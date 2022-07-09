Гороскоп на сегодня, 10 июля 2022 года, для всех знаков зодиака

22:35, 09 июл 2022

Решительные и энергичные люди сегодня смогут достичь больших успехов. Это подходящий день для того, чтобы проявлять инициативу в делах, делиться своими идеями и обсуждать их с единомышленниками. Часто получить поддержку оказывается проще, чем вы думали. Однако не стоит удивляться и критическим замечаниям, их сегодня может быть немало.







Прежде чем браться за любое дело, нужно взглянуть на вещи реально и правильно оценить свои силы. Не рассчитывайте на то, что легко добьетесь успехов или все сразу сложится по-вашему. Куда вероятнее другое: придется прикладывать усилия и отстаивать свои интересы.



Овен

Благоприятный день, обещающий успехи в самых разных сферах жизни. Вы беретесь за дела с энтузиазмом, который оказывается заразительным – неудивительно, что вскоре у вас появятся добровольные помощники. Подходящий день для того, чтобы проявить лидерские качества, показать, что вы умеете руководить людьми. Успехи, достигнутые в этот день, положат начало вашему движению вверх по карьерной лестнице.



Телец

Этот день несколько хуже предыдущего. Снижена деловая активность, даже выполнение привычной работы дается с трудом, что уж говорить о новых начинаниях. Возможны споры с коллегами, недоразумения, из-за которых вы будете переживать больше, чем они того заслуживают. Постарайтесь все же успокоиться, сегодня для вас чрезмерное нервное напряжение чревато проблемами со здоровьем.



Близнецы

Важный день. Можно решить какие-то серьезные финансовые вопросы или что-то кардинально поменять в профессиональной сфере, начать путь к карьерным вершинам. У самых везучих представителей знака будет шанс получить работу своей мечты. Особенно удачно день складывается для тех, чья работа связана с недвижимостью.



Рак

Настроение будет мрачным. Тревожные мысли, сомнения в целесообразности собственных действий, неуверенность в своих силах в первой половине дня будут особенно сильны; к вечеру вы несколько развеетесь и взбодритесь, появится надежда на благоприятный исход сложного дела. Сегодня стоит проявлять не столько амбициозность, сколько добросовестность; отлично выполненная работа сослужит хорошую службу вашей репутации.



Лев

В этот день события будут развиваться именно так, как нужно вам. Конечно, для этого придется приложить усилия – но особого героизма от вас не потребуется. Можно решать финансовые вопросы, заниматься оформлением документов. День подходит для контактов с представителями государственных организаций, налоговыми органами.





Дева

Не удается заняться тем, что для вас действительно интересно и важно: вас постоянно отвлекают, сбивают с толку. Очень часто в ваши дела вмешиваются люди, которым вы не доверяете; держаться от таких особ подальше сегодня не удается. Могут возникать серьезные разногласия с женщинами, не исключено, что дело дойдет до серьезного конфликта.



Весы

В этот день проблемы могут возникнуть из-за того, что вы не желаете проявить даже каплю деликатности, говорите все, что приходит вам в голову, не задумываясь о том, как могут отреагировать на это окружающие. При этом найдутся люди, которые высоко оценят именно вашу прямоту; они станут вашими верными союзниками надолго.



Скорпион

Благоприятный день для делового общения, проведения переговоров, обсуждения финансовых и имущественных вопросов. Вы не только высказываете обоснованные суждения, демонстрируете глубокое знание предмета разговора, но и используете свое личное обаяние – а уж перед ним-то устоять невозможно. Тут стоит упомянуть и о том, что в этот день деловые отношения легко превращаются в романтические.



Стрелец

Подходящий день для того, чтобы заняться чем-то действительно интересным. За такие дела вы беретесь с неподдельным интересом, заражая окружающих своим энтузиазмом. Есть шанс собрать вокруг себя единомышленников, найти влиятельных союзников. Посещение светских мероприятий, официальных торжеств окажется полезным, позволит завязать знакомства, которые вам вскоре пригодятся.



Козерог

Вы вряд ли назовете этот день во всех отношениях приятным, но и жаловаться на него не станете. Любая проблема, с которой вы столкнетесь сегодня, будет вам по плечу и решится почти без осложнений; от вас требуется лишь правильно наметить цель.



Водолей

Подходящий день для решения финансовых вопросов. Вы распоряжаетесь деньгами верно и толково, не швыряете их на ветер. Возможно получение крупных сумм или ценных подарков. В общении с окружающими вы не проявляете своей обычной гибкости, что вызывает всеобщее недоумение, но причиной конфликтов все же не становится.









Рыбы

День открывает массу новых возможностей. Потребуются находчивость и наблюдательность, чтобы ими воспользоваться. Стройте планы, но не спешите обсуждать их с окружающими. Чем меньше вы сегодня говорите о будущем, тем лучше.

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