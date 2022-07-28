Гороскоп на сегодня, 29 июля 2022 года, для всех знаков зодиака

21:38, 28 июл 2022

Очень непростой день для всех, кто имеет дело с деньгами: есть вероятность мошенничеств, грабежей, краж, а также всевозможных интриг и махинаций. Проверяйте всю информацию делового и финансового характера, даже сведения, полученные из заслуживающих доверия источников, могут оказаться ложными. С другой стороны, можно брать деньги в долг, оформлять кредит, участвовать в благотворительных акциях.







В этот день у многих, особенно у женщин, будут высоки потребность в романтике, сентиментальность, а вместе с ними – обидчивость, требовательность к партнеру, жажда знаков внимания. Отдых неподалеку от водоемов и путешествия по морям и рекам благоприятно скажутся на настроении и здоровье.



Овен

Вспыльчивость не будет полезна для разрешения дел, ведь расплата за нее может наступить незамедлительно. Придется пожинать плоды своих чувств: затруднения в делах, сорванные встречи, недовольство окружающих. Избегайте рисков, будьте ответственными – и избежите многих проблем.



Телец

Ваши усилия увенчаются успехом, решатся некоторые вопросы, которые беспокоили вас в последнее время. Профессиональные разногласия остаются в прошлом, вы легко находите общий язык с коллегами и руководством. Наиболее активные представители знака смогут привлечь к своим идеям внимание влиятельных людей. Нежелательно делать покупки, а также иметь дело со сложной бытовой техникой — не исключены неполадки и мелкие травмы.



Близнецы

Можно добиться неплохих результатов. Победы этого дня неслучайны – они станут результатом упорного труда, приложения усилий. Вам доставляет удовольствие физическая работа, но прежде, чем браться за нее, нужно обдумать, что и как вы будете делать. Без четкого плана действий вы потратите время зря.



Рак

С вами приятно иметь дело – вы хорошо понимаете, чего хотят окружающие, и идете на уступки, которых от вас ждут. Порой, правда, неплохо было бы и о собственных интересах позаботиться; к счастью, сегодня можно всерьез рассчитывать на то, что это сделает кто-то из ваших союзников. Радует состояние финансовых дел, можно делать покупки. Особое внимание стоит обратить на необычные вещи – вкус вам не изменит, приобретения будут долго вас радовать.



Лев

Неплохой день для встреч. Вы легко производите благоприятное впечатление на окружающих, быстро находите единомышленников и союзников. Не возникает недопонимания с руководством и влиятельными людьми. Деятельные и амбициозные представители знака могут добиться повышения по службе или хотя бы упрочить свои профессиональные позиции.





Дева

Первая половина дня проходит в бестолковой и бессмысленной суете, изрядно вас раздражающей. Вы пытаетесь как-то упорядочить происходящее, но терпите неудачу. Возможны разногласия с руководством, не всем представителям знака удастся избежать затяжного конфликта, мешающего совместной работе.



Весы

День полон неоднозначных событий, но вы достаточно наблюдательны и внимательны, чтобы разобраться в том, как они связаны между собой, и сделать правильные выводы. Более того – понимая, что чувствуют окружающие, вы сглаживаете острые углы, не даете назревающим конфликтам разгореться. Многочисленные миротворческие миссии не кажутся вам утомительными.



Скорпион

Этот день хорош не только потому, что открывает перед вами массу возможностей, но и потому, что возможностями этими легко воспользоваться. Вам не придется искать в себе силы для решительного рывка или размышлять над тем, стоит ли изменить своим принципам – удача сама идет в руки, и достаточно лишь чуть согнуть пальцы, чтобы удержать ее.



Стрелец

Этот день связан с большим количеством мелочей, неприятных недоразумений, разногласий – и все это мешает вам работать, двигаться к цели, реализовывать свои планы. Вы то и дело к кому-то приспосабливаетесь и приноравливаетесь, как будто забыв о том, что и ваши требования, идеи и ожидания заслуживают и внимания, и уважения.



Козерог

Это очень удачный день, отлично подходящий для заключения сделок, оформления документов, перехода на новую работу. Вы не боитесь менять свою жизнь, поскольку знаете, что перемены пойдут вам на пользу. Можно обсуждать с влиятельными людьми свои бизнес-проекты, есть шанс найти союзников и покровителей.



Водолей

День полон событий, скучать вам точно не придется. Появляются новые профессиональные задачи, за выполнение которых вы беретесь с неподдельным энтузиазмом. У многих Водолеев будет шанс проявить свои лидерские качества, организаторские способности. День подходит для смены работы: на новом месте вы быстро найдете союзников.









Рыбы

Подходящий день для решения финансовых вопросов, крупных покупок, любой работы, тесно связанной с деньгами. Появляется возможность обзавестись полезными связями, найти людей, сотрудничество с которыми значительно увеличит ваши доходы. Приложите усилия, чтобы произвести самое благоприятное впечатление – ваше природное обаяние и внешний вид сыграют в этом не последнюю роль.

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