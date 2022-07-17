Гороскоп на сегодня, 18 июля 2022 года, для всех знаков зодиака

22:31, 17 июл 2022

Начало дня будет благоприятным. Это время хорошо подходит для того, чтобы навести порядок в делах, а также избавиться от всего, что устарело и стало ненужным. Многие вздохнут с облегчением, разорвав связи, которые их в последнее время тяготили. Появляются новые планы на будущее, и энергии достаточно, чтобы осуществить задуманное.







Во второй половине дня могут возникнуть неожиданные трудности. Потребуется быстро проделать большую работу, в одиночку справиться с серьезным делом. Для тех, кто не привык брать на себя ответственность, это время будет сложным.



Овен

Вы стремитесь к независимости и часто нарушаете общепринятые правила просто ради того, чтобы в очередной раз подчеркнуть свою яркую индивидуальность и уникальность. Не всегда легко достичь взаимопонимания с окружающими, но если вам сегодня все же удастся найти союзника, можно не сомневаться в том, что он будет поддерживать вас в любых обстоятельствах.



Телец

Пора что-то менять в отношениях с человеком, который вам очень близок. Смотреть правде в глаза не слишком приятно, но ничего не поделаешь – это необходимо. Пока достаточно разобраться, что к чему; предпринимать какие-то действия вы будете позже. Может показаться, что перемены носят самый неблагоприятный характер, но вскоре вы поймете, что можете извлечь пользу из сложившейся ситуации.



Близнецы

Этот день несколько легче предыдущего, но все же влияние негативных тенденций еще сильно. Однако теперь вы правильно реагируете на сложившуюся ситуацию, понимаете, что нужно изменить, чтобы она изменилась к лучшему. Решить многие проблемы оказывается проще, чем вы думали, к тому же у вас появляются добровольные помощники.



Рак

Тяжелый день. Вы поступите мудро, если отложите важные и сложные дела, требующие серьезных усилий, высокой концентрации внимания. Чем меньше будет нагрузок, тем лучше; если можно поручить решение текущих задач кому-то другому, лучше поступить именно так.



Лев

Начинается день удачно. Первая его половина – очень плодотворный период, который следует посвятить важным и ответственным делам; в это же время можно принимать серьезные решения, касающиеся не только вас, но и окружающих. Можно заниматься подготовкой к переезду, встречаться с потенциальными работодателями и людьми, которые играют значительную роль в вашей жизни.





Дева

Можно браться за новые дела, причем особое внимание рекомендуется уделять тем из них, которые могут способствовать вашему финансовому благополучию. Возможно возвращение старых долгов, о которых вы давно забыли, или получение денег из какого-то нового, неожиданного источника. День подходит для покупок, вы не ошибаетесь в выборе, даже если действуете под влиянием эмоций.



Весы

Вам не везет, поэтому в этот день едва ли стоит рассчитывать на какие-то выдающиеся достижения. Более того – очень трудно избежать ошибок и противостоять соблазнам. Вы пытаетесь убедить себя, что руководствуетесь своей интуицией, однако на самом деле идете на поводу у своих желаний.



Скорпион

В этот день вы успеете сделать очень многое, если будете действовать так, как подсказывает интуиция. Многие задачи, надо которыми вы долго ломали голову, сегодня решаются неожиданно легко. Возможны встречи с людьми, которых вы давно не видели и по которым успели соскучиться.



Стрелец

Вы раздражительны, нетерпеливы, часто остро реагируете на совершенно безобидные замечания окружающих. С вами непросто иметь дело, однако люди к вам все же тянутся – такова странная сила вашего обаяния. Парадокс же заключается в том, что чем резче и жестче вы себя ведете, тем лучше к вам относятся окружающие.



Козерог

Небезупречный, но и не слишком трудный день. Есть опасность совершить ошибки, но будет и возможность их исправить; главное – не растеряться, вовремя начать действовать. Интуиция подскажет, за какие дела необходимо взяться именно сейчас, а какие можно отложить. Не пытайтесь успеть все – вы рискуете выбиться из сил, так и не добившись нужного результата.



Водолей

Для Водолеев этот день нейтрален. Представители знака чувствуют себя вполне комфортно и интуитивно избегают дел, обреченных на неудачу. Если же какое-то начинание кажется успешным, Водолеям удается избежать спешки и ажиотажа, устроить все наилучшим образом, приложив минимальные усилия.









Рыбы

Спокойно доводите до конца начатые ранее дела, а браться за что-то новое не торопитесь. Рыбам трудно правильно оценить свои силы, поэтому многие представители знака связывают себя невыполнимыми обязательствами, дают обещания, которые не могут сдержать. Отправляясь в поездки, будьте готовы к тому, что они займут больше времени, чем вы предполагали.

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