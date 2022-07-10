Гороскоп на сегодня, 11 июля 2022 года, для всех знаков зодиака

23:34, 10 июл 2022

Не лучший день для решения профессиональных задач, даже самых актуальных: сосредоточиться трудно, голова занята личными проблемами. Избежать ошибок помогут советы опытных женщин. На деловых встречах трудно будет взять верный тон, защитить свои интересы. Нежелательно выходить на новую работу, освоиться в коллективе будет трудно.







В личной жизни проблем не возникнет, более того, возможны серьезные перемены к лучшему. У одиноких представителей знака есть шанс встретить человека, который станет их верным спутником жизни. Подходящий день для помолвки или вступления в брак.



Овен

Спокойный день, дающий возможность отдохнуть и восстановить силы, заняться тем, что интересно. Особенно удачным он будет для Овнов, запланировавших вылазки на природу, прогулки. Общаться лучше с теми, кто вас хорошо знает и ценит, не будет пытаться воспользоваться вашей слабостью или злоупотребить добротой.



Телец

Это удачный день. Вы сможете добиться многого, если не станете тратить время зря. Воспользуйтесь благоприятным моментом, чтобы проявить самостоятельность, воплотить в жизнь какие-то давние замыслы, которые ранее не получили одобрения окружающим. Приветствуется творческий подход к решению любых проблем.



Близнецы

События этого дня помогут представителям знака поверить в свои силы, с оптимизмом взглянуть в будущее. Вы легко одерживаете победы, причем для этого не приходится прибегать к чьей-то помощи. Многие Близнецы обнаруживают у себя таланты, о которых раньше даже не догадывались. Можно делать покупки, особое внимание рекомендуется обратить на вещи ярких цветов.



Рак

Благоприятный день для работы, даже самые сложные профессиональные задачи вы щелкаете как семечки. Можно значительно опередить конкурентов, одержать верх над давним недругом. Вы стремительно двигаетесь к цели, и даже если кто-то попытается ставить вам палки в колеса, быстро добьетесь своего. Возможны денежные поступления.



Лев

Удачный день: получается все то, что было задумано, а если возникают трудности, вы их быстро преодолеваете. Любое сотрудничество, начинающееся в этот день, будет плодотворным и приятным. Не исключено начало служебных романов.





Дева

Удачный день. Многое дается легко, а с делами, к которым вы раньше даже не решались подступиться, сегодня можно справиться играючи. Очень ценной оказывается поддержка деловых партнеров и коллег; у Дев-руководителей есть шанс найти новых сотрудников, которые станут надежными союзниками и даже друзьями. Неплохой день для начала служебных романов.



Весы

Первая половина дня очень удачна. В это время многим Весам везет, представители знака с легкостью одерживают важные победы. Не бойтесь рисковать, поступать не так, как вы привыкли. Изменив обычное поведение, вы добьетесь поистине блестящих результатов. Очень высок творческий потенциал, появляется много хороших идей, которые вскоре будут реализованы. Возрастает и ваша привлекательность, неудивительно, что многие хотят с вами пофлиртовать.



Скорпион

Вас отличает такая настойчивость и целеустремленность, что никакие проблемы и неприятности не могут устоять перед вашим напором. Мелкие задачи решаются как будто сами собой, над крупными приходится немного (совсем немного) поломать голову. Влиятельные люди готовы поддержать вас, вложить деньги в ваши бизнес-проекты или иным способом помочь в реализации замыслов.



Стрелец

За новые дела беритесь с большой осторожностью, и только в том случае, если вы совершенно уверены в поддержке влиятельных людей и давних союзников. У Стрельцов-руководителей могут испортиться отношения с подчиненными. Решения, которые вы принимаете, непопулярны, и вызывают у окружающих, в лучшем случае, недоумение. Однако со временем станет ясно, что вы были правы.



Козерог

Непременно займитесь чем-нибудь полезным: это очень плодотворный день, дающий возможность достичь больших успехов, обидно было бы провести его бестолково. Стоит обдумать планы на будущее, определиться с целями на ближайшее время; ваши таланты тактика и стратега сегодня раскрываются в полной мере.



Водолей

Нелегко справиться с влиянием негативных тенденций, но шансы одержать над ними верх у вас все же есть. Импровизируйте, используйте оригинальные методы, сочиняйте на ходу – чем больше свободы вы дадите своей фантазии, тем лучше. Проторенные же пути ведут совсем не туда, куда вы стремитесь попасть.









Рыбы

День утомительный и сложный. Приходится заниматься тем, к чему душа не лежит, и это вас изрядно раздражает. Успеха вы добиваетесь, но радоваться ему приходится в одиночку: вам завидуют даже недавние союзники. Возможны проблемы в отношениях с руководством, некоторым Рыбам придется всерьез задуматься о смене места работы.

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