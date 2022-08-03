Гороскоп на сегодня, 4 августа 2022 года, для всех знаков зодиака

22:51, 03 авг 2022

Начало дня противоречиво. Многое дается труднее, чем обычно, для некоторых это время может стать настоящим испытанием. С другой стороны, именно сейчас появляется возможность оставить в прошлом проблемы, которые долго вас тревожили, сосредоточиться на чем-то совершенно новом. Очень важна поддержка единомышленников. Чем их больше, тем проще вам будет.







Вторая половина дня удачна для наблюдательных людей: они смогут получить ответы на многие вопросы. К тому же появится возможность определиться с собственными планами на ближайшее будущее и начать воплощать задуманное в жизнь.



Овен

День будет связан с появлением новых увлечений. Интерес к делам, которыми вы занимались долгое время, снижается. Многие представители знака понимают, что пришло время сменить работу или даже начать новую жизнь. Главное – не торопиться с кардинальными переменами: необдуманные поступки не приведут ни к чему хорошему.



Телец

Влияние позитивных тенденций сильно, день складывается довольно удачно. Появляется возможность реализовать какие-то творческие замыслы, приступить к воплощению в жизнь масштабных и смелых планов. Можно принимать участие в работе над совместными проектами, с союзниками и единомышленниками вы легко найдете общий язык.



Близнецы

День будет интересным и удачным, если вы откажетесь от любых финансовых авантюр, не будете рисковать крупными суммами, сократите траты до разумного минимума. Не пытайтесь поживиться за чужой счет, не рассчитывайте, что промах конкурента обернется для вас прибылью. Благоприятный день для работы, связанной с общением, оказанием помощи людям, оказавшимся в сложной ситуации или имеющим проблемы со здоровьем.



Рак

Этот день может принести кардинальные перемены. Ничему не удивляйтесь – пусть события развиваются своим чередом, все происходящее идет вам на пользу. Поступают интересные деловые предложения, а новые знакомства позволяют расширить сферу деятельности. Вероятен успех в учебе и исследовательской деятельности.



Лев

Могут напомнить о себе старые проблемы, не исключено, что придется вернуться к вопросам, которые вы считали давно решенными. Неожиданно выясняется, союзники вами недовольны, многие Львы будут вынуждены разорвать деловые отношения с давними партнерами. Говорится вслух то, что раньше вуалировалось и скрывалось, открыто обсуждается информация, еще совсем недавно бывшая секретной; все это заставляет вас переживать и волноваться.





Дева

Первая половина дня будет очень приятной. Многие представители знака посвятят это время какому-то интересному делу или общению с человеком, которым дорожат. Появляются свежие идеи, в том числе – касающиеся работы или собственного бизнеса. Можно общаться с коллегами в неформальной обстановке.



Весы

Вам будет трудно. Первая половина дня – сложное, утомительное время. Для многих представителей знака оно будет связано с освоением новых профессиональных обязанностей. Финансовая картина лишь слегка меняется к лучшему, вас это совершенно не устраивает, но пока изменить ничего нельзя.



Скорпион

Очень сильно влияние неблагоприятных тенденций, сопротивляться им крайне трудно. В течение всего дня вы с упоением предаетесь неприятным эмоциям, волнуетесь по пустякам, изучаете мрачные глубины депрессии. Окружающие попытаются развеселить вас – тщетно.



Стрелец

Двигатель прогресса – не лень, двигатель прогресса – вы. Возможно, вы и не изобретете новый способ добывать энергию и не придумаете оригинальный смартфон, но блестящие идеи вас посетят непременно. И не просто посетят, а будут немедленно реализованы благодаря своевременному вмешательству влиятельных людей.



Козерог

День, когда можно и нужно действовать решительно. Настойчивость и уверенность в своих силах помогают вам произвести нужное впечатление на влиятельных людей, заручиться их поддержкой. Коллеги и партнеры доверяют вам – постарайтесь не обмануть их ожидания. Можно подписывать договоры, в том числе и долгосрочные.



Водолей

В первой половине дня вам придется нелегко: кажется, что буквально все сговорились испытывать ваше терпение. Нелегко поладить со старшими родственниками, которые гораздо чаще, чем обычно, вмешиваются в ваши дела. Зато с детьми вы легко находите общий язык, к тому же общение с ними поднимает настроение.









Рыбы

Ничего особенного не происходит, но события развиваются в приятном ключе. Совершенно ясно, что до исполнения ваших желаний осталось совсем немного времени, можно и подождать. Вероятны интересные открытия, многообещающие встречи. Личное обаяние помогает вам находить новых друзей.

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