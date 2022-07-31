Гороскоп на сегодня, 1 августа 2022 года, для всех знаков зодиака

20:16, 31 июл 2022

Не все складывается просто, и вряд ли стоит удивляться тому, что подарки судьбы не слишком щедры – пришло время проявлять целеустремленность, выдержку и изобретательность. Напряженность в общении с окружающими не будет ощущаться постоянно, но даст о себе знать в самый неподходящий момент; придется сдерживать раздражение во время важной встречи или беседы с руководством, изображать искренний интерес к работе, когда мысли заняты совершенно другим, выслушивать необоснованные претензии и жалобы.







Степень комфортности личных отношений определяется тем, готовы ли вы к компромиссам и отказу от некоторых привычек. У восприимчивых натур будет чрезвычайно сильно стремление измениться, чтобы произвести наилучшее впечатление на своего избранника, но результат такого перевоплощения может оказаться не слишком удачным.



Овен

Представители знака не ждут от этого дня ничего особенного, но он преподносит им приятные сюрпризы. Удается решить ряд актуальных проблем, но главное даже не в этом. Просто вы в ладу с собой, уверены, что все будет хорошо – и дальнейшее развитие событий показывает, что уверенность ваша не была напрасной.



Телец

Первая половина дня требует чрезвычайной осторожности в общении. Очень велик риск сказать что-то не то, обидеть близкого человека, совсем этого не желая. Не стоит планировать на это время встречи с теми, кто вас плохо знает – есть опасность произвести крайне неблагоприятное впечатление, которое трудно будет исправить. Если приходится отстаивать свою правоту, не забывайте о самоиронии, она может выручить в трудный момент.



Близнецы

День, когда вы сначала говорите, потом думаете. К счастью, мысли ваши очень приятны окружающим, так что никто не затаит на вас обиды. Более того, многие поймут, наконец, что вы испытываете к ним искреннюю симпатию и немедленно ответят на нее взаимностью. Тут и до начала романа недалеко.



Рак

Соберитесь с силами: день это непростой, но вы сможете справиться с влиянием неблагоприятных тенденций, если будете действовать правильно и своевременно. Союзники готовы прийти на помощь, но им потребуются четкие указания. Не рассчитывайте, что вас поймут с полуслова, будьте готовы снова и снова объяснять, в какой именно поддержке вы нуждаетесь.



Лев

Первая половина дня – отличное время для заключения сделок: они будут удачными. Можно также подписывать документы, касающиеся как кратко-, так и долгосрочного сотрудничества. Поладить с женщинами оказывается проще, чем с мужчинами, к тому же представительницы прекрасного пола гораздо охотнее делятся с вами ценной информацией.





Дева

День плохо подходит для совместной деятельности: вам не удается найти союзников, которые были бы так же трудолюбивы и энергичны, как вы сами (разумеется, исключением являются другие Девы, вот вместе с ними можно отлично поработать). Нежелательно делить деньги и вообще решать финансовые вопросы: ошибиться в расчетах очень легко.



Весы

Очень плодотворный день. Чем раньше вы приметесь за дела, тем больше успеете, так что утром лучше не лениться. Важные встречи и переговоры лучше планировать на первую половину дня: именно в это время вам удастся особенно эффективно использовать свое обаяние, чтобы получить лучший результат. А остальное время подходит для работы с документами, составления отчетов, планирования, а также занятий, требующих высокой концентрации внимания.



Скорпион

Идеи, посещающие вас в этот день, хороши необыкновенно. Немедленно приступайте к их реализации – время не ждет. Очень плодотворно проходит первая половина дня, многие представители знака открывают для себя нечто новое, принимают важные решения, которые могут кардинально изменить их жизнь.



Стрелец

Этот день разочарует Стрельцов, которые рассчитывали одержать важные победы или достичь поставленной цели. Представители знака вынуждены приспосабливаться к обстоятельствам, мириться с неудобствами. Не все Стрельцы относятся к этому одинаково: одним удается сохранить спокойствие, другие нервничают и выходят из себя.



Козерог

День не лишен трудностей. К счастью, вы отлично ладите с людьми – легко находите союзников и помощников, есть шанс помириться с человеком, которого вы недавно случайно обидели. Разногласия с близкими могут возникнуть, но до ссор дело не дойдет: вы уважаете чужое мнение, а свою точку зрения высказываете очень корректно.



Водолей

Это необычный день – напряженный, насыщенный событиями, немного утомительный, плодотворный. Вы многого добиваетесь просто потому, что мыслите нестандартно, видите вещи такими, какими их не видят другие. Решения, которые вы принимаете, кому-то могут показаться удивительными, слишком смелыми и даже глупыми, но вы не слушаете критику – и правильно делаете!









Рыбы

Смело беритесь за новые дела: с ними вы справитесь быстро, причем не важно, будет вам кто-то помогать или нет. Благоприятный день для начала учебы, самообразования; Рыбы используют чужой опыт, заимствуют и развивают чужие идеи. С финансовой точки зрения день очень удачен, денежные поступления могут оказаться даже значительнее, чем вы ожидали.

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