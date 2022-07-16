Гороскоп на сегодня, 17 июля 2022 года, для всех знаков зодиака

22:40, 16 июл 2022

День проходит приятно. Нельзя сказать, что многое дается легко или обстоятельства позволяют быстро добиться каких-то головокружительных результатов, но в позитивных эмоциях нет недостатка, жаловаться на жизнь едва ли захочется. Будет возможность провести время с друзьями и родственниками, уделить внимание любимому человеку. Достаточно плодотворными будут деловые переговоры; удастся договориться о взаимовыгодном сотрудничестве.







Однако стоит иметь в виду, что сейчас лишь немногие склонны проявлять предусмотрительность. Большинство людей действует под влиянием сиюминутных желаний, и это может привести к ошибкам, порой весьма серьезным. Поэтому прежде, чем принять какое-то важное решение, нужно все хорошо обдумать.



Овен

Секрет вашего успеха – в феноменальной работоспособности. В делах, требующих энергии и напора, вам просто нет равных. Вы не знаете усталости, не скучаете, если долго приходится заниматься одним и тем же, часто подходите творчески к решению рутинных вопросов. Могут появиться хорошие идеи, реализация которых позволит вам увеличить доходы.



Телец

Этот день будет связан с неожиданными открытиями и получением важных известий. Многих представителей знака поступающая информация заставит пересмотреть свои ценности и принципы, задуматься о начале нового жизненного этапа. У многих Тельцов появляется стремление к самореализации в новой профессиональной сфере.



Близнецы

Ярко проявляются лучшие черты вашего характера. Неудивительно, что сегодня вы нравитесь буквально всем. Однако есть опасность, что люди, которые сегодня завоюют вашу симпатию, вскоре постараются воспользоваться вашей добротой. День подходит для аналитической работы, составления отчетов. Во второй половине дня возможно заключение выгодных сделок.



Рак

Вы добиваетесь заметных успехов благодаря удивительной способности вовремя находить людей, способных и желающих вам помочь. Очень продуктивно проходят деловые переговоры, представителям знака удается настоять на своем, добиться лучших условий, не вызвав при этом недовольства партнеров.



Лев

День будет непростым, для достижения любых целей придется прикладывать больше усилий, чем обычно. К счастью, ваш жизненный потенциал высок, и вам хватит энергии для того, чтобы преодолеть все преграды. Неблагоприятна финансовая картина, есть опасность неоправданных расходов.





Дева

Благоприятный день для контактов с влиятельными людьми и новых знакомств в целом. Вы производите очень хорошее впечатление, блестяще выражаете свои мысли, легко находите сторонников и союзников. У многих представителей знака появится желание заняться литературным творчеством. Возрастает также интерес к политике.



Весы

Высок энергетический тонус, вы чувствуете, что готовы совершить пару-тройку трудовых подвигов или взяться за какое-то очень сложное, но потому чрезвычайно интересное дело. Нелегко найти единомышленников – вы не желаете тратить время на долгие объяснения, а с полуслова вас сегодня почему-то никто не понимает. Но вы добьетесь многого, даже если будете действовать в одиночку.



Скорпион

Хотя ситуацию на работе идеальной не назовешь, вы не впадаете в панику и неплохо справляетесь с возникающими трудностями. Споры с коллегами вас не слишком огорчают, ведь вам удается убедительно доказать свою правоту, а заодно произвести благоприятное впечатление на людей, чье мнение вам небезразлично. Однако одержать действительно важные победы пока не удается.



Стрелец

Запаситесь терпением, без него сегодня не обойтись. Могут возникнуть проблемы в деловых отношениях, особенно плохо вы ладите с женщинами, даже с теми, которых еще совсем недавно понимали с полуслова.



Козерог

Хорошо, что вы и не рассчитывали на легкие успехи – сегодня придется трудиться в поте лица, чтобы добиться хоть какого-то результата. Люди, на которых вы привыкли полагаться, нарушают прежние договоренности, но едва ли вы станете их в этом винить: ведь обстоятельства изменились, да и вы не можете сдержать все обещания, которые дали раньше.



Водолей

День начинается неплохо, но влияние негативных тенденций усиливается с каждым часом. Проблемы возникают неожиданно и неприятно удивляют вас своей серьезностью. Вы недооцениваете разногласия, которые возникают в этот день между вами и вашими близкими: причина споров лежит гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд, а потому и достичь компромисса не удается.









Рыбы

Начало дня приносит мелкие трудности, из-за которых у самых чувствительных представителей знака может испортиться настроение. Не унывайте – дальше дела пойдут лучше, потому что влияние позитивных тенденций усилится. На середину дня можно планировать важные встречи как делового, так и личного характера.

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