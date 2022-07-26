Гороскоп на сегодня, 27 июля 2022 года, для всех знаков зодиака

21:58, 26 июл 2022

Очень беспокойный и напряженный день. Многие под влиянием эмоций совершают поступки, о которых позже пожалеют. Возможны напрасные потери, решения, которые приведут к серьезным расходам. Однако ситуация небезнадежна. Если вы не станете спешить и будете обдумывать каждый свой шаг, многих проблем удастся избежать.







Нужна разборчивость в общении. Трудно будет составить правильное представление о людях, понять, с кем можно иметь дело, а кто не заслуживает ни доверия, ни симпатии. Чем бы вы ни занимались, к чему бы ни стремились, помните: чтобы достичь серьезных успехов, придется потрудиться.



Овен

Будьте осторожны в первой половине дня, особенно если у вас на это время запланированы встречи с женщинами: найти с ними общий язык будет трудно. Может показаться, что складываются благоприятные обстоятельства для начала служебного романа, но это лишь иллюзия; ничем, кроме неприятностей, он не обернется.



Телец

Очень беспокойный и неровный день, все идет то очень хорошо, то очень плохо. К тому же портят настроение мелкие неприятности. У представителей знака все валится из рук, возможны поломки дорогой и сложной техники, есть опасность потерять какую-то ценную вещь. Вы очень стараетесь быть аккуратными, постоянно пребываете в напряжении – это не лучшим образом сказывается и на эмоциональном, и на физическом состоянии. Найдите возможность отдохнуть, расслабиться.



Близнецы

Благоприятный день, хорошо подходящий для того, чтобы довести до конца какие-то ранее начатые дела, навести порядок дома и в офисе, решить организационные вопросы. Творческий потенциал не так высок, как обычно, но сегодня это не является для вас проблемой: для достижения успеха достаточно сосредоточенности и серьезного отношения к делам.



Рак

Этот день откроет перед вами возможности, воспользоваться которыми будет не так-то просто. Требуются опыт и знание, а также способность вовремя оказаться в нужном месте и умение сказать именно то, что окружающих хотят услышать. Со стороны может казаться, что вы приспосабливаетесь к ситуации, на самом же деле вы приспосабливаете ее к себе, просто делаете это деликатно, с ювелирной точностью рассчитывая усилия.



Лев

Неровный, напряженный день, оставляющий тем не менее приятное впечатление. Все дело в том, что вы в любом событии находите хорошую сторону, сохраняете позитивный настрой, даже если приходится отказываться от ранее составленных планов или жертвовать своими интересами (это, кстати, временно – вскоре справедливость восторжествует).





Дева

Очень благоприятный день, гармоничный и комфортный. Вы чувствуете себя хорошо, сохраняете хорошее настроение и не упускаете возможности порадовать окружающих – неудивительно, что люди к вам тянутся. Возможно получение неожиданных, но очень заманчивых предложений как делового, так и личного характера.



Весы

Подходящий день для решения проблем, связанных с недвижимостью, переезда, обустройства жилища или начала ремонта. Очень плодотворным оказывается любое сотрудничество с женщинами, разговоры с представительницами прекрасного пола поднимают настроение. Можно принимать гостей, любой домашний праздник пройдет наилучшим образом.



Скорпион

Подходящий день для того, чтобы взяться за какое-нибудь сложное и замысловатое дело и блестяще с ним справиться. Чем труднее задачи, стоящие перед вами, тем с большим энтузиазмом вы беретесь за их решение. Достигнутые успехи не остаются незамеченными, возможно получение высокой награды.



Стрелец

Доверяйте только самым близким: в этот день мошенникам всех мастей вы кажетесь особенно привлекательной жертвой. Обмануть вас попытаются даже те, кому вообще-то несвойственно хитрить. Возможны финансовые потери, покупки едва ли будут удачными. Нежелательно обсуждать вопросы, касающиеся работы, пусть даже косвенно.



Козерог

Вы нуждаетесь в позитивных эмоциях, поэтому не упускайте возможности побаловать себя. Тут кстати будут спа-процедуры, сеансы массажа. Вечер – отличное время для прогулки в компании старого друга. Воздержитесь от употребления спиртных напитков, не злоупотребляйте жирной пищей.



Водолей

Нейтральный день, почти лишенный каких-то значительных событий. Жизнь течет размеренно и предсказуемо, ни одна ситуация не ставит вас в тупик. Все проблемы имеют решение, и у вас достаточно времени, чтобы его найти. Поступают интересные деловые предложения; напоминают о себе давние деловые партнеры.









Рыбы

Едва ли вам удастся добиться каких-то головокружительных результатов, если вы будете действовать в одиночку. К счастью, рядом есть люди, готовые прийти на помощь, причем на них вполне можно положиться. Чувствуя поддержку, вы становитесь смелее, ставите более высокие цели – день становится более интересным и насыщенным.

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