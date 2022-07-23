Гороскоп на сегодня, 24 июля 2022 года, для всех знаков зодиака

22:29, 23 июл 2022

Сложным будет день для тех, кто возлагает на него большие надежды и рассчитывает на кардинальные перемены в жизни. Если какие-то события и произойдут, то лишь незначительные, да и порадуют они едва ли. Возможны незапланированные расходы, неудачные покупки и сделки.







Не исключены недомогания. В случае ухудшения самочувствия не отказывайтесь от визита к врачу. Особенно внимательными к своему здоровью должны быть люди, страдающие хроническим заболеваниями желудка и кишечника.



Овен

Вас ждет много масса впечатлений. Некоторые из них будут связаны со встречами и интересными знакомствами. Звезды советуют не слишком увлекаться и не терять головы – вы склонны принимать желаемое за действительное и легко можете стать жертвой собственного заблуждения. Вероятны расходы, и весьма значительные; старайтесь покупать только те вещи, которые вам действительно нужны.



Телец

Что бы ни происходило вокруг, вы сохраняете спокойствие и позитивный настрой. Это позволяет избегать лишних переживаний и проблем, с которыми сталкиваются другие, более эмоциональные и впечатлительные, люди. День подходит для общения с женщинами: их чуткость и острая интуиция – это как раз то, что вам сейчас нужно.



Близнецы

Приходится принимать ответственные решения, но вас это ничуть не смущает – вы готовы взять на себя роль лидера, помогать людям, оказавшимся в сложной ситуации, вести за собой тех, кто растерялся. Хорошо бы поблизости оказались какие-нибудь баррикады – обидно будет, если такая энергия пропадет даром.



Рак

Удачный период продолжается: вас ждет еще один отличный день! В центре влияния позитивных тенденций – личные отношения. Тут все меняется к лучшему так стремительно, что недолго и голову потерять. Ну и не беда – все, что нужно знать, вам подскажет сердце.



Лев

Кое-что дается легко, но в деле, которое для вас особенно важно, достичь нужных результатов пока не получается. Будьте терпеливы и настойчивы, на критику реагируйте максимально спокойно, и вообще меньше прислушивайтесь к чужому мнению и больше руководствуйтесь собственными представлениями о том, что нужно делать, а что – нет.





Дева

Этот день складывается самым благоприятным образом. Любое дело, за которое беретесь, вы быстро доводите до конца. Никто и ничто не может помешать вам достичь поставленных целей, любые преграды вы легко и непринужденно устраняете со своего пути. День очень хорошо подходит для поездок, переговоров с иностранцами, посещения посольств и консульств.



Весы

Очень раздражает суета: вы предпочли бы заниматься своими делами в более спокойной обстановке, но, увы, такая возможность едва ли представится. День приносит немало неожиданностей, вам чаще обычного приходится менять планы, приспосабливаться к обстоятельствам, и это тоже не поднимает настроения.



Скорпион

Подходящий день для работы с разнообразными механизмами и инструментами, а также грубого физического труда. Если перечисленное вам не по вкусу – займитесь спортом, нагрузки идут на пользу. Бездеятельность, праздность, напротив, утомляют и раздражают: слишком велико желание действовать, даже если определенной цели перед вами не стоит.



Стрелец

День проходит приятно, неспешно и расслабленно, вы можете придерживаться комфортного ритма, не опасаясь, что чего-то не успеете, куда-то опоздаете. Много хорошего происходит случайно, ваша же заслуга в том, что вы это вовремя замечаете. Возможны интересные встречи, в том числе – с человеком, который окажет существенное влияние на вашу жизнь.



Козерог

Это очень трудный день. Влияние неблагоприятных тенденций будет сильным, едва ли вы найдете способ справиться со всеми навалившимися проблемами. Многие Козероги страдают от непонимания, недостатка моральной поддержки. Вам нужен человек, который просто выслушал бы вас, но, к сожалению, рядом такого нет.



Водолей

Обратите внимание на свои отношения с родственниками, позаботьтесь о близких. Дела личные и семейные сегодня выходят на первый план. Некоторые Водолеи с головой погрузятся в домашние заботы, забыв на время и о работе, и о развлечениях. Отправляясь в поездки, имейте в виду, что они займут больше времени, чем ожидалось.









Рыбы

Открываются новые возможности для профессиональной самореализации, день подходит для выхода на новое место работы или переговоров с потенциальным работодателем. Люди, с которыми вы сегодня познакомитесь, окажутся не только интересными в общении, но и очень полезными с деловой точки зрения особами.

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