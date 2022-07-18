Гороскоп на сегодня, 19 июля 2022 года, для всех знаков зодиака

22:41, 18 июл 2022

Весьма приятный день, хотя и не богатый возможностями, но отмеченный влиянием позитивных тенденций. Хотя он и не подходит для серьезных начинаний, обстоятельства не мешают наслаждаться жизнью и радоваться маленьким удачам. Отлично проходят неформальные встречи, многие важные вопросы могут быть решены в дружеских беседах.







Звезды не скупятся на прозрачные намеки и полезные подсказки – внимательные люди наверняка обратят на них внимание, когда будут строить планы на будущее. Эмоциональный фон стабилен, настроение даже самых чувствительных и впечатлительных людей будет ровным.



Овен

День начинается неудачно. Утром возможны ссоры с близкими и руководством, не исключены серьезные разногласия с деловыми партнерами. Вы чувствуете, что остались без поддержки, и это угнетает. Некоторые планы оказываются под угрозой срыва просто потому, что вы думаете (кстати, напрасно), что не сможете осуществить их в одиночку.



Телец

Достаточно пустяка, чтобы настроение ваше испортилось окончательно и бесповоротно, а если ничего «стоящего» не произойдет, вы расстроитесь без всякого повода. Приходится иметь дело с людьми, не слишком приятными в общении, и вам далеко не всегда удается скрыть свое истинное к ним отношение. Нужные вещи постоянно теряются — и это ужасно раздражает. Руководителям трудно найти общий язык с подчиненными.



Близнецы

Подходящий день для решительных действий. Ярко проявляется способность представителей знака к импровизации, даже если события развиваются самым неожиданным образом, Близнецы не теряются. Легко завязываются знакомства, люди будут очарованы вашей жизнерадостностью и дружелюбием.



Рак

Целеустремленность, свойственная вам сегодня, позволяет добиваться результатов, о которых другие могли только мечтать. Раки не только успешно трудятся сами, но и окружающих вдохновляют на плодотворную работу. Возможно получение высокой награды, не исключены значительные денежные поступления. Есть шанс завязать полезные знакомства в середине дня; не отказывайтесь от посещения конференций, семинаров и других подобных мероприятий.



Лев

В этот день вы едва ли сможете правильно оценить свои поступки и умозаключения. Будучи искренне уверены, что во всем правы, вы игнорируете даже конструктивную критику, что может привести к довольно серьезным ошибкам. Многие представители знака ссорятся с близкими, забывают о данный обещаниях, ведут себя эгоистично.





Дева

Можно браться за важные и масштабные дела, но стоит быть готовыми к тому, что первые шаги окажутся труднее, чем ожидалось. Но вы не отступите и непременно добьетесь своего, хоть и не сразу.



Весы

В этот день удастся реализовать смелые идеи, планы, которые вы долго и всесторонне обдумывали. Союзники оправдают ваши ожидания, будут рядом тогда, когда это необходимо, и сделают предложение, от которого вы не захотите отказаться.



Скорпион

Вам то не везет, но не везет катастрофически – вот такой незавидный ассортимент. К счастью, вы достаточно сильны духом, чтобы не согнуться под тяжестью трудностей и проблем, но все же идти к успеху становится все труднее и труднее. Наберитесь терпения, будьте готовы отложить самые сложные и важные дела.



Стрелец

Это не самый насыщенный день – он проходит спокойно, практически без значимых событий. Можно отправляться в поездки, в том числе очень далекие, или покупать то, что может пригодиться вам в путешествии. Поступают предложения, которые пока не вызывают у вас интереса, но позже вы измените свое мнение о них.



Козерог

Это сложный день, в течение которого вы не раз поссоритесь с людьми, с которыми хотели бы сохранить хорошие отношения. Вы не говорите всего, что думаете – но того, что вы все же говорите, вполне достаточно для конфликта. Возможны разногласия с руководством, некоторым представителям знака придется задуматься о смене работы.



Водолей

Трудностей в этот день возникает немало, но все они преодолимы, и вы отлично это понимаете, а потому не сдаетесь, если что-то идет не так. Возможно столкновение с влиятельным врагом, над которым вы одержите верх, хоть и не без труда. Удается найти общий язык с коллегами, которые раньше казались вам настроенными недружелюбно, а потому не заслуживающими доверия. Возможно начало служебного романа.









Рыбы

Нелегко будет избежать ссор, и приходится признать, что часто именно вы будете их виновником. Старайтесь хотя бы не говорить первого, что приходит в голову – особенно если имеете дело с руководством и влиятельными людьми. Если есть возможность отложить важные встречи и переговоры, стоит поступить именно так.

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