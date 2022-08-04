Гороскоп на сегодня, 5 августа 2022 года, для всех знаков зодиака

21:56, 04 авг 2022

Уверенность в своих силах и отсутствие колебаний – вот что будет необходимо для достижения успеха. Действовать нужно настолько решительно, насколько это возможно; даже отсутствие поддержки со стороны близких людей не должно смущать вас. Неплохой день для начала новых дел, в первую очередь – связанных с началом строительства, покупкой недвижимости, переездом.







В первой половине дня и самочувствие, и настроение будут хорошими, в вот во второй могут ухудшиться. Постарайтесь сократить нагрузки, откажитесь от утомительной физической работы.



Овен

Очень напряженный и сложный день. Вы готовы объявить войну всему миру – кажется, что у вас нет ни одного помощника или союзника. Даже самые незначительные происшествия выводят вас из равновесия, достаточно пустяка, чтобы вы вышли из себя. Конфликты и на работе, и дома. Даже если вы искренне хотите избежать ссор, это не удается.



Телец

Вы склонны совершать необдуманные поступки, чаще обычного допускаете ошибки в работе, требующей внимания и сосредоточенности. Легко вспыхивают конфликты как на работе, так и дома, а вот помириться после ссоры оказывается очень трудно, на уступки вы идете крайне неохотно. Во второй половине дня Тельцы будут особенно раздражительными, даже агрессивными. День связан со значительными расходами, часто неоправданными.



Близнецы

Очень удачный день для Близнецов, чья работа требует публичных выступлений, контактов со многими людьми. Чем больше глаз на вас смотрит, тем ярче проявляются ваши лучшие качества. Самостоятельная, уединенная работа плодотворна, но не лучшим образом сказывается на настроении. Оставшись без «публики», Близнецы быстро начинают скучать.



Рак

За что бы вы ни взялись – со всем справитесь прекрасно. Другое дело, что браться не хочется почти ни за что; многие представители знака жалуются на недостаток энергии, упадок сил. Что ж, этот день можно использовать и для спокойного отдыха, а также оздоровительных и профилактических процедур. С физическими нагрузками будьте осторожнее – они должны быть умеренными.



Лев

В этот день не стоит начинать масштабные дела или приступать к работе над долгосрочными проектами. Очень многое препятствует движению вперед, возникают задержки, неблагоприятные обстоятельства. В результате вы просто забываете о планах, которые в другой, более удачный, момент вполне могли бы реализовать. А вот для рутинной работы и мелких дел день вполне подходит, равно как и для небольших покупок и инвестиций.





Дева

Толкать на риск будет желание изменить привычный ритм жизни, совершить что-то, не свойственное вашему характеру. Не стоит подавлять внутренний импульс, но никогда не упускайте из виду возможные проблемы и тщательно подготовьтесь к будущему. Возможно получить интересное предложение о смене рода деятельности.



Весы

Благоприятный день для работы, в том числе для такой, с которой вы обычно справляетесь с трудом. Многие профессиональные задачи решаются на удивление быстро, потому что вы вовремя обращаетесь за помощью. Проявляйте инициативу, вносите на рассмотрение новые идеи: даже если они не будут одобрены в своем первоначальном виде, ваш подход к делу будет должным образом оценен.



Скорпион

Вы знаете, что поступаете правильно и исполняете свой долг, но не чувствуете в связи с этим никакой радости. Хочется вам совершенно иного, но почему-то вы уверены в том, что желания ваши если не постыдны, то неуместны и несвоевременны. А это вовсе не так – обстоятельства как раз способствуют их реализации.



Стрелец

Продолжайте движение вперед – звезды поддерживают настойчивых. Это благоприятный день для возвращения к планам, которые раньше не удавалось реализовать. Можно обзавестись полезными деловыми связями, снискать покровительство влиятельных людей. Профессиональное переплетается с личным, велика вероятность начала служебного романа.



Козерог

Подходящий день для начала новых дел. Творческий потенциал высок, вы не можете пожаловаться на недостаток хороших идей, находите массу возможностей реализовать свои замыслы. Ярко проявляются лидерские качества, люди тянутся к вам, поскольку видят в вас человека успешного, деятельного, уверенного в своих силах.



Водолей

Этот день подходит для решительных действий, проявления инициативы. Можно рисковать, экспериментировать, пробовать новое. Уверенность в своих силах прибавляет оптимизма. К вам тянутся люди, которые сомневаются в себе – подбадривайте и поддерживаете их, пока это не станет для вас утомительным.









Рыбы

Вы склонны к безответственности и легкомыслию, что делает этот день не слишком благоприятным с профессиональной точки зрения. Едва ли удастся добиться больших успехов в работе, но время вы проведете хорошо, коллегам поднимете настроение, с начальником найдете общий язык. Возможна задержка плановых денежных поступлений, из-за чего придется отказаться от каких-то покупок и развлечений.

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