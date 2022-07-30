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Гороскоп на сегодня, 31 июля 2022 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 31 июля 2022 года, для всех знаков зодиака

20:33, 30 июл 2022

В этот день добиться успеха можно двумя способами. Первый связан с резким и энергичным броском вперед, концентрацией усилий на одном-единственном, но самом важном вопросе. Только после достижения первостепенной цели можно оглядеться по сторонам и что-то подкорректировать по мелочам. Второй способ, напротив, связан с медленным и основательным продвижением «по всем фронтам».



В обоих случаях, однако, полагаться следует, в первую очередь, на логику и здравый смысл. Не ждите озарений, не доверяйте неожиданно возникшим «блестящим» идеям. Интуиция сегодня, к сожалению, находится в плену иллюзий.

Овен
Для вас этот день сложится удачно. Вы действуете решительно, не тратите времени на сомнения и переживания, и потому добиваетесь больших успехов, чем менее самоуверенные особы. У многих Овнов будет возможность проявить себя хорошими руководителями — это откроет представителям знака путь к покорению карьерных вершин.

Телец
Едва ли сегодня вы сможете добиться значительных успехов: слишком усердно ваши недоброжелатели препятствуют этому, к тому же приходится непрерывно отбиваться от тех, кто покушается на плоды ваших прежних трудов. В результате день оказывается чрезвычайно утомительным и сложным с эмоциональной точки зрения. К вечеру станет очевидно, что вас может вывести из себя любая мелочь, и вы предпочтете сократить контакты, чтобы избежать ссор.

Близнецы
Неблагоприятный день, многим представителям знака придется посвятить его решению проблем, возникших ранее. Кроме того, некоторые Близнецы всерьез переживают из-за непростой ситуации, сложившейся на работе, тщетно ищут пути выхода из нее, хотя время можно было бы посвятить более приятным занятиям.

Рак
Вас ждет сложный день. Он может быть связан с серьезными финансовыми потерями или проблемами на работе, которые приведут к снижению ваших доходов. Вам очень трудно правильно распорядиться имеющимися деньгами, поскольку соблазнов много и они сильны. Только самые осторожные Раки смогут избежать напрасных расходов.

Лев
Настроение нестабильно, вы легко поддаетесь унынию. Если не сразу удается добиться успеха в каком-то деле, пусть и самом незначительном, вы готовы все бросить и сдаться, и никакие уговоры, никакая поддержка окружающих не вселяют в вас оптимизма. Домашние заботы отнимают гораздо больше времени, чем обычно, причем то, что получается в результате, вас совершенно не устраивает.


Дева
День, когда ваша способность понять окружающих и проявить снисходительность к их слабостям достигает поистине невероятных высот. Даже к своему заклятому врагу вы испытываете нечто вроде симпатии, и это его совершенно обезоруживает. Если вы хотите с кем-то помириться, воспользуйтесь благоприятным моментом.

Весы
Придется потрудиться: в вашей помощи нуждаются близкие, и действовать нужно весьма спешно. Впрочем, вы достаточно легко справитесь с трудностями, и, что немаловажно, сможете в течение всего дня сохранить оптимизм и чувство уверенности в себе. Вероятно известие, которое многое изменит в вашей жизни; не торопитесь принимать решение — подходящий момент для этого пока не наступил.

Скорпион
Комфортный и гармоничный день. Успехи и победы не будут сыпаться на вас с неба, но за свои труды вы получите справедливую и своевременную награду, так что жаловаться на жизнь не стоит. Очень хорошо этот день подходит для любых предварительных переговоров – от собеседований с потенциальным работодателем, до обсуждения планов на будущее с любимым человеком. Не торопитесь принимать окончательное решение: нужно спокойно обдумать полученную информацию.

Стрелец
Подходящий день для сложных и ответственных дел, важных встреч, работы над замысловатыми проектами. Вы не боитесь трудностей, а вот они вас побаиваются; очень многие проблемы решаются сами собой, как только вы обращаете на них внимание, а преграды живо самоустраняются с вашего пути. Кое-кто может позавидовать вашим успехам и попытаться навредить вам, но едва ли преуспеет в этом.

Козерог
Вы добьетесь успеха, если откажетесь от привычного образа действий и попробуете что-то новое. Вдохновение не заставит себя ждать, интуиция подскажет, куда направить усилия для достижения лучших результатов. Ярко проявляются лидерские качества, люди с удовольствием следуют за вами, причем проявляется это не только в профессионально сфере, но и в личных отношениях.

Водолей
День ярких, запоминающихся и необычных поступков. Даже тот, кто раньше не замечал, что вы – выдающаяся личность, сегодня будет вынужден признать это. Возможны незапланированные встречи, приятные сюрпризы, неожиданные находки. Все, что требуется от вас – это наслаждаться жизнью и радоваться подаркам судьбы.



Рыбы
Неудачи не только преследуют вас, но и окружают, и опережают. Придется потрудиться, чтобы пережить этот день без потерь, не допустить роковых ошибок, не стать жертвой манипуляторов. В первой половине дня вы можете полагаться на свою интуицию, но во второй вас выручит только логика.

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Источник: my-calend.ru
Теги: Гороскоп на сегодня
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