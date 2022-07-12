Гороскоп на сегодня, 13 июля 2022 года, для всех знаков зодиака

19:59, 12 июл 2022

Первая половина дня будет легкой и приятной. Можно добиться больших успехов, нужно лишь верить в себя и не сидеть без дела. Вероятны денежные поступления, в том числе совершенно неожиданные. Не исключено, что полученную сумму вскоре удастся вложить в какой-то выгодный проект.







Ни дела, ни встречи не стоит откладывать на вторую половину дня. Чем ближе вечер, тем меньше хочется заниматься чем-то полезным, тем сильнее желание спокойно отдохнуть. Постарайтесь избегать стрессовых ситуаций, сейчас они особенно плохо сказываются на самочувствии. Если будет возможность чем-то порадовать себя, не упустите ее.



Овен

Сложные ситуации возникают несколько чаще, чем обычно, но вас это ничуть не пугает. Находчивость и настойчивость вам не изменяют, благодаря этим качествам вы добиваетесь блестящих результатов. Самые смелые Овны возьмутся за совершенно новые дела и быстро с ними справятся.



Телец

Удается довести до конца ранее начатые дела, получить ответы на вопросы, интересовавшие вас в последнее время. Благоприятный день для заключения сделок, в том числе крупных, возможны успехи в профессион





альной деятельности. Можно начинать поиски новой работы, встречаться с людьми, с которыми вы собираетесь сотрудничать.



Близнецы

Неплохой день для работы и решения творческих задач. Вам удается справиться со сложными задачами, одержать верх над соперниками. Близнецы становятся особенно честолюбивыми, это помогает представителям знака двигаться к поставленным целям. В отдельные моменты возможно недовольство собой и окружающими, но в целом настроение будет хорошим.



Рак

Не сразу удастся догадаться, какие дела заслуживают внимания, а какие нет, поэтому немало времени будет потрачено на пустую работу. Старайтесь относиться к этому философски: если вы начнете нервничать и переживать, ситуация лишь усугубится. Возможны серьезные разногласия с коллегами; отстаивая свою точку зрения, вы рискуете нажить себе врагов.



Лев

Многое идет не так, как хотелось бы, но вы справляетесь со всеми трудностями. Удается найти достойное применение знаниям и навыкам, полученным ранее, многие Львы принимают правильные решения, опираясь на чужой опыт. Человек, оказавшийся в трудной ситуации, обратится к вам за помощью, и вы ему не откажете.





Дева

Пришло время решать эмоциональные проблемы, долгое время мешавшие вам двигаться вперед. Едва ли это будет просто, но приложенные усилия позволят получить отличный результат. День подходит для занятий спортом, физической работы – то и другое улучшает настроение, помогает настроиться на позитивный лад.



Весы

Отличный день для начала масштабного рабочего проекта, требующего объединения усилий многих людей. У вас будет возможность проявить лидерские качества и организаторские способности, показать, что вы достойны повышения по службе — и не сомневайтесь, что люди, от которых зависит ваша карьера, заметят ваши достижения.



Скорпион

Первая половина дня проходит очень спокойно. Она подходит для завершения ранее начатых дел, наведения порядка, а также общения с людьми, с которыми вы на прошлой неделе договорились о сотрудничестве. Удается укрепить свои профессиональные позиции, обезоружить недругов, в том числе очень влиятельных.



Стрелец

День скорее приятный, но то, как будут развиваться события, зависит от правильности принятых вами решений. В этот день у многих Стрельцов будет шанс что-то кардинально изменить к лучшему в деловой сфере, добиться увеличения доходов, укрепить профессиональные позиции, заставить окружающих забыть о допущенных представителями знака промахах.



Козерог

Если вы давно мечтали о новом головокружительном романе, непременно отправляйтесь на светское мероприятие, прогулку, экскурсию или хотя бы в ближайший магазин – вероятность интересных встреч и новых знакомств очень высока. Выглядите вы отлично, представители противоположного пола просто не смогут не обратить на вас внимания.



Водолей

Все задуманное удается воплотить в жизнь, хоть и не сразу. Полагайтесь не проверенных союзников, не стесняйтесь просить о помощи тех, кому когда-то оказали услуги – вам не откажут. Возможно получение неожиданных деловых предложений, благодаря которым доходы значительно возрастут.









Рыбы

Этот день вы проведете не в самом лучшем настроении. Нетерпеливы, агрессивность, раздражительность, совсем не свойственные вам обычно, сегодня мешают достичь взаимопонимания с окружающими, а порой вы и просто ведете себя вызывающе, не задумываясь о том, какие последствия это может иметь. Вероятны мелкие потери; есть риск неудачных покупок, напрасных трат.

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