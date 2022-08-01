Гороскоп на сегодня, 2 августа 2022 года, для всех знаков зодиака

21:08, 01 авг 2022

Очень важно сохранять спокойствие. Достаточно на короткое время утратить душевное равновесие, чтобы наделать ошибок или принять решение, о котором позже придется сожалеть. Могут напряженно складываться деловые и личные отношения. Сегодня люди предъявляют друг к другу самые высокие требования, а на собственные слабости не обращают внимания. Споры возникают чаще обычного, найти общий язык оказывается труднее.







Во второй половине дня стоит особенно внимательно прислушиваться к подсказкам интуиции: благодаря им вы сможете быстрее достичь поставленных целей. Это время также подходит для любых переговоров, обсуждения важных вопросов.



Овен

Прекрасный день, практически все события которого будут вас радовать. Вы легко добиваетесь успехов, особенно в делах, за которые беретесь с энтузиазмом. Можно рассчитывать на поддержку друзей и родных. Радует общение с детьми и другими младшими родственниками – вам передается их хорошее настроение.



Телец

Чем этот день хорош, так это тем, что ничто не мешает вам действовать так, как вы считаете нужным. Звезды в ваши дела практически не вмешиваются (исключением является лишь поздний вечер), так что успехи, победы и достижения станут делом ваших собственных рук. Очень хороший день для учебы, поскольку ничто не мешает вам сосредоточиться на этом полезнейшем занятии.



Близнецы

Происходящее в этот день наверняка поставит вас в тупик. Ситуация столь сложны, что вам предстоит провести почти настоящее детективное расследование, чтобы разобраться в ней. Не исключено, что старый друг неожиданно окажется врагом (впрочем, возможно и обратное). В этот день вы получите очень ценную информацию.



Рак

В этот день вы сможете добиться успехов, если найдете надежных союзников и помощников. Самостоятельные действия менее эффективны, к тому же совместная работа дарит массу позитивных эмоций: коллектив вы соберете замечательный! Руководителям нужно делегировать полномочия; сегодня вы можете доверять своим подчиненным.



Лев

День невероятных озарений. Жизнь становится проще и понятнее, приходит ощущение, что все проблемы могут быть решены в обозримом будущем. Возрастают оптимизм и уверенность в себе, вас отличают целеустремленность и энергичность. В этот день хорошо заниматься полезными делами: вы еще долго будете пожинать плоды своих трудов.





Дева

Старайтесь держаться на виду: чем больше людей сегодня обратит на вас внимание, тем лучше. Новые знакомства сыграют важную роль в вашей жизни, отношения, начавшиеся в этот день, будут продолжаться долго. Немало времени будет посвящено семейный делам, кому-то из близких может потребоваться финансовая поддержка.



Весы

Много времени отнимают разговоры, не представляющие для вас особого интереса, встречи с людьми, которые вам совершенно не симпатичны. Эмоциональный фон нестабилен, настроение часто меняется, причем вы и сами не можете объяснить, почему. Не удается сосредоточиться, поэтому даже в самых простых делах вы порой допускаете ошибки.



Скорпион

Очень удачный день с финансовой точки зрения. У вас есть шанс не только увеличить доходы и заключить выгодные сделки, но и сделать многообещающие долгосрочные инвестиции. Можно действовать на свой страх и риск: профессиональная интуиция вас не подведет. Возможна смена работы на новую, более интересную и высокооплачиваемую.



Стрелец

Постарайтесь провести этот день с пользой – он обещает большие успехи и важные победы. Ставьте перед собой высокие цели, будьте изобретательны в поиске путей их достижения. Необычные методы, нестандартные поступки – это как раз то, что сегодня не только уместно, но и необходимо.



Козерог

Можно браться за какие-то важные проекты, но лишь в том случае, если вы абсолютно уверены в том, что вас поддержат старые друзья и проверенные союзники. Вероятны финансовые затруднения; пока они, впрочем, не столь серьезны, и вы сможете быстро положить им конец, если выберете правильную тактику. В середине дня будет возможность произвести приятное впечатление на какую-то влиятельную особу, заручиться ее покровительством.



Водолей

Прекрасно начать или спланировать что-то новое. Успех обеспечен, если соблюдать некоторую осторожность, не пытаться отстаивать всеми силами свою позицию. Иногда следует идти на компромисс. Может прийти важное письмо, сообщение или какие-то новости особенно привлекут ваше внимание. Возможно, стоит подумать о дополнительной защите электронных устройств или компьютера от спама.









Рыбы

День проходит спокойно и приятно. Вы не можете похвастаться какими-то грандиозными успехами, но не особенно расстраиваетесь по этому поводу – зато отсутствие серьезных проблем и необходимости принимать сложные решения вас очень радует.

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