот день нельзя назвать простым: происходит масса событий, некоторые из которых вас едва ли порадуют. Возможно ухудшение самочувствия и настроение, многие представители знака теряют интерес к тем делам, которым еще совсем недавно готовы были посвятить себя целиком. Не всегда легко найти общий язык с близкими, но если речь пойдет о действительно важных вопросах, договориться все же удастся.



Козерог

В начале дня захочется доказать окружающим свое превосходство, продемонстрировать, что вы лучше всех знаете, что и когда следует делать. Вы правы, но не всегда тактичны. Высказывайте свое мнение в максимально деликатной форме, в этом случае к нему наверняка прислушаются.



Водолей

Неровный, беспокойный день. Частенько вы будете ловить себя на мысли, что больше всего хотите побыть в тишине и уединении, причем не для того, чтобы о чем-то поразмыслить, а просто чтобы передохнуть. Ваше внимание требуется многим, приходится лавировать и лавировать, чтобы вылавировать и никого не обидеть. С задачей вы справляетесь, но душевных сил тратите массу!









Рыбы

Планы приходится менять на ходу, причем времени на то, чтобы спокойно обдумать, как следует действовать, будет крайне мало. Подсказки интуиции не слишком точны, многие представители знака совершают ошибки, исправление которых займет много времени. Деловые переговоры проходят напряженно, возможны конфликты с партнерами. Домашние заботы отвлекают от работы.

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