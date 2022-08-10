Гороскоп на сегодня, 11 августа 2022 года, для всех знаков зодиака

21:36, 10 авг 2022

День приятного общения и плодотворного сотрудничества. Чем больше друзей и единомышленников вас окружает, тем ярче проявляется влияние позитивных тенденций. Люди удивляют друг друга неожиданными талантами и чертами характера, которые раньше не были заметны. Поэтому во многих давно сложившихся отношениях будут по-новому расставлены акценты, наметятся перемены к лучшему.







Можно обсуждать важные вопросы, составлять план совместных действий. К предусмотрительности и осторожности склонны даже самые легкомысленные, а эмоциональные и вспыльчивые люди ведут себя на удивление хладнокровно.



Овен

Вы отлично ладите с людьми, легко завязываете знакомства. Можно найти и деловых партнеров, и друзей; не исключено и начало новых романов. Некоторым Овнам удастся довести до победного конца коммерческие проекты, в которых они уже отчаялись преуспеть.



Телец

Очень удачный день. Вы отлично справляетесь с решением любых задач, находите подход даже к самым «сложным» людям, а тем, кто оказался в сложной ситуации, даете прекрасные советы и с удовольствием оказываете необходимую помощь. Не возникает проблем в общении с близкими людьми, к тому же многие Тельцы легко находят новых друзей.



Близнецы

Благоприятный день. Близнецы энергичны и деятельны, им удается многое успеть, справиться с решением самых разных задач. Порой приходится просить о помощи старых друзей или хороших знакомых – те и другие с удовольствием приходят вам на выручку. День хорошо подходит для любых сложных дел, трудности не пугают вас.



Рак

Что бы ни происходило вокруг, вы сохраняете спокойствие и философское отношение к жизни – завидная позиция! Окружающие могут выбиваться из сил, пытаясь оказать на вас давление, но вы все равно поступите по-своему. Можно начинать новые дела, приступать к реализации давно составленных планов. Не бойтесь браться за дела в одиночку: достаточно начать, и единомышленники подтянутся.



Лев

День насыщенный и непростой. Однако при правильном распределении времени и сил можно добиться многого, нужно лишь проявить настойчивость и упорство, особенно если дело касается решения профессиональных задач. Возможны разногласия с руководством или важным деловым партнером; следите за тем, чтобы эмоции не влияли на те решения, которые вы принимаете.





Дева

Не рискуйте. Влияние негативных тенденций будет минимальным, если вы проявите всю ту предусмотрительность, которая свойственна вам от природы. Доверяйте только тем, кто никогда не подводил вас, не удивляйтесь, если события будут развиваться совсем не так, как вы ожидали.



Весы

Благоприятный день для семейных дел и решения домашних проблем. Весы с удовольствием занимаются обустройством своего жилища, покупают мебель, бытовую технику, предметы интерьера. День подходит для приема гостей, вы сможете показать себя радушным хозяином.



Скорпион

Вы очень привлекательны – настолько, что это становится опасным. Люди, которым вы понравились сегодня, долго не оставят вас в покое и далеко не всегда будут выражать свою симпатию какими-то приятными вам способами. Могут осложниться отношения с любимым человеком: ревность не способствует взаимопониманию.



Стрелец

Стоит только что-то задумать, и вот уже появляются люди, готовые помочь в осуществлении планов. Тянувшиеся долго деловые переговоры наконец заканчиваются самым благоприятным образом. Многие Стрельцы получают долгожданные предложения о сотрудничестве или возможность подняться по карьерной лестнице.



Козерог

День хоть и сложный, но небезнадежный. Высок интеллектуальный потенциал, поэтому даже в самой запутанной ситуации вы находите верное решение, руководствуясь логикой и здравым смыслом. Вероятно получение важной информации. Обращайте внимание на мелочи: то, что сейчас кажется незначительным, позже может оказаться очень важным.



Водолей

Доверьтесь своей интуиции – сегодня она безошибочно подсказывает, что и когда нужно предпринимать, чтобы события развивались самым благоприятным для вас образом. Можно найти новых союзников и покровителей, а также людей, следуя примеру которых вы преодолеете многие трудности.









Рыбы

Очень осторожно, крохотными, незаметными шажками, продвигайтесь вперед. Старайтесь обращать внимание на мелочи, разнообразные факторы, которые не бросаются в глаза: одному из них предстоит сыграть важную роль в вашей жизни. По той же причине стоит присмотреться и к людям, которые раньше казались вам «серыми», незначительными, заурядными.

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