Гороскоп на сегодня, 12 августа 2022 года, для всех знаков зодиака

21:43, 11 авг 2022

Весьма напряженный день, когда легко впасть в уныние или поддаться плохому настроению. Кроме того, велика вероятность недомоганий, обострения хронических заболеваний. Деловые отношения оставляют желать лучшего – взаимные претензии партнеров растут как снежный ком. Однако остается высокой вероятность решения финансовых проблем, появления новых источников дохода.







Нежелательно инициировать перемены в романтических отношениях, провоцировать выяснение отношений. Сохранив существующее положение вещей, вы избавите себя от многих тревог и забот, получите возможность спокойно обдумать дальнейшие действия. Помните, что перенапряжение нежелательно, как и употребление сильнодействующих лекарств.



Овен

Возможны профессиональные трудности, есть риск потерять работу, которой вы очень дорожите. Будьте осторожнее в деловых переговорах: вы склонны слишком многое брать на себя, давать обещания, которые не сможете выполнить. Не исключены разногласия с союзниками и единомышленниками.



Телец

Множество мелких дел требует вашего внимания, вы же предпочли бы провести этот день праздно, не занимаясь вовсе ничем. Раздражает и то, что окружающие не хотят оставить вас в покое, постоянно напоминают вам как о ваших, так и о своих собственных проблемах, которые должны быть решены немедленно. Особенно трудно найти общий язык с женщинами.



Близнецы

Мелкие неприятные происшествия могут испортить настроение в начале дня, но, к счастью, ненадолго: вы не поддадитесь унынию, проявите чудеса изобретательности, найдете способ обезоружить недоброжелателей. Хорошо проходят деловые встречи, день подходит и для общения с потенциальным работодателем, и для выхода на новую работу.



Рак

Сохранять спокойствие непросто, но вам это все же удается – и именно поэтому вы не теряетесь в сложных ситуациях и принимаете правильные решения. Хорошо заниматься делами, требующими творческого подхода и нестандартного взгляда на вещи, а также учиться новому: полезная информация усваивается быстро.



Лев

Очень хорошо этот день подходит для обсуждения вопросов, касающихся вашей профессиональной деятельности или каких-то будущих бизнес-проектов. Очень сильно деловое чутье, вы наверняка не упустите возможность хорошо заработать или выгодно вложить деньги. Лишь одно огорчает: ваших союзников приходится буквально заставлять трудиться, а они всячески сопротивляются. Впрочем, выбор у вас есть – можно делать все самостоятельно, на эффективности это никак не скажется.





Дева

Вам не очень-то везет. С одной стороны, все не так уж плохо, с другой – совершенно ясно, что реализовать свои планы сейчас не удастся, нужно набраться терпения. Слишком часто возникают конфликты на работе, говорить о конструктивных дискуссиях не приходится. Очень трудно найти общий язык даже с подчиненными, от руководства же лучше и вовсе держаться подальше. При этом самостоятельная работа вполне успешна.



Весы

Вы способны на отчаянные поступки! Но прежде, чем совершить их, подумайте, так ли это необходимо. День обещает куда более значительные успехи тем, кто умеет действовать деликатно и ненавязчиво, вовремя уходить в тень, а в случае необходимости способен прибегнуть к манипуляциям.



Скорпион

В начале дня придется поволноваться. Особенно напряженным это время будет для Скорпионов, в окружении которых преобладают женщины: отношения с ними складываются напряженно, решение даже простейших вопросов отнимает много времени. Зато для самостоятельной работы данный период хорошо подходит, сосредоточиться вам будет совсем нетрудно.



Стрелец

Как бы вам ни хотелось взяться за какое-то новое дело, сначала доведите до конца все, что начали раньше. В противном случае возникнут такие запутанные ситуации, что вы еще долго будете разбираться, что к чему. Не рекомендуется решать финансовые вопросы, особенно в одиночку: уж очень велик риск ошибок.



Козерог

Вы чувствуете прилив энергии и понимаете, что способны справиться даже с самым сложным делом. Проблема в том, что порой вы сосредотачиваетесь на задачах, которые совершенно не заслуживают внимания, тратите силы и время впустую. Поэтому начать день стоит с постановки целей, важных именно для вас.



Водолей

Все спокойно, нет ни малейших причин для волнения и тревоги. Что бы вы ни задумывали, у вас все получается, причем нужных результатов вы добиваетесь точно в срок. Благоприятный день для заключения сделок, в том числе крупных, обсуждения условий сотрудничества с новыми партнерами. Хорошо складываются деловые поездки.









Рыбы

Удается неплохо поработать, с решением профессиональных задач вы справляетесь играючи. К сожалению, на личную жизнь влияние позитивных тенденций не распространяется. Возникают нешуточные разногласия с любимым человеком, и порой будет казаться, что достичь компромисса совершенно невозможно. Однако не стоит торопить события: скоро откроются новые обстоятельства, поступит новая информация, которая поможет вам договориться.

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