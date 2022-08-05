Гороскоп на сегодня, 6 августа 2022 года, для всех знаков зодиака

22:39, 05 авг 2022

День едва ли принесет значительные успехи в смелых начинаниях или новых делах. Гораздо лучше он подходит для завершения давних проектов, подведения итогов, а также анализа чужих поступков. Наблюдательность оказывается чрезвычайно важным качеством. Люди, способные замечать все, что происходит вокруг, узнают сегодня много интересного и полезного. А вот те, кто сосредоточен только на себе и своих заботах, рискуют остаться в неведении и попасть в сложную ситуацию.







Нежелательно расставаться с крупными суммами, в особенности – покупать вещи, которые, при всех их достоинствах, не являются необходимыми.



Овен

Подходящий день для преобразований и перемен в жизни. Хватит проводить время в размышлениях – наступил момент, когда надо взять быка за рога и начать действовать. Рядом окажутся друзья, готовые помочь и дать хороший совет. Вероятны денежные поступления, можно заключать сделки.



Телец

День приносит неожиданности, складывается совсем не так, как вы ожидали. Старайтесь как можно быстрее корректировать свои планы, приводить их в соответствие с обстоятельствами. В этот день можно браться за новые дела, но только в том случае, если вы уверены, что сможете сосредоточиться на них. Если вас будут отвлекать, ничего хорошего не выйдет.



Близнецы

Даже если на вашем пути встанут серьезные преграды, можно не сомневаться, что вы их преодолеете. Этот день хорошо подходит для общения, в особенности – для публичных выступлений. Вы говорите очень убедительно и веско, о планах на будущее рассказываете с таким энтузиазмом, что не одобрить их просто невозможно.



Рак

Не стоит начинать ничего грандиозного и сложного, лучше ограничиться делами, с которыми вы всегда справлялись без труда. Вам определенно не хватает энтузиазма, поэтому реализация многих планов может быть отложена на неопределенный срок. Впрочем, это и к лучшему, позже вы в этом убедитесь.



Лев

Чувство защищенности и вера в лучшее будут отличными помощниками для того, чтобы сохранить положительный настрой на долгое время. Делитесь своим оптимизмом с близкими и друзьями, тогда судьба может принести удачу. Но не стоит сетовать, если не все надежды стали реальностью – возможно, это и к лучшему.





Дева

День имеет массу положительных качеств и лишь одно отрицательное – неблагоприятный эмоциональный фон. Именно поэтому, несмотря на успехи и победы, вы не можете сохранить хорошее настроение, чаще обычного даете волю раздражению, ссоритесь с людьми, которые изо всех сил стараются вам помочь. Очень трудно будет преодолеть возникшие в этот день разногласия с деловыми партнерами.



Весы

У вас будет возможность продемонстрировать свои лучшие качества и привлечь внимание человека, который давно вам небезразличен. Но действовать придется непривычными методами, и многие Весы почувствуют, что встали на опасную тропу. Таким представителям знака мы пожелаем лишь одного – решительности; ее будет достаточно, чтобы добиться цели.



Скорпион

В этот день вам едва ли повезет в делах, а вот неблагоприятные обстоятельства, которые поставят под сомнение реализацию ваших планов, вполне могут сложиться. Ошибкой будет рассчитывать на поддержку влиятельных людей. Ваши деловые партнеры склонны забывать о своих обязательствах, нарушать договоренности.



Стрелец

Сосредоточьтесь на работе, постарайтесь не наделать ошибок, даже если занимаетесь делами мелкими и не слишком важными. Это один из тех дней, когда любой промах может иметь неприятные последствия. В первую очередь это касается Стрельцов, занимающих руководящие позиции, но и рядовым сотрудникам нужно быть внимательнее.



Козерог

Этот день будет очень насыщенным: вероятны встречи со старыми друзьями, знакомства, посещение развлекательных мероприятий. Возможно, у вас возникнет желание пополнить свой гардероб или обустроить жилище; в любом случае, будьте не удивляйтесь, если потребуются значительные расходы. Рассчитывать на помощь со стороны не приходится – будьте готовы действовать в одиночку.



Водолей

Полагайтесь на свою интуицию – она помогает находить ответы на возникающие вопросы, решать многие проблемы. Есть шанс заключить выгодные сделки, упрочить свое финансовое положение. Бизнесменам этот день обещает прогресс в переговорах с деловыми партнерами, удачные поездки.









Рыбы

Воспользуйтесь благоприятным моментом, чтобы довести до конца какое-то ранее начатое дело или воплотить в жизнь смелый замысел. Сегодня вам сопутствует удача, можно позволить себе пойти на риск. Хорошо обдумывать важные вопросы, обсуждать перспективы своей профессиональной деятельности, встречаться с коллегами и единомышленниками.

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