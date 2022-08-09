Гороскоп на сегодня, 10 августа 2022 года, для всех знаков зодиака

23:02, 09 авг 2022

На первый план выходят финансовые дела и практические интересы. Ветреные, непостоянные, легкомысленные особы настраиваются на серьезный лад, когда видят цель, ради достижения которой и потрудиться не жалко. А вот бороться с ленью ради сомнительных результатов не под силу никому; даже бескомпромиссные поклонники самодисциплины и жесткого графика находят веские причины побездельничать.







Стремление к общению сегодня свойственно очень многим, в том числе и людям, которых никак нельзя причислить к экстравертам. Всерьез влюбиться могут обладатели бурного темперамента или, наоборот, те, кто обычно отличается хладнокровием и даже равнодушием к людям.



Овен

Лучшее время для важных дел – первая половина дня. Вам удается сосредоточиться, ничего не упустить из виду, найти верные ответы на вопросы, которые давно волнуют и вас, и людей, которые вам дороги. Однако нужно тщательно выбирать союзников: вокруг вас крутится немало сомнительных особ, за показным дружелюбием которых скрываются расчетливость и коварство.



Телец

Некоторые трудности возможны, но все же преобладает влияние позитивных тенденций и вы это наверняка заметите. Возможно не только быстрое решение профессиональных проблем, но и продвижение по службе. Появляется возможность заручиться покровительством влиятельной особы, которая поможет вам в реализации амбициозных замыслов.



Близнецы

Благоприятный день для работы, вероятность профессиональных успехов очень велика. Эффективны новые методы, в том числе экспериментальные. Среди ваших идей встречаются как просто хорошие, так и почти гениальные. Появляются новые деловые связи, которые вскоре окажутся полезными.



Рак

Это не самый благоприятный день для работы: вы поглощены решением личных проблем, размышлениями о том, как наладить отношения с близкими. Сосредоточиться на делах трудно, вы допускаете больше ошибок, чем обычно. Возможны финансовые потери из-за невнимательности, не исключены неоправданные расходы.



Лев

Напугать вас нелегко, и сегодняшним трудностям это наверняка не удастся: даже если что-то будет идти не так, вы сохраните бодрость духа и оптимизм. Ваша жизнерадостность привлекает внимание и помогает завоевывать симпатии, однако отношения, начинающиеся в этот день, едва ли примут серьезный характер – разве что вы приложите для этого усилия.





Дева

Наберитесь терпения: в этот день у вас едва ли сразу получится что-то хорошее, придется предпринять несколько попыток получить желаемое. Переговоры проходят нелегко, вы не проявляете той гибкости, которой ждут от вас партнеры, поэтому обстановку нельзя назвать благоприятной. С другой стороны, именно твердость и позволяет вам добиться тех условий, которые для вас желательны.



Весы

Со всеми неприятностями этого дня вы справляетесь блестяще; никто и ничто не испортит вам настроение. Стоит прислушаться к женским советам: интуиция представительниц прекрасного пола работает на вас. Можно заключать сделки, но только в том случае, если вы совершенно и небезосновательно уверены в своих деловых партнерах. Нежелательно отправляться в далекие поездки.



Скорпион

О всем, что происходит, вы склонны видеть мрачную сторону, каждый знакомый кажется вам воплощением всех низменных инстинктов разом. Интересно, что ваше мировоззрение сегодня во многом обусловлено не слишком хорошим самочувствием; позаботьтесь о своем организме, и вы заметите, что ситуация перестала казаться безнадежной.



Стрелец

Вы слишком большое значение придаете личным симпатиям и антипатиям, что приводит к осложнениям в деловых отношениях. К тому же интуиция ваша работает не без перебоев – так что вам вполне может понравиться мошенник и обманщик, а тот, кто мог бы стать неплохим партнером, напротив, произведет не лучшее впечатление, и в результате вы откажетесь от сотрудничества.



Козерог

Настаивайте на своем, и вы добьетесь того, к чему стремитесь. Удается разобраться в сложной, запутанной ситуации, и не только найти выход из нее, но и не допустить появления новых проблем. Окружающие прислушиваются к вашему мнению, и правильно делают: вы говорите правильные и полезные вещи.



Водолей

Трудный день, в течение которого вы не раз столкнетесь с испытаниями. На работе возникают разногласия, избежать конфликтов с коллегами и руководством очень трудно. Ваши неудачи не остаются незамеченными, а вот на победы и достижения никто не обращает внимания. Не стесняйтесь заниматься саморекламой: сегодня это поможет вам найти новых союзников.









Рыбы

Это не самый приятный день для Рыб. Представители знака ждут легкого успеха – и ждут напрасно. Сегодня им следовало бы трудиться, и трудиться усердно: без этого никаких, даже скромных результатов не достичь. Постарайтесь избежать контактов с сильными мира сего. Ваши попытки упрочить свои позиции, воспользовавшись старыми связями, закончатся полной неудачей.

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