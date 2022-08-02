Гороскоп на сегодня, 3 августа 2022 года, для всех знаков зодиака

22:39, 02 авг 2022

Хороший отдых сегодня особенно важен. Без него и физическое, и эмоциональное состояние оставят желать лучшего. Поэтому лучше не планировать каких-то особенно сложных и утомительных дел, а также воздержаться от рискованных и опасных начинаний. Старые знакомые могут порадовать приятными известиями. Не исключены интересные предложения, но соглашаться на них немедленно не стоит: нужно все обдумать.







Многие сегодня склонны к пессимизму. Если вы видите будущее в самом мрачном свете, не принимайте никаких решений, дайте себе немного времени. Уже к концу дня станет ясно, что все не так уж плохо.



Овен

Этот день складывается очень удачно. Эмоциональный фон его благоприятен, за любые дела вы беретесь с неподдельным воодушевлением и быстро добиваетесь успеха. Можно заручиться поддержкой влиятельных людей, найти новых друзей. Подходит дело и для начала романтических отношений: они быстро примут серьезный характер и сыграют важную роль в вашей жизни.



Телец

Вам нередко хочется изменить мир к лучшему; в этот день желание будет особенно сильным. Все некрасивое и гармоничное не просто огорчает вас, а практически ранит! А это значит, что «свою планету» нужно срочно приводить в порядок. К счастью, быстро находятся добровольные помощники, и столь милая вашему взору красота вскоре воцаряется повсюду.



Близнецы

День эмоционально очень сложный, вас одолевают противоречивые чувства. Очень трудно поладить с людьми, которых вы раньше понимали с полуслова. Недоброжелатели догадываются о ваших тайных желаниях и делают все возможное, чтобы они никогда не сбылись.



Рак

День складывается удачно. Вы можете добиться значительных успехов благодаря умению ладить с людьми, находить общий язык с теми, кто не совсем разделяет вашу точку зрения. Много времени тратится на разговоры, но это вас не беспокоит: вы знаете, что все успеете. Возможны значительные денежные поступления.



Лев

Лучшее, что вы можете сегодня сделать – это не предпринимать ничего значительного. Этот день не подходит для серьезных дел, решения важных вопросов. Зато его можно посвятить радостям и удовольствиям: позитивных эмоций вы получите предостаточно. Вероятны новые знакомства, увлечения; начинающиеся в этот день романтические отношения будут развиваться стремительно.





Дева

Осторожнее с новыми начинаниями – этот день больше подходит для возвращения к делам, которыми вы занимались раньше. Могут напомнить о себе какие-то старые знакомые, коллеги по прежнему месту работы. Если вы хотите восстановить давние деловые связи или угасшие романтические предложения, действуйте: день для этого подходит.



Весы

Это непростой день. Не исключено, что причиной ваших проблем и неприятностей станет поступок человека, которому вы всецело доверяли. У Весов-руководителей могут возникнуть серьезные проблемы в отношениях с подчиненными, рядовые сотрудники пострадают из-за ошибок или самонадеянности начальства.



Скорпион

Ваш жизненный потенциал очень высок, а избыток внутренней энергии может оказаться разрушительным, если вы не примете меры. Сдерживайте свои порывы и не забывайте о правилах хорошего тона, иначе ваше стремление поделиться наболевшим приведет к непредсказуемым (а, возможно, и непоправимым) последствиям.



Стрелец

Очень насыщенный день. Вас ожидает немало событий, которые едва ли сразу удастся оценить правильно. Многие представители знака всерьез задумываются о своем будущем, и не просто мечтают, а строят конкретные планы, которые вскоре воплотят в жизнь. Именно таким Стрельцам важно помнить: многие замыслы приходится корректировать, и это не значит, что они плохи. Просто нужно учитывать, что обстоятельства могут измениться, и произойдет это скоро.



Козерог

Немного тактичности и деликатности вам не помешало бы: сегодня вы склонны говорить прямо, рубить с плеча; окружающим это не всегда по вкусу. Возможны мелкие разногласия с коллегами, споры с деловыми партнерами. Однако вам удастся удержать дискуссию в конструктивном русле, не допустить перехода на личности.



Водолей

Отличный день для публичных выступлений, посещения светских мероприятий. Удается завоевать симпатии новых знакомых и расположение людей, которые раньше не испытывали к вам особой симпатии. Вы легко заводите новые знакомства, возможно начало романтических отношений.









Рыбы

Первая половина дня будет благоприятной для тех, кто планирует заниматься делами, требующими фантазии, творческого подхода, нестандартных решений. Рутина же угнетает, многим Рыбам становятся тесны привычные рамки. Во второй половине дня можно переходить к деловым переговорам, обсуждению актуальных рабочих и финансовых вопросов; это время подходит для конструктивного диалога.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram