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Гороскоп на сегодня, 16 июля 2022 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 16 июля 2022 года, для всех знаков зодиака

00:02, 16 июл 2022

Первая половина дня – благоприятное время для общения, встреч в неформальной обстановке. Людям легко найти общий язык, даже если их точки зрения диаметрально противоположны; готовность к компромиссам позволяет избежать ссор, а практичность и здравый смысл помогают принимать решения, которые устроят всех.



Однако во второй половине дня негативные тенденции наберут силу, атмосфера накалится. В это время нежелательно обсуждать вопросы, касающиеся использования семейного бюджета, раздела имущества. Работа с любой техникой требует осторожности: даже самые простые приборы могут выходить из строя по непонятным причинам.

Овен
Не пытайтесь справиться со всеми проблемами в одиночку: у вас есть друзья, и они готовы прийти вам на помощь, и нет никаких причин выбиваться из сил. День очень хорошо подходит для начала работы над какими-то совместными проектами. Чем больше людей будет вовлечено в вашу деятельность, тем лучше.

Телец
Этот день окрашен в самые мрачные тона. Люди, с которыми вы имеете дело, не вызывают у вас интереса – и вместо того, чтобы получать удовольствие от общения, вы то и дело провоцируете ссоры. Многие Тельцы склонны к резким, бескомпромиссным и обидным высказываниям. Следствием этого могут стать личные, профессиональные и финансовые потери.

Близнецы
День принесет приятные известия, а также информацию, которая позволит вам решить несколько важных вопросов. Помните, что терять время зря нельзя; чем быстрее вы действуете, тем лучше будет результат. Вам придется брать на себя ответственность за других, руководить поступками людей, которых вы считали более самостоятельными, опытными и знающими. Это непросто; будет много волнений и переживаний, правда, в основном – напрасных.

Рак
Удачный день, многое дается легко, вашим успехам можно позавидовать. Что бы ни происходило, вы не теряете оптимизма и душевного равновесия. Окружающие понимают, что на вас можно положиться, и потому ценят вас еще больше. Благоприятный день для бесед с руководством и влиятельными людьми, ваши идеи могут получить поддержку.

Лев
Сильно влияние негативных тенденций и сказывается оно, в первую очередь, на вашем настроении. Приступы раздражительности, капризы, чрезмерно критическое отношение к окружающим определенно не делают вас приятным собеседником и компаньоном. Вы охотно ввязываетесь в споры и даже провоцируете их сами.


Дева
День напряженный, неровный. Представителям знака приходится принимать непростые решения, совершать поступки, которые не вызывают одобрения у окружающих. Для многих Дев этот день будет связан с какими-то профессиональными разочарованиями. Возможны разногласия с коллегами, серьезные конфликты с руководством.

Весы
Будет непросто справиться со всеми трудностями и неприятностями, которые подготовил для вас этот день. Непросто – но все же не невозможно! Поэтому не падайте духом и старайтесь решать проблемы по мере их поступления. Прислушивайтесь к советам, но окончательные решения принимайте самостоятельно, иначе вы можете стать жертвой чьего-то коварства.

Скорпион
Это день не самый легкий и удачный, но все же серьезными проблемами он едва ли ознаменуется. Приходится заниматься несколькими делами сразу, причем все они требуют внимания и сосредоточенности – вы со всем справляетесь, но очень устаете. Это не самый благоприятный день для деловых встреч, вам сложно будет выбрать правильный тон, найти общий язык с людьми.

Стрелец
Всего будет понемногу – и хорошего, и плохого. Возможна ссора с женщиной, которая вам близка. Разногласия не слишком серьезны, но помириться помешает какая-то давняя обида, и кажется, что единственный выход – это разойтись по разным углам и на время забыть друг о друге. Зато вы отлично ладите с мужчиной, чье мнение для вас важно, отношения с ним становятся все прочнее.

Козерог
День интересный и многообещающий. Особенно значительные события могут произойти в сфере личных отношений – тут вероятны перемены, на которые вы раньше и рассчитывать не могли. Представители знака отлично ладят с окружающими, с первого взгляда составляют верное впечатление о новых знакомых, избегают ненужных контактов. Возможно новое романтическое увлечение.

Водолей
Сильно влияние благоприятных тенденций, можно решить много задач – хороших и разных, а также заручиться поддержкой важных людей. Очень сильна интуиция, благодаря ей вы не допускаете ошибок, находите выход из сложных ситуаций, своевременно принимаете правильные решения. Окружающие стараются следовать вашему примеру, но у них это не всегда получается.



Рыбы
Благоприятный день, характеризующийся ростом жизненного тонуса и стабильным эмоциональным фоном. Сегодня вы сможете добиться отличных результатов в любом деле, реализовать свои смелые замыслы и воплотить в жизнь оригинальные идей. Действовать, правда, придется самостоятельно, но едва ли это смутит вас – вы легко обойдетесь без помощников и союзников.

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Источник: my-calend.ru
Теги: Гороскоп на сегодня
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