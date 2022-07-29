Гороскоп на сегодня, 30 июля 2022 года, для всех знаков зодиака

21:58, 29 июл 2022

Нужна осторожность. День может принести неожиданные трудности, проблемы, которых вы никак не ожидали, затруднения в привычных делах. Особенно сложно будет тем, кто запланировал встречи, переговоры, рассчитывал обсудить какие-то важные вопросы. Найти общий язык с окружающими оказывается гораздо труднее, чем обычно, вероятность конфликтов высока.







Нежелательно отправляться в далекие поездки, если они не были запланированы заранее. Возможны неприятные происшествия в дороге. Если речь идет о командировках, высока вероятность того, что они окажутся бесполезными.



Овен

Противоречивый, напряженный и сложный день. Обстоятельства складываются не самым благоприятным для вас образом, но вы не сдаетесь и добиваетесь поставленных целей, и помогают в этом давние союзники. Не стоит доверять новым знакомым, заключать с ними крупные сделки, начинать совместную работу, пока все ее условия не будут точно отговорены.



Телец

В этот день вам придется заниматься скучными и отнюдь не перспективными делами. Многие представители знака будут вынуждены вступить в неравную борьбу. Из схватки с более сильным противником можно выйти победителем, но сил для этого придется приложить немало.



Близнецы

Благоприятный день для тех, кто занимается коммерческой деятельностью, планирует совершить какие-то сделки или покупки. Кроме того, можно обдумывать, обсуждать и решать вопросы, касающиеся вашего собственного бизнеса (или его открытия). Вероятны денежные поступления, в том числе незапланированные.



Рак

Очень благоприятный день. У вас получается все, что было задумано, удается достичь поставленных целей, решить как профессиональные, так и личные проблемы. Вы не тратите время зря, поэтому успеваете добиться гораздо большего, чем представители других знаков. День подходит для учебы, новая информация усваивается очень быстро.



Лев

Вы добиваетесь успехов благодаря не везению, а настойчивости и целеустремленности – эти качества сегодня проявляются особенно ярко. Первая половина дня складывается напряженно, в это время могут возникать трудности в общении с коллегами и руководством, работать придется в поте лица, ни от кого не ожидая ни помощи, ни одобрения.





Дева

Приходится заниматься огромным количеством дел одновременно – но, ко всеобщему удивлению, вы со всем отлично справляетесь. Разногласия с руководством удается преодолеть, более того, есть шанс привлечь на свою сторону людей, которые раньше относились к вам скептически. Помните, что все действительно важные вопросы нужно решать самостоятельно, хотя бы потому, что никто не сделает этого лучше вас.



Весы

Этот замечательный день позволит вам блеснуть дипломатическими способностями. Благодаря им вы урегулируете накопившиеся конфликты, положите конец разногласиям, помиритесь с человеком, которого обидели, совершенно того не желая. Первая половина дня – очень плодотворное время, которое можно использовать для любых важных дел.



Скорпион

Очень удачный день. Вы исполнены оптимизма и не теряете его, даже если что-то идет не так, как планировалось; Скорпионы без труда поднимают настроение окружающим, быстро завоевывают симпатии и находят новых друзей. Одно плохо: слишком много вокруг вас людей, которые хотят воспользоваться вашей добротой, и не всегда удается вовремя разоблачить их коварные замыслы.



Стрелец

Будьте осторожны и внимательны, выбирая друзей, союзников и единомышленников. Вы склонны оценивать людей слишком высоко, не замечать их недостатков (даже тех, которые так и бросаются в глаза). Некоторые Стрельцы свяжут себя заведомо невыполнимыми обязательствами.



Козерог

Не относитесь легкомысленно к проблемам, возникающим в этот день, не рассчитывайте, что они решатся сами собой. Для достижения целей требуются активные действия; чем быстрее вы настроитесь на деловой лад, тем меньше сложностей у вас возникнет в течение дня. Могут возникнуть финансовые трудности, не исключены проблемы с осуществлением регулярных платежей.



Водолей

Лучшее, что вы можете сегодня сделать — это не предпринимать ничего значительного. Этот день не подходит для серьезных дел, решения важных вопросов. Зато его можно посвятить радостям и удовольствиям: позитивных эмоций вы получите предостаточно. Вероятны новые знакомства, увлечения; начинающиеся в этот день романтические отношения будут развиваться стремительно.









Рыбы

День, когда буквально все, что вы делаете, оказывается полезным и важным. Ваши поступки привлекают внимание окружающих, но критики вы не услышите. Появляются новые интересы и увлечения, может кардинально изменится образ жизни.

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