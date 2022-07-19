Гороскоп на сегодня, 20 июля 2022 года, для всех знаков зодиака

21:56, 19 июл 2022

Не самый простой день для работы. Даже серьезные и ответственные люди чаще обычного отвлекаются и допускают ошибки. Очень трудно сопротивляться соблазнам, и многие идут на поводу у своих капризов, даже если понимают, что ни к чему хорошему это не приведет. Возможны разногласия с коллегами, нужно много терпения, чтобы избежать конфликта.







Нужна разборчивость в общении. Сегодня многие склонны скрывать свои истинные чувства и намерения, говорить не то, что думают. Есть опасность довериться человеку, который этого не заслуживает. Делиться своими секретами стоит только с самыми близкими.



Овен

Замыслы, которые появляются у вас в этот день, едва ли удастся воплотить в жизнь. Не получая поддержки от окружающих, Овны огорчаются, замыкаются в себе. Могут испортиться отношения с коллегами и друзьями, которые не поймут причины ваших переживаний. Не исключены мелкие, но досадные финансовые потери.



Телец

День достаточно удачен. Удается довести до конца дела, начатые накануне, найти ответы на многие вопросы. Вы энергичны, деятельны и изобретательны – отличное сочетание для тех, кто хочет подняться по карьерной лестнице. Можно заняться чем-то совершенно новым: в подобных начинаниях звезды обещают вам успех.



Близнецы

Не переживайте по пустякам: даже если не удастся добиться желаемого, вы получите то, к чему стремитесь. Просто нужно терпеливо ждать благоприятного момента, а когда он наступит (произойдет это во второй половине дня), действовать незамедлительно, что бы ни говорили окружающие. Могут возникнуть конфликты с людьми более консервативно настроенными, чем вы; однако развитие событий докажет, что именно ваша позиция была верной.



Рак

Многие решения придется принимать самостоятельно, так как не будет времени, чтобы спросить совета. Не бойтесь такого положения дел, вы научитесь действовать эффективнее, и к тому же это упрочит ваше положение. Стоит подумать над словами, прежде чем высказать свое мнение. Возможно, что-то тайное станет достоянием общественности.



Лев

Если вам давно хотелось с кем-то поспорить, займитесь этим сегодня – у вас есть все шансы переубедить оппонента. День отлично подходит для общения с влиятельными людьми, представителями государственных органов. Есть шанс получить деньги, необходимые для реализации какого-то вашего проекта.





Дева

Вы многовато сил тратите на то, чтобы контролировать ситуацию. Между тем, сегодня можно позволить себе расслабиться и плыть по течению: события развиваются в благоприятном для вас ключе, к тому же рядом есть люди, готовые позаботиться о ваших интересах.



Весы

Наступил тот день, когда представители знака могут из любых своих идей, даже самых фантастических, извлечь выгоду. Вашему деловому чутью можно позавидовать: вы знаете, с кем стоит сотрудничать, во что можно вкладывать деньги, какие соглашения подписывать, и так далее. Неудивительно, что за советом к вам обращаются даже те, чей опыт значительно превосходит ваш собственный.



Скорпион

Это неблагоприятный день для деловых встреч и общения в целом. Ваши поступки и высказывания неправильно оцениваются окружающими, а манеры вызывают недоумение. Даже те, кто недавно одобрял каждый ваш шаг, сегодня позволяют себе критику, и далеко не всегда корректную.



Стрелец

Может произойти много интересного. События развиваются не так, как вы ожидали, но большая часть сюрпризов приятна. Вероятно поступление заманчивых деловых предложений. Не бойтесь тяжелой работы и новых обязанностей: вы справитесь со всем самым лучшим образом. Возрастает профессиональный авторитет, к вашему мнению прислушиваются даже более опытные люди.



Козерог

День едва ли ознаменуется какими-то значительными событиями, зато будет связан с появлением новых идей, неожиданными открытиями. Можно строить смелые планы — вы найдете способ их реализовать, причем даже быстрее, чем предполагали. Аккуратность, внимание к деталям помогают избежать ошибок в работе, что особенно важно при составлении отчетов и оформлении документов.



Водолей

День домашних дел, несложных, но важных, наведения порядка. Возможны переезды, идет на пользу смена обстановки. День подходит для общения с женщинами: отношения с ними складываются гармонично, вы получаете помощь и поддержку, в которых нуждаетесь. Старайтесь сохранять спокойствие – слишком бурная реакция на происходящее вокруг может стать причиной серьезных проблем.









Рыбы

День легких успехов и приятных побед. Вы легко справляетесь со многими проблемами, в том числе теми, которые раньше считали неразрешимыми. Появляется возможность научиться чему-то новому; вы непременно найдете применение своим знаниям. День благоприятен и для педагогической, наставнической деятельности.

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